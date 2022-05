Yhteensä länsimaisten pankkien luottoriski Venäjällä on FT:n arvion mukaan noin 86 miljardia euroa, joten pankkien tappiot voivat kasvaa vielä huomattavasti pakotteiden kiristyessä.

Länsimaiset pankit ovat varautuneet ainakin 10 miljardin euron tappioihin vetäytyessään Venäjältä sen hyökättyä Ukrainaan, arvioi sanomalehti Financial Times.

Lehden arvion mukaan jo tehtyjen yhteensä noin 10 miljardin euron varausten lisäksi uhkana on, että tappiot kasvavat vieläkin suuremmiksi erilaisten sanktioiden lisääntyessä ja pankkien vetäytymisen edetessä. Yhteensä länsimaisten pankkien luottoriski Venäjällä on FT:n arvion mukaan noin 86 miljardia euroa.

Italialaisen pankkikonserni Unicreditin toimitusjohtaja Andrea Orcel esimerkiksi arvioi FT:n haastattelussa, että sen tämänhetkiset 1,3 miljardin euron luottotappiovaraukset voivat pahimmillaan nousta jopa 5,3 miljardiin euroon, mikäli se lakkauttaisi koko Venäjän liiketoimintansa.

”Olette varmasti huomanneet muutosnopeuden uusissa sanktioaalloissa”, Orcel totesi FT:lle viitaten tämänhetkisen tilanteen epävarmuuteen.

Unicredit on toiminut Venäjällä 17 vuotta, joiden aikana se on kerryttänyt maassa kahden miljoonan asiakkaan asiakaskunnan. Pankilla on Venäjällä 4 000 työntekijää.

Unicredit ei kuitenkaan ole eurooppalaisista pankeista vaikeimmassa tilanteessa. Suurimmat riskit on itävaltalaisella Raiffeisen-pankkikonsernilla, jonka luottoriskit Venäjällä nousevat yhteensä 22,1 miljardiin euroon. Noin 4,2 miljoonaa asiakasta Venäjällä palveleva Raiffeisen on toistaiseksi tehnyt Ukrainan sotaan liittyviä luottotappiovarauksia 319 miljoonan euron edestä.

Osa pankeista on ratkaissut haasteellisen tilanteen pyrkimällä myymään omistuksensa Venäjällä. Sekään ei kuitenkaan ole ongelmaton tie: ostajia on vaikea löytää. Varsinkin sellaisia, jotka olisivat valmiita maksamaan pankkitoiminnoista kunnollista hintaa.

Yksi tähän ratkaisuun päätyneistä pankeista on ranskalainen Société Générale, joka on eurooppalaisista pankeista toiminut Venäjällä kaikkein pisimpään. Ensimmäisen kerran se aloitti toimintansa maassa 150 vuotta sitten.

Pankki ilmoitti viime kuussa myyvänsä osuutensa venäläisestä Rosbankista ja vakuutustoimintonsa Venäjällä sijoitusyhtiö Interros Capitalille. Interros Capital on venäläisen oligarkin Vladimir Potaninin hallinnassa oleva yhtiö.

Lue lisää: Ranskalaispankki Societe Generale myy liike­toimintonsa Venäjällä oligarkki Vladimir Potaninille

Potanin on Suomessakin tuttu mies: hänen arvokkain omaisuuseränsä on osuus nikkelijätti Norilsk Nickelista, joka vielä huhtikuuhun saakka omisti 40 prosenttia jääkiekkojoukkue Jokereista.

Ranskalaispankki on arvioinut tehneensä kaupassa noin 3,1 miljardin euron tappiot. Tämän lisäksi sillä on 561 miljoonan euron edestä muita luottotappiovarauksia.