Viranomaisen mukaan rahanvälitysosuuskunta on laiminlyönnit useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen velvoitteita.

Finanssivalvonta (Fiva) on määrännyt 25 000 euron seuraamusmaksun ja antanut julkisen varoituksen helsinkiläiselle hawala-rahanvälitysosuuskunta Nada Expressille.

Fivan mukaan osuuskunta on laiminlyönnit useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn velvoitteita.

Fivan päätös on toinen hawala-organisaatiota koskeva seuraamusmaksu lyhyen ajan sisällä. Viime kuussa Fiva määräsi 10 000 euron seuraamusmaksun ja antoi julkisen varoituksen vantaalaiselle Halgan Servicesille.

Hawala on epävirallinen rahansiirtojärjestelmä, jossa raha ei fyysisesti siirry. Järjestelmällä on tausta islamilaisessa oikeudessa, ja se on suosittu etenkin rahansiirroissa maissa, joissa ei ole toimivaa pankkijärjestelmää.

Fiva katsoo, että Nada Express ei ole riittävällä tavalla huolehtinut asiakkaidensa tuntemisesta ja tuntemistietojen säilyttämisestä eikä tehostetusta tuntemisvelvollisuudesta, joita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettu laki edellyttää.

Viranomainen pitää osuuskunnan vakavimpana laiminlyöntinä sitä, ettei se ole rahanvälityspalvelun tarjoajana tehnyt epäilyttäviä liiketoimia koskevia ilmoituksia keskusrikospoliisin rahanpesunselvittelykeskukselle maksusta, jonka arvo on vähintään tuhat euroa.

Rahanvälityspalveluiden tarjoajat kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin, ja niiden harjoittama toiminta katsotaan lähtökohtaisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kannalta korkeariskiseksi.

Nada Expressin laiminlyönnit ilmenivät Fivan vuosina 2019–2021 tekemässä tarkastuksessa.

Fivan päätös ei ole lainvoimainen. Nada Expressillä on oikeus valittaa siitä Helsingin hallinto-oikeuteen.