Markkinoilla on uusi aktivistisijoittaja.

Ei, kyse ei ole nyt maailmanparantamisesta tai vastuullisuuspuheesta, vaan käytännössä täysin päinvastaisesta.

New York Timesin bestseller-listoille nousseen Woke, Inc. -kirjan kirjoittanut Vivek Ramaswamy on kerännyt 20 miljoonan dollarin rahoituksen pannakseen alulle rahastoyhtiön, jonka kautta yrityksiä kannustettaisiin olemaan sekaantumatta sosiaalisiin tai ympäristökysymyksiin.

Viesti on yksinkertainen: Tehkää rahaa, älkää kannanottoja.

Alkuvaiheessa olevaan yhtiöön ovat sijoittaneet tunnetut miljardöörit Peter Thiel ja Bill Ackman, kertoo Wall Street Journal.

Puhtaan kapitalistisen idean voi nähdä olevan vastareaktio sille, miten viime vuosina asiakkaat, työntekijät ja myös sijoittajat ovat alkaneet painostaa yrityksiä ottamaan kantaa tärkeinä pitämiinsä asioihin, kuten ihmisoikeuksiin tai ilmasto- ja ympäristökysymyksiin.

Strive-yrityksensä Ohioon perustanut Ramaswamy kokee, että moniin suuriin sijoittajiin on hiipinyt halu vaikuttaa asioihin on johtanut ”ideologiseen kartelliin”, johon kuuluvat Black Rock, Vanguard Group ja State Street. Näiden sijoitusyhtiöiden hallinnoiman omaisuuden arvo on noin 20 biljoonaa eli 20 000 miljardia dollaria.

Lisäksi mukaan on tullut yrityksiä vielä pidemmälle puskevia aktivistisijoittajia.

Esimerkiksi viime vuonna aktivistisijoittaja Engine No 1 pakotti öljy-yhtiö Exxonin vaihtamaan hallitusjäseniään sillä perusteella, että hallitukseen tarvitaan ihmisiä, jotka pystyvät kehittämään fossiililiiketoiminnan rinnalle uutta liiketoimintaa.

Daniel Loebin perustama amerikkalainen riskirahasto Third Point taas on käynyt kampanjaa, jonka tavoitteena on pilkkoa maailman suurimpiin kuuluva öljy-yhtiö Shell. Loebin mielestä yhtiö hyötyisi rakenteesta, joka mahdollistaa kulujen karsimisen ja suuremmat investoinnit vähähiiliseen liiketoimintaan.

Ramaswamy sanoo, että hänen omistuksessaan yhtiöitä ei yritettäisi puskea vastaaviin muutoksiin. Hän kokee, että useimmat amerikkalaiset haluavat yritysten pysyvän poissa politiikasta. Samaa viestiä hän jakaa kirjassaan.

”Me kehotamme öljy-yhtiöitä olemaan erinomaisia öljy-yhtiöitä ja hiiliyhtiöitä olemaan erinomaisia hiiliyhtiöitä ja aurinkovoimayhtiöitä olemaan erinomaisia aurinkovoimayhtiöitä”, Ramaswamy toteaa WSJ:n mielipidekirjoituksessa.