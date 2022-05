USA:n osakemarkkinoilta on sulanut lyhyessä ajassa tuhansia miljardeja dollareita – eilen ylittyi raja, joka voi johtaa suurempaan pudotukseen

Vielä viime torstaina yksityissijoittajat ostivat miltei ennätystahdilla osakkeita. Maanantaina ostointo näytti muuttuvan paniikkimyynneiksi.

New Yorkin pörssin työntekijä seuraa markkinakäänteitä.

Yksityissijoittajat eli omilla rahoillaan päivätyönsä ohella osakkeita ostavat henkilöt myivät maanantaina osakkeitaan yli miljardin dollarin edestä. Myyntitahti oli kovempi kuin kertaakaan 14 kuukauteen, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Tiedot perustuvat yhdysvaltalaisen JP Morgan Chase -pankin strategin Peng Chengin kokoamaan dataan.

Vielä viime viikon lopulla yksityissijoittajat pyrkivät hyötymään viime viikon lopulla osakemarkkinoiden laskusta ostamalla lisää osakkeita, mutta nyt heidän uskonsa näyttää loppuneen.

Yksityissijoittajien joukkomyynti on merkittävä asia siksi, että se voi olla merkki laajemmasta paniikkimyyntien aallosta. Osakkeiden laajamittainen myynti puolestaan johtaisi hintojen laskuun entisestään.

Huhtikuun lopussa amerikkalainen suurpankki Bank of America arvioi, että S&P 500 -indeksin putoaminen alle 4000-indeksipisteen, voi käynnistää osakkeiden paniikinomaisen myynnin. Maanantain päätteeksi indeksi päätyi 3993 pisteeseen. Vielä vuoden alussa indeksi oli lähempänä 4800 pistettä.

Yhdysvaltain ja muiden keskeisten osakemarkkinoiden alkuvuosi on ollut synkeä. Esimerkiksi maailman seuratuin osakeindeksi S&P 500 on pakittanut alkuvuonna noin 16,3 prosenttia. Sen seuraamien yritysten yhteenlasketusta markkina-arvosta on sulanut vuoden alussa tietopalvelu Refinitivin tarjoamien tietojen mukaan noin 5 800 miljardia dollaria.

Teknologiapainotteinen Nasdaq on puolestaan pudonnut yli neljänneksen. Sen seuraamien yhtiöiden markkina-arvosta on sulanut Refinitivin datan mukaan alkuvuodesta yli 5 200 miljardia dollaria.

Maanantaina S&P 500 -indeksi luisui 3,2 prosenttia alimmilleen sitten viime vuoden maaliskuun. Suurten yritysten osakkeita seuraava Dow Jones pakitti kaksi prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi sukelsi 4,3 prosenttia.

Voiko indeksien putoamista pitää merkkinä suuremmasta paniikkimyynnistä?

Isot teknologiayhtiöt heiluttavat valtavilla markkina-arvoillaan indeksejä. Maanantaina Microsoft, Amazon, Apple, Googlen emoyhtiö Alphabet ja Facebookin emoyhtiö Meta laskivat 2–6 prosenttia. Tesla halpeni yhdeksän prosenttia.

Yksityissijoittajien käytöstä seurataan markkinoilla, jotka hakevat merkkejä siitä, milloin lasku on saavuttanut aallonpohjansa. Toistaiseksi ei olla todistettu täyttä luovuttamista.

”Yksi päivä ei ole lopullisen ratkaiseva”, Cheng sanoo Bloombergille.

”Jos näemme isoa myyntiä useina päivinä, silloin sanoisin että se on merkki antautumisesta.”

Torstaina yksityissijoittajien osakekysyntä olikin vielä lähennellyt ennätyksiä.

Koronapandemian alun lyhyen sokin jälkeen käyntiin lähtenyt osakemarkkinoiden kova nousu sai joukoittain kansalaisia käymään kauppaa osakkeilla ensimmäistä kertaa elämässään.

Ilo on loppunut lyhyeen ja tuoreiden yksityissijoittajien ostokset ovat menettäneet saavutetut nousut, laskee sijoituspankki Morgan Stanley.

Pidempään jatkuvat ja toistuvat laskupäivät ovat jo vähentäneet intoa yrittää hyödyntää laskumarkkinaa ja ostaa halpenevia osakkeita. Morgan Stanleyn mukaan yksityissijoittajat ovat pitäneet kiinni omistuksistaan tiukemmin kuin ammattisijoittajat, jotka ovat vähentäneet osakesijoituksiaan.