Pakotteista voivat kärsiä muutkin kuin niiden kohteeksi merkityt tahot, sanoo erityistäytäntöönpanon johtava kihlakunnanvouti Aki Virtanen.

Pariskunta istuu puutarhapöydän ääressä kolmen lapsen kanssa. Hirsitalo hymyilevän perheen taustalla on moitteettomassa maalissa.

”Opetamme lapsillemme, miten tullaan varakkaaksi”, kertoi moskovalainen suurliikemies ja poliitikko Aleksei Netšajev kesällä vuonna 2021 julkaistussa wday.ru-sivuston haastattelussa.

Jälkikasvulle ei makseta kotitöistä.

”Suhteesta tulee silloin markkina- ja kauppavaihtosuhde”, Netšajev perusteli.

Kahdelle aikuiselle lapselleen edellisestä avioliitostaan hän on ostanut pesämunaksi asunnot, mutta odottaa muutoin heidän pärjäävän taloudellisesti omillaan.

Netšajev, 55, on kerännyt vaurautensa Faberlic-yhtiöllä, jonka hän perusti vuonna 1997. Verkostomarkkinointia ja verkkokauppaa harjoittanut yhtiö myy kosmetiikkaa, kulutustavaroita ja elintarvikkeita Venäjän ohella yli 40 maassa, myös Suomessa.

Faberlic ilmoittaa olevansa Venäjän suurin suoramyyntiyhtiö. Sen liikevaihto pelkästään Venäjällä on ollut yli 30 miljoonaa euroa, ja Netšajevin mukaan verkostossa on kymmeniätuhansia myyjiä ympäri maailmaa.

Netšajev on myös aktiivinen yhteiskunnallinen toimija. Hän perusti vastikään Uudet ihmiset -puolueen ja tuli viime syksynä valituksi sen edustajana duumaan. Vuoden 2020 tulotietojen perusteella Netšajev on Venäjän kolmanneksi suurituloisin kansanedustaja.

Vaikka Netšajev ei edusta valtapuolue Yhtenäistä Venäjää, hän on presidentti Vladimir Putinin uskollinen tukija. Netšajev on muun muassa on Venäjän hallitusta tukevan ja Putinin johtaman Yleisvenäläisen kansanrintaman keskusneuvoston jäsen.

Helmikuun 22. päivänä Netšajev kannatti muiden duuman jäsenten tavoin Putinin ehdotusta, jolla Venäjä tunnustaa Donetskin ja Luhanskin separatistitasavallat itsenäisiksi valtioiksi. Seuraavina päivinä EU lisäsi kaikki duuman 351 jäsentä pakotelistalleen ja Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Kuvakaappaus wday.ru-sivuston julkaisemasta haastattelussa. Kuvassa on Netšajev perheensä kanssa.

Omistajaan kohdistuneet pakotteet ajoivat Faberlicin nopeasti vaikeuksiin.

Yritys itse tiedotti maaliskuun alussa pakotteista verkkosivuillaan ja kiisti huhut toimintansa lopettamisesta.

Yhtiö ilmoitti lisäävänsä omaa tuotantoaan Venäjällä, vaikka raaka-aineiden ja komponenttien saaminen ulkomailta oli alkanut vaikeutua. Yhtiö kertoi myös nostavansa hintoja kysyntäpiikin ja tuotepulan estämiseksi.

Puolaan rekisteröity Euroopan-yhtiö on sittemmin lopettanut toimintansa. Yhtiön tilit ja varastot on suljettu, ja verkostomarkkinoijat lopettaneet työnsä. Kuljetusliikkeet ovat kieltäytyneet kuljettamasta Faberlicin tilauksia.

Suuri osa yhtiön myymistä tuotteista on valmistettu Venäjän ulkopuolella. Esimerkiksi kosmetiikka on tullut pääosin Italiasta.

Suomi on ollut Faberlicille pieni markkina, mutta yhtiön omistajan poliittinen ura ja pakotteet heijastuvat nyt erikoisella tavalla myös tänne.

Helsingin Sanomien selvityksen mukaan Netšajev on yksi henkilöistä, joiden liiketoimiin Suomen ulosottolaitos on puuttunut.

Toukokuun 4. päivänä ulosottolaitos asetti Faberlicin maksukieltoon ja takavarikoi varat yhtiön suomalaisella pankkitilillä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei venäläisyritys voi maksaa avoinna olevia laskuja neljälle rahojaan odottavalle suomalaiselle taholle. Viranomainen on jäädyttänyt nämä suoritukset.

Summat ovat pääosin vain muutamia satoja euroja, ja ne vaikuttavat olevan Faberlicin verkostomarkkinoijien palkkioita.

Sen sijaan kokeneen Venäjä-konsultin Tapio Riihisen Manageast-yhtiö on jäämässä ilman yli 5 000 euron saamistaan Faberlicilta. Maksu pysähtyi Nordea-pankkiin.

Riihinen kertoo, että hänen yrityksellään on ollut puolentoista vuoden ajan sopimus Faberlicin edustamisesta Suomessa. Manageast on muun muassa järjestänyt täällä yhtiön markkinointitilaisuuksia.

Riihinen sanoo HS:lle pitävänsä Venäjä-pakotteita täysin oikeutettuina.

Faberlicin tapauksessa ne kuitenkin kohdistuvat hänen mukaansa täysin vääriin tahoihin, jotka ennen pakotteita harjoittivat täysin laillista liiketoimintaa Faberlecin kanssa. Riihisen mielestä Faberlicille ei tule tällä tavalla mitään lisärangaistusta.

”Hulluus on, että ainoa rangaistuksen kohde olemme me, jotka olemme aikoinaan laillisesti ja virallisesti sattuneet tarjoamaan palveluita firmalle, joka joutui nyt pakotteiden kohteeksi.”

Samalla kun pakotteet estävät esimerkiksi suomalaisvenäläistä oligarkkia Boris Rotenbergiä myymästä tai tekemästä mitään liiketoimia Suomen omistuksillaan, ulosoton toimet vaikuttavat myös pakotelistan ulkopuolisiin henkilöihin.

Miksi suomalaisyrittäjät jäävät ilman pieniä saamisiaan?

Erityistäytäntöönpanon johtava kihlakunnanvouti Aki Virtanen ulosottolaitoksesta ei ota kantaa yksittäisiin ulosottoihin, koska ne eivät hänen mukaansa ole salassapito­säännösten perusteella julkisia asioita.

Hän toteaa kuitenkin yleisellä tasolla, että pakotteiden vuoksi jäädytetyt yhtiön varat pysyvät lähtökohtaisesti juridisesti kyseisen yhtiön varoina, eikä niitä voi käyttää edes aiheellisten laskujen maksamiseen.

”Tämä voi johtaa siihen, että muutkin tahot voivat kärsiä pakotteista.”

On kuitenkin olemassa ainakin teoreettinen mahdollisuus, että konsultti Riihinen saa rahansa.

Sanktiot pannaan Suomessa toimeen ulkoministeriön hakemuksesta, ja ministeriö voi tapauskohtaisen harkinnan perusteella antaa poikkeusluvan, jolla maksuja saa tehdä jäädytetyltä tililtä.

Riihinen sanookin aikovansa kirjelmöidä epäoikeudenmukaiselta tuntuvasta tilanteestaan ulkoministeriölle.

Toisaalta myös varsinaisesta takavarikkopäätöksestä voi valittaa käräjäoikeuteen.

HS ei tavoittanut kansanedustaja Netšajevia haastatteluun.

Helsingin Sanomien selvityksessä on käynyt ilmi, että ulosottolaitos on viime kuukausien aikana takavarikoinut huomattavan määrän erilaista omaisuutta EU:n Venäjä-pakotteiden takia.

Joukossa on rahaa, useita loma-asuntoja, satoja junavaunuja, etikkahappoa, yksi saari, muita maa-alueita – jopa ralliautoja ja entisen Hartwall Areenan osakkeita.

Maanantaina 9. toukokuuta HS uutisoi, että yksin Boris Rotenbergiin kohdistuneiden takavarikkojen arvo on noussut yli kymmeneen miljoonaan euroon.

Moskovski Komsomolets -julkaisun päätoimittaja ja omistaja Pavel Gusev.

Ulosotto on nyt tiettävästi ensimmäistä kertaa puuttunut propagandan levittämisen takia EU:n listalle joutuneen henkilön omaisuuteen.

Huhtikuun lopussa viranomainen jäädytti kaksi kiinteistöä, joista toisen omistaa Moskovski Komsomolets -julkaisun päätoimittaja ja omistaja Pavel Gusev.

Lehti on Venäjän tärkein iltapäivälehti.

Pakotepäätöksessään EU kuvailee iltapäivälehden omistajaa propagandistiksi.

"Lehti tukee Kremlin narratiivia ja toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä", perusteluissa todetaan.

Gusev omistaa entisen puolisonsa kanssa Janakkalassa vierekkäiset kiinteistöt, joiden koko on yhteensä 19 hehtaaria. Kernaalanjärven rantaan rajoittuvilla tonteilla on ainakin yksi asuinrakennus. Nykyään 73-vuotias Gusev meni neljännen kerran naimisiin vuonna 2019. Hän kävi kolmannen vaimonsa kanssa pitkän oikeusriidan perheen mittavan omaisuuden jaosta. Tuolloin myös Janakkalan kiinteistö jaettiin kahteen osaan.

Gusevilla on läheiset yhteydet Venäjän puolustusministeriöön, ja hän on presidentti Putinin uskottu ja tukija.

Väliaikaisten jäädytystoimien kohteena on myös kaksi kilpa-autoa, joita säilytetään jyväskyläläisessä ralliautoiluun erikoistuneen yrityksen tiloissa.

Kahden Ford Fiestan ja yhden Mercedes Benz Sprinterin lisäksi väliaikaistoimien kohteena on Jyväskylässä yksi peräkärry.

Ulosottoviraston päätöksen mukaan ajoneuvoja ei saa luovuttaa sivullisille eikä siirtää teollisuusalueelta.

Pakotteista aiemmin tiistaina uutisoineen Ylen mukaan autot kuuluvat miljonääri Grigori Berezkinille.

Ulosottolaitoksen toimien kohteeksi on päätynyt myös useita veneitä.

HS uutisoi 4. maaliskuuta Kotkassa säilytettävästä Fotinia-veneestä, jonka epäillään kuuluvan Venäjän entiselle presidentille, Dmitri Medvedeville.

Ulosotto teki 27. huhtikuuta päätöksen, jolla Fotinian väliaikaista takavarikkoa jatkettiin. Päätöksen perustelujen mukaan viranomainen ei ole saanut asiassa vielä riittävää selvitystä omistajuudesta.

Aiemmin huhtikuussa viranomainen teki väliaikaiset takavarikkopäätökset myös neljästä Loviisassa säilytettävästä luksusveneestä.

Jäädytettynä on lisäksi muun muassa 86 osaketta asunto-osakeyhtiöstä. Osakkeilla hallinnoidaan miljoonan euron arvoista huoneistoa. Neljän huoneen, keittiön ja kylpyhuoneen asunto on kooltaan 119,4 neliömetriä. Tiedossa ei ole, kuka huoneiston omistaa.