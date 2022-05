Suomalainen Ahlstrom-Munksjö on jatkanut tuotantoaan Venäjällä sodasta huolimatta

Yhtiön mukaan toiminta Tverin alueella sijaitsevassa tehtaalla voi loppua viikkojen tai kuukausien aikana.

Suomalainen kuitumateriaaleja valmistava Ahlstrom-Munksjö ei ole sulkenut Venäjällä Tverin alueella sijaitsevaa tehdastaan hyökkäyssodan takia.

Yhtiön toimitusjohtaja Hans Sohlström ei vastannut yhteydenottopyyntöihin. Sen sijaan Ahlstrom-Munksjö toimitti kirjalliset vastaukset Helsingin Sanomien kysymyksiin.

Miksi Ahlstrom-Munksjö jatkaa toimintaansa Venäjällä, vaikka monet muut yritykset ovat omaehtoisesti lopettaneet kaupan ja tuotannon siellä?

”Ukrainan sodan myötä olemme lopettaneet kaiken viennin Venäjälle ja lopetamme myös viennin Venäjän Tverin tehtaaltamme EU-alueen asiakkaillemme. Vähennämme hallitusti toimintaa Tverin tehtaallamme huolehtien 87 työntekijämme turvallisuudesta. Tverin tehdas palvelee paikallisesti kansainvälisiä länsieurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia rakennusmateriaaliyhtiöitä hyödyntäen omistamaamme ainutlaatuista tuotantoteknologiaa, jonka emme halua päätyvän muiden haltuun. Kartoitamme eri vaihtoehtoja löytääksemme ratkaisun tähän vaikeaan tilanteeseen.”

Millä aikavälillä uskotte, että on mahdollista lopettaa tuotanto Tverissä?

”Tilanne on monimutkainen, ja monet sidosryhmät on otettava huomioon toimenpiteissämme. Kaikkien työntekijöiden turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeä, mukaan lukien Tverin tehtaan henkilöstömme. Kartoitamme eri vaihtoehtoja löytääksemme ratkaisun tähän vaikeaan tilanteeseen. Toiminta tehtaalla voi loppua viikoissa tai kuukausissa.”

Ahlstrom-Munksjö kertoo noudattavansa tarkasti kaikkia kansainvälisiä Euroopan unionin, Britannian ja Yhdysvaltojen asettamia pakotteita.

”Tverin tehdas palveli länsieurooppalaisia vientiasiakkaita EU-alueella. Olemme ajamassa vientiä alas emmekä ole hyväksyneet uusia asiakastilauksia. Aikaisemmin vahvistetut tilaukset toimitetaan EU-alueelle kesään mennessä”, yhtiö kertoo.