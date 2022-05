Helsingin pörssi romahti äkillisesti viime viikolla – asiaan liittyneen tiimin johtaja on lähtenyt Citigroupista

Reutersin mukaan Citigroup järjestelee kaupankäyntitiimiensä johtoa Lontoon toimipisteessään.

Yhdysvaltalaispankki Citigroup uusii johtoa yhdessä kaupankäyntiyksikössä, joka vaikutti Euroopan pörssien äkkiromahdukseen viime viikolla, kertoo uutistoimisto Reuters.

Reutersin nimettömien lähteiden mukaan Delta One Forwards and Sectors -yksikön johtaja Ali Omari on jättänyt tehtävänsä pankissa. Samaan aikaan Citi etsii Linkedinissä julkaistussa ilmoituksessa uutta vetäjää Forward Trading -yksikköön Lontoon toimipisteeseensä.

Helsingin pörssissä ja muualla Euroopan osakemarkkinoilla koettiin viime maanantaina laaja äkkiromahdus, kun osakkeiden kurssit putosivat muutamassa minuutissa useita prosentteja.

Citi myönsi tiistaina uutistoimisto Bloombergille, että romahdus aiheutui yhden sen työntekijän virheestä toimeksiannossa. Pankki ei kertonut sitä, mikä yksikkö oli kyseessä.

Reutersin lähteiden mukaan Citin Delta One -yksikkö vaikutti virheeseen, mutta se ei ollut syyllinen romahdukseen.

Delta One -yksiköt ovat erikoistuneet strukturoituihin sijoitustuotteisiin, joita ne myyvät institutionaalisille sijoittajille ja yrityksille.

Strukturoitu sijoitustuote on usein riskittömän sijoituksen ja johdannaisen yhdistelmä. Tyypillisin strukturoitu sijoitustuote on indeksilaina, jonka tuotto muodostuu osakeindeksin arvon kehityksestä.

Markkinoiden äkkiromahdukset eivät ole tavattomia, ja niille on vakiintunut oma nimikin, ”flash crash”.

Tunnetuin äkkiromahdus on vuoden 2010 flash crash Yhdysvalloissa, jonka aikana maailman suurimmat osakemarkkinat putosivat hetkeksi noin kymmenellä prosentilla.