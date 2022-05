Fortum aikoo jättää Venäjän, mutta sen tytäryhtiö Uniper on sidottu vuosiksi Gazpromiin – ”Euroopan energiasektori on kriisissä”

Fortum kertoo valmistautuvansa vetäytymään Venäjältä hallitusti. Ensisijainen vaihtoehto on myydä Venäjän-toiminnot.

”Euroopan energiasektori on kriisissä ja se luonnollisesti vaikuttaa merkittävästi myös Fortumiin”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo.

Energiayhtiö Fortum on aloittanut toimet vetäytyäkseen kokonaan Venäjältä. Toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoo yhtiön päättäneen lopettaa Fortum-brändin käytön Venäjällä ja valmistautuvan vetäytymään Venäjältä hallitusti.

”Ensisijainen vaihtoehtomme on Fortumin Venäjän toimintojen mahdollinen myynti. Uniperin venäläisen tytäryhtiön Unipron myyntiprosessin odotetaan myös jatkuvan mahdollisimman pian. Nämä prosessit saattavat kestää jonkin aikaa ja edellyttävät viranomaisten hyväksyntää”, Rauramo sanoo tulostiedotteessa.

Hallittu tarkoittanee tässä tapauksessa sekä varovaista että harkittua toimintaa. Yhtiöllä on ollut maassa tytäryhtiönsä Uniperin voimalat mukaan lukien 12 voimalaa, joiden arvoksi se on laskenut 4,5 miljardia euroa.

Fortum ei anna arviota mahdollisten kauppojen toteutumisen aikataulusta. Rauramo toteaa, että joka tapauksessa Venäjän valtion on maan nykysäännösten mukaan hyväksyttävä mahdolliset kaupat. Edelleen tilanteessa on paljon epävarmuutta ja yhtiö seuraa myös mahdollisia merkkejä omaisuuden tai liiketoiminnan kansallistamisesta.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Fortum ilmoitti, ettei se enää investoi Venäjälle. Rauramo sanoo yhtiön tuomitsevan Venäjän aloittaman sodan Ukrainassa.

Maaliskuun alussa Fortum kertoi valmistelevansa venäläisen tytäryhtiönsä Unipron myyntiä, mutta sodan syttymisen vuoksi valmistelut pantiin jäihin. Fortumin mukaan prosessi käynnistetään uudestaan ”mahdollisimman pian”.

Torstaina osavuosikatsauksensa julkistaneen Fortumin vertailukelpoinen käyttökate painui tammi–maaliskuussa 104 miljoonaa euroa tappiolle. Yhtiö kertoo taustalla olevan sen tytäryhtiön Uniperin negatiivinen tulos.

Vertailukelpoinen liiketulos taas oli 438 miljoonaa euroa miinuksella. Liikevaihto taas kasvoi reilusti 43,6 miljardiin euroon viime vertailukauden 21,5 miljardista eurosta.

Fortumin liikevoitto rojahti reilut 2,4 miljardia euroa pakkaselle tammi-maaliskuussa. Ero vertailukelpoiseen tulokseen johtuu pääasiassa Uniper-tytäryhtiön omistamien johdannaisten markkina-arvon laskusta. Mukana on myös arvonalentumisia Venäjän-liiketoiminnassa ja Uniperin venäläisen tytäryhtiön Unipron omaisuudessa.

Johdannaisella tarkoitetaan sijoitustuotetta, jonka arvo voi olla sidottu esimerkiksi öljyn tai sähkön hintaan. Fortum-konsernissa johdannaiskauppa on keskittynyt tytäryhtiö Uniperiin.

Fortumin talousjohtaja Bernhard Günther totesi yhtiön tulosinfossa, että johdannaisiin liittyvien riskien vähentämiseen on panostettu jo kuukausia. Hän toteaa, että tässä on myös onnistuttu ja tilanne on huomattavasti ”mukavampi” kuin puoli vuotta sitten.

Kaikkiaan Fortumin tulos oli melko lailla linjassa analyytikkojen odotusten kanssa.

Vara Researchin analyytikkoennuste odotti Fortumin vertailukelpoisen liiketappion olevan 436 miljoonaa euroa viime vuoden tammi-maaliskuun reilun 1,17 miljardin euron liikevoiton sijaan. Vertailukelpoisen käyttökatteen analyytikot odottivat laskevan 95 miljoonaa euroa tappiolle vertailukauden 1,5 miljardista eurosta.

Analyytikkojen ennusteissa näkyy tilanteen suuri epävarmuus, sillä näkemykset yhtiön talousluvuista olivat hyvin erilaisia. Suurimmillaan käyttökatteen odotettiin olevan 787 miljoonaa euroa ja pahimmillaan 1,3 miljardia euroa miinuksella.

Fortumilla on isot Venäjä-riskit, joista suurin on venäläisen maakaasun virran katkeaminen Eurooppaan. Fortumin omistama Uniper on yksi Euroopan suurimpia venäläisen putkikaasun ostajia.

”Sodan myötä koko toimintaympäristömme markkinoista poliittiseen päätöksentekoon ja pakotteisiin on ollut jatkuvassa muutoksessa, ja se on aiheuttanut ennennäkemättömiä haasteita lyhyellä aikavälillä koko energiasektorille Euroopassa”, Rauramo sanoo tiedotteessa.

Iso kysymys on viime viikkoina ollut se, voiko Venäjä katkaista kaasutoimitukset, jos kaasusta ei suostuta maksamaan Venäjän ehtojen mukaisesti perustamalla Gazprombankiin toinen, ruplamääräinen tili.

Euroopan komissio on katsonut, että yhtiöiden maksut ovat ennen rupliksi konvertoimista Venäjän keskuspankin hallussa euroina, eräänlaisena lainana. Tämä rikkoo EU-pakotteita, jotka kieltävät kaikki transaktiot keskuspankin kanssa.

Fortum korostaa Uniperin noudattavan pakotteita ja maksavansa kaasumaksut euroissa jatkossakin. Yhtiö myös käy Venäjän rupla-asetuksen osalta ”jatkuvaa vuoropuhelua Saksan hallituksen ja Gazpromin kanssa”.

Fortum kertoo tulosraportissaan, että ”käynnissä olevien keskustelujen tuloksesta riippuen on hyvin mahdollista, että asiaan löydetään ratkaisu, joka on eurooppalaisten pakotteiden mukainen”.

Uniperilla on edelleen voimassa pitkät sopimukset Gazpromin kanssa, mutta se on sitoutunut olemaan tekemästä uusia pitkäaikaisia sopimuksia maakaasun tai hiilen ostamiseksi Venäjältä.

Voiko Uniper lopettaa venäläisen kaasun ostamisen kontrolloidusti ennen kuin sopimukset päättyvät?

”Kysymys liittyy koko Euroopan energiaturvallisuuteen. Se kysymys täytyy ratkaista hallitusten kesken sekä hallitusten ja yritysten kesken. Riippuvuutta venäläisestä energiasta täytyy pystyä vähentämään yhdessä”, Rauramo sanoo.

”Mitä tulee sopimuksiin Gazpromin kanssa, niissä on vuosia jäljellä. Sopimusten raukeamisesta pitäisi päästä yhteisymmärrykseen Gazpromin kanssa.”

Lisäksi Fortum on esimerkiksi hankkinut ydinpolttoainetta Loviisan ydinvoimalaan Rosatomiin kuuluvalta TVEL-yhtiöltä. Polttoainetoimittajan vaihto ei käy käden käänteessä, yhtiö toteaa. Uniper on ostanut hiiltä Venäjältä. Uniper aikoo purkaa sopimukset elokuun loppuun mennessä. Uniper etsii nyt vaihtoehtoja hiilen hankinnalle.

Suomessa Fortum keskeytti kaupallisen sähkön tuonnin Suomeen Venäjältä Svetogorskin ja Imatran välisen voimajohdon kautta. Tuonti on Fortumin mukaan ollut pienimuotoista.

Fortumin tulkinta on, että mikäli Venäjän kaasutoimitukset katkeaisivat, se olisi niin suuri šokki koko Euroopalle, että viranomaisten olisi pakko ryhtyä toimeen.

”Kaasuvirtojen merkittävät keskeytykset vaarantaisivat Saksan kaasujärjestelmän vakauden ja johtaisivat todennäköisesti Saksan hallituksen hätätilajulistukseen”, Fortum kertoo tulosraportissaan.

Hätätilan julistaminen kaasumarkkinoilla antaisi viranomaisille oikeuden säädellä kaasun kulutusta. Näin turvattaisiin yhteiskunnan kannalta kriittisten kohteiden kuten kotien ja sairaaloiden kaasun saanti. Se laukaisisi kaasunmyyntisopimuksissa pykälät, joiden myötä normaalit toimitusvelvollisuudet lakkaavat.

Tavallisesti Uniperilla on asiakkaidensa suuntaan pitkäaikaisia toimitusvelvollisuuksia. Venäjän kaasuhanojen sulkeutuessa yhtiö joutuisi ostamaan kaasua muualta kalliilla täyttääkseen nämä velvoitteensa.

”En voi korostaa tarpeeksi sitä, että nämä ovat hyvin haasteellisia aikoja Euroopan energiasektorille – ja Fortumille. Tarve kiirehtiä siirtymää puhtaaseen energiaan on nyt selvempi kuin koskaan aiemmin”, Rauramo sanoo.

Sijoittajien reaktio Fortumin tulokseen oli alkuun positiivinen, sillä osakkeen hinta kallistui pörssin aukeamisen jälkeen muutaman prosentin.

Pian osakekurssi kääntyi kuitenkin laskuun ja kello 14 aikaan osake oli jo lähes 7 prosentin laskussa.