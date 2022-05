Ukrainassa on jumissa miljoonia tonneja viljaa Venäjän saarron takia.

Euroopan komissio ja EU-maiden hallitukset aikovat auttaa Ukrainaa viemään miljoonia tonneja viljaa.

Viljatonnit ovat jumissa Ukrainassa, koska Venäjän laivasto on saartanut Ukrainan satamat, uutistoimisto Reuters kertoo.

Valtioiden välisen viljakauppajärjestö IGC:n mukaan Ukraina oli maailman neljänneksi suurin viljan viejä satovuonna 2020–2021. Se myi 44,7 miljoonaa tonnia viljaa muun muassa Kiinaan, Afrikkaan ja Eurooppaan. Ukrainan on myös yksi maailman suurimmista auringonkukkaöljyn tuottajista.

Ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua 90 prosenttia Ukrainan tuottamasta vehnästä ja auringonkukka­öljystä laivattiin Mustanmeren rannalla sijaitsevista satamista. Venäjä on nyt sulkenut tämän reitin.

Ukrainan vientiongelmien pelätään aiheuttavan ruokakriisin erityisesti Afrikan köyhissä maissa.

EU:n liikennekomissaari Adina Vălean sanoi torstaina Reutersin mukaan, että Ukrainan viljansadon lastaaminen pois Ukrainasta on ”jättimäinen” haaste, mutta Ukrainasta on saatu vietyä 20 miljoonaa tonnia viljaa EU:n kautta alle kolmessa kuukaudessa.

Văleanin mukaan viljan poisvienti Ukrainasta vaatii logistiikkaketjujen koordinointia ja optimointeja sekä uusien vientireittien perustamista.

Viljaa voi kuljettaa pois Ukrainasta junilla. Sitä hidastaa se, että Ukrainan raideleveys on erilainen kuin muualla Euroopassa. Viljalasti täytyy siten purkaa rajalla ja lastata uudelleen toiseen junaan. Ongelmana on se, että rajalla on vain vähän siirtoon vaadittavaa laitteistoa.

Komissio pyysi torstaina kuljetusyhtiöitä tarjoamaan lisää ajoneuvoja, kuorma-autoja ja tavaraliikenteen kalustoa. Se aikoo myös auttaa yhdistämään vapaana olevaa liikenne­kalustoa kysyntään.

Komissio sanoi myös, että satamaterminaalien pitäisi priorisoida Ukrainasta tulevia maataloustuotteita ja että raiteilla pitäisi raivata tilaa Ukrainan viljakuljetuksille.

Komissio ehdotti myös toimia helpottamaan Ukrainaan lähetettävien kuorma-autojen vakuuttamista ja rajatarkastuksia Ukrainan ja EU:n välisellä rajalla. Komissio aikoo etsiä myös väliaikaisia varastotiloja Ukrainan vientituotteille.