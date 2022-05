Inditex-muotijätti lanseerasi torstaina vaatemalliston, jossa on käytetty tekstiilijätteestä valmistettua Infinite Fiberin kuitua. Uuden tehtaan vuotuisella kuitumäärällä voi tehdä sata miljoonaa t-paitaa vuodessa, toimitusjohtaja kertoo.

Mainoskuva Zaran uudesta kierrätyskuitumallistosta, jossa on käytetty suomalaista uusiokuitua.

Suomalainen Infinited Fiber Company ja Zaran omistava espanjalainen muotitalo Inditex sopivat kolmivuotisen, yli sadan miljoonan euron suuruisen uusiokuitu­sopimuksen, yhtiöt kertoivat torstaina tiedotteessa.

Kumppanuussopimuksessa Inditex sitoutuu ostamaan 30 prosenttia Infinited Fiberin tulevasta Infinna-uusiokuitutuotannosta.

Uusiokuitu valmistetaan sataprosenttisesti tekstiilijätteestä.

Infinite Fiber Company on kehittänyt Espoon Kivenlahdessa sijaitsevassa VTT:n Bioruukin koelaitoksessa menetelmää, jossa vanhasta tekstiilistä tai kierrätyspaperista voidaan valmistaa uudenveroista tekstiilikuitua.

Yhtiöstä on toivottu samanlaista menestystä kuin pörssiraketti Spinnovasta, joka tekee puusta ja jätteistä tekstiilikuitua.

Tiedotteen mukaan sopimus tukee merkittävästi Infinited Fiberin suunnitelmaa laajentaa kuitunsa tuotanto­kapasiteettia.

Kierrätyskuiduille nähdään isot markkinat, kun yritykset ja kuluttajat pyrkivät etsimään vastuullisempia, kiertotalouteen perustuvia vaatteita ja tekstiilejä.

Aiemmin Infinited Fiber Company on tehnyt vastaavan monivuotisen toimitus­sopimuksen PHV-yhtiön kanssa, joka tunnetaan Tommy Hilfinger ja Calvin Klein -tuotemerkeistä. Sopimuksen arvoa ei tuolloin julkistettu.

Viime vuonna vastaavanlaiset pitkäaikaiset toimitussopimukset julkistettiin ruotsalaisen vaatejätti H&M:n ja yhdysvaltalaisen Patagonian ja Bestsellerin kanssa.

H&M:n brändejä ovat H&M, COS, Monki, Weekday, & Other Stories, Cheap Monday, H&M Home and Arket. Bestsellerin vaatemerkkejä ovat muun muassa Jack & Jones, Vera Moda, Vila, Only ja Selected.

Infinited Fiberin ratkaisun avulla muun muassa käytetyistä puuvillavaatteista voidaan jalostaa uusiokuitua, joka näyttää ja tuntuu puuvillalta ja jota voidaan kierrättää uudelleen.

Zaran torstaina julkistama vaatemallisto on tehty pitkälti espanjalaisen, voittoa tavoittelemattoman Cáritas-järjestön kanssa yhteistyössä kerätyistä vaatteista, yhtiöt kertovat.

Inditex-konserniin kuuluu seitsemän globaalia brändiä: Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho ja Zara Home.

Näytepaloja Bioruukin koelaitoksessa tehdyistä kankaista.

”Mahtava diili. Itsekin ollaan onnellisia siitä”, Infinited Fiber Companyn toimitus­johtaja ja perustajajäsen Petri Alava sanoo.

Hän kertoo Inditexin antaneen sopimuksessa selkeän sitoumuksen siitä, että se ostaa kymmeniä tuhansia tonneja kierrätys­tekstiileistä jalostettua valmista tekstiilikuitua.

Nykyisin Infinite Fiber Company valmistaa kuituaan kahdessa tuotantopaikassa, Bioruukin koelaitoksessa ja Valkeakoskella UPM:n paperitehtaan lähistöllä.

Yhtiö keräisi viime vuonna 30 miljoonaa euroa rahoitusta, mutta Alavan mukaan on selvää, että sillä rahalla ei vielä isoa tehdasta rakenneta.

”Rahkeet riittävät”, Alava sanoo.

Hän kertoo, että rinnakkain tehtaan suunnitteluhankkeen kanssa tehdään uutta rahoituskierrosta.

Tehtaan paikkaa ei ole vielä julkistettu, mutta Alavan mukaan on selvää, että se rakennetaan Suomeen.

”Haluamme olla isänmaallisia ja tehdä Suomesta kiertotalouden mallimaan.”

Kun tehdas valmistuu, sen on määrä tuottaa 30 000 tonnia valmista tekstiilikuitua vuodessa.

”Siitä kuidusta voidaan tehdä sata miljoonaa t-paitaa vuodessa”, Alava kuvaa hankkeen mittakaavaa.