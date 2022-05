Marimekko teki viime vuonna historiansa parhaan liikevaihdon ja liikevoiton. Yhtiö arvioi päihittävänsä luvut tänä vuonna.

Muotitalo Marimekon vuosi on käynnistynyt vahvassa kasvussa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 24 prosenttia 36 miljoonaan euroon tammi-maaliskuussa edellisvuoden vastaavasta ajasta, Marimekko kertoo perjantaina julkistamassaan osavuosikatsauksessa.

Marimekon vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,6 miljoonaa euroa eli 18,4 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 18 prosenttia vertailukaudesta.

Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko uskoo kasvun taustalla olevan muun muassa pitkäjänteinen brändityö ja asiakkaisiin entistä paremminkin tenhoavat mallistot.

Yhtiö kertoo, että asiakkaat lähtivät alkuvuonna viime vuotta vilkkaammin kiertelemään fyysisiä myymälöitä. Vielä viime vuonna tilanteeseen vaikutti koronapandemia.

Marimekon mukaan liikevoiton kasvuun vaikutti erityisesti liikevaihdon kasvu. Yhtiö kertoo, että ketjun Suomen-liikevaihto kasvoi 27 prosenttia ja kansainvälinen myynti viidenneksen.

Alahuhta-Kaskon mukaan tänä vuonna Marimekko jatkaa panostuksiaan pitkän aikavälin kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi.

”Vahvistaaksemme pitkän aikavälin kansainvälistä kasvuamme panostimme katsauskaudella muun muassa bränditunnettuuden kasvattamiseen, digitaaliseen liiketoimintaan ja tietojärjestelmiin sekä kasvua tukeviin henkilöstörekrytointeihin”, Alahuhta-Kasko sanoo tulostiedotteessa.

Marimekko on tehnyt yhteistyötä erilaisten kansainvälisten brändien, kuten Adidaksen ja kiinalaisen The Beastin kanssa. Yhtiö on myös kertonut uusista yhteistöistä Ikean ja Mansur Gavrielin kanssa.

Viime vuoden liikevaihto ja liikevoitto olivat Marimekon historian parhaat.

Tälle vuodelle Marimekko odottaa liikevaihdon kasvua viime vuodesta, jolloin se oli 152, 2 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi liikevoittomarginaalin jäävän hieman viime vuodesta, jolloin se oli 20,5 prosenttia. Arvio tämän vuoden marginaaliksi on noin 17–20 prosenttia.

Marimekko toteaa, että näkymiä heikentävät erityisesti maailmanlaajuiset toimitusketjujen häiriöt ja kasvaneet materiaali- ja logistiikkakustannukset.