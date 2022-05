Talousasiantuntijat varoittivat El Salvadoria bitcoin-kokeilun riskeistä, mutta viime syksynä bitcoinista tuli maan virallinen maksuväline Yhdysvaltojen dollarin ohella.

Kryptovaluuttamarkkinan näkyvä sulaminen voi aiheuttaa yksittäisten ihmisten henkilökohtaisten konkurssien ohella valtionlaajuisia ongelmia.

Nyt Keski-Amerikassa sijaitseva El Salvador on ajautumassa maksukyvyttömyyteen bitcoinin vuoksi, kertoo espanjalaislehti El País. El Salvadorin joukkovelkakirjojen hinnat ovat romahtaneet, koska sijoittajat uskovat, että valtio joutuu jättämään valtionlainojensa lyhennyksiä tai korkoja maksamatta.

El Salvador halusi kukistaa talousongelmat tekemällä viime syksynä bitcoinista virallisen maksuvälineen. Aiemmin käytössä on ollut Yhdysvaltojen dollari, jonka käyttö on jatkunut bitcoinin ohella.

Maan presidentti Nayib Bukele on ollut kova kryptointoilija. Lokakuussa hän kertoi El Salvadorin valtion ostaneen bitcoinia liki 25 miljoonalla dollarissa. Marraskuussa hän julkisti perustavansa maahan täysin kryptovaluuttavelkakirjoilla rahoitettavan kaupungin: Bitcoin Cityn.

Syyskuun alussa bitcoinin arvo heilui lähes 50 000 dollarissa. Marraskuussa arvo käväisi jo lähellä 70 000 dollaria, mutta nyt hinta on vajonnut noin 30 000 dollariin. Samalla lukuisat muut kryptovaluutat ovat nopeasti menettäneet arvoaan.

Luottoluokittajat ovat jo siirtäneet El Salvadorin roskaluokkaan, mikä tarkoittaa, että rahoituksen saaminen pankeilta ja sijoittajilta tulee mahdottomaksi.

Jo aiemmin Maailmanpankki on lukenut El Salvadorin kuuluvan monella mittarilla maailman köyhimpiin valtioihin. Vain 30 prosentilla maan kansalaisista on pankkitili. Kuukausi ennen bitcoinin tuloa viralliseksi maksuvälineeksi suurin osa maan kansalaisista ei tiennyt mikä bitcoin on.

Bitcoin ei ole osa virallista kansainvälistä rahajärjestelmää ja keskuspankit ovat vankkoja kryptovaluuttojen vastustajia. Monet talousasiantuntijat, kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja maan asukkaat esittivät vastalauseensa El Salvadorin bitcoin-hanketta kohtaan.

Kryptovaluuttojen hinnat ovat heilahdelleet vuosien varrella hyvin arvaamattomasti ja ihmisten kryptolompakkojen sisältöjä on varastettu. Kryptovaluuttojen markkinointia on haluttu suitsia sijoittajiin kohdistuvien isojen riskien vuoksi.

Suomessa verottajalle ilmoituksen kryptovaluuttakaupoista teki 2 200 henkilöä toissa vuonna. Ilmoitettujen voitollisten kauppojen arvo oli vajaat 20 miljoonaa euroa.