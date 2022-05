Elon Muskin noin 41 miljardin euron ostotarjous Twitteristä ehdittiin jo hyväksyä.

Elon Musk on korostanut sananvapautta perusteena Twitter-ostokselleen.

Teslan perustaja Elon Musk kertoo Twitterissä, että hän on keskeyttänyt prosessin ostaakseen sosiaalisen median yhtiön Twitterin.

”Twitter-diili on väliaikaisesti jäissä odottaessamme yksityiskohtia, jotka vahvistavat laskelmat, että valetilien osuus on todella alle viisi prosenttia käyttäjistä”, Musk twiittaa.

Twitter vahvisti huhtikuun lopussa hyväksyvänsä Muskin lähes 41 miljardin euron ostotarjouksen.

Musk on jakanut twiittinsä ohessa uutistoimisto Reutersin toukokuun alussa julkaiseman uutisen, jonka mukaan Twitter on arvioinut, että vale- ja bottitileistä koostuu alle viisi prosenttia palvelun aktiivisista käyttäjistä päivittäin.

Ostotarjouksensa tehdessään Musk korosti, että yksi hänen ensisijaisista tavoitteistaan Twitterin kanssa on poistaa ”bottitilit” alustalta.

Twitterin osakekurssi lähti 20 prosentin laskuun ennen pörssin avautumista.

Musk on korostanut sananvapautta yrityskaupan perusteena. Hän on sanonut, että sananvapaus on toimivan demokratian perusta ja että Twitterissä ”keskustellaan ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeistä asioista”.

”Haluan tehdä Twitteristä paremman kuin koskaan parantamalla sitä uusilla ominaisuuksilla, tekemällä sen algoritmeista avoimen lähdekoodin mukaisia luottamuksen lisäämiseksi, kukistamalla roskapostirobotit ja todentamalla kaikki käyttäjät”, Musk totesi huhtikuussa, kun Twitterin hallitus oli hyväksynyt ostotarjouksen.

Perjantaina kerrottiin, että Twitter on keskeyttänyt rekrytoinnit ja pohtii meneillään olevien hakujen keskeyttämistä. Säästökuurin taustalla on se, että Twitterin arvion mukaan se ei tule saavuttamaan yhtiölle vuonna 2020 asetettuja kunnianhimoisia kasvutavoitteita. Samalla tuli ilmi, että kaksi Twitterin johtajaa on joutunut lähtemään yhtiöstä.

Twitter on aiemmin kertonut, että Muskin ostotarjouksen loppuun viemisessä on useita riskejä. Näihin kuuluu esimerkiksi se, miten mainostajat asiaan suhtautuvat ja aikovatko ne jatkaa mainosrahan kuluttamista Twitterissä.