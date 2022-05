G7-valtioiden maatalousministerit kritisoivat markkinoiden rajoittamista.

Vehnän hinta nousi ennätyksellisiin lukemiin maanantaina Intian vientikieltopäätöksen jälkeen, uutistoimisto AFP kertoo.

Maanantaina Euroopan markkinoiden avautuessa hinnat hyppäsivät 435 euroon tonnilta.

Intia kielsi lauantaina vehnän viennin. Vehnää viedään jatkossa vain valtion erillisellä luvalla.

Intian vientikielto on täyskäännös aikaisemmalle politiikalle, jolla on tavoiteltu tehostettua vehnän vientiä Ukrainan supistuneen tuotannon korvaamiseksi. Kauppa- ja teollisuusministeri Piyush Goyal sanoi huhtikuussa maan viljelijöiden varmistaneen, että ”Intian lisäksi koko maailmasta huolehditaan”. Intia on yksi maailman suurimmista vehnän tuottajista, vaikkakin valtaosa tuotannosta menee kotimaiseen käyttöön.

Tavoitteesta luovuttiin, koska nousevat hinnat uhkaavat Intian mukaan maan ruokaturvallisuutta. Nousevien hintojen taustalla on muutama syy. Intia on kärsinyt maaliskuusta lähtien kovista lämpöaalloista, ja lämpö­aaltojen odotetaan supistavan kotimaista tuotantoa. Lisäksi globaalit hinnat ovat nousussa Ukrainan sodan takia. Ukraina kuuluu myös suuriin vehnänviejämaihin.

Vientikieltoa kritisoitiin G7-maiden maatalousministerien kokouksessa perjantaina. Esimerkiksi Saksan maatalousministerin Cem Özdemirin mukaan viljakriisi saattaa vain pahentua, jos markkinoita rajoitetaan.

Intian yli pyyhkii jälleen intensiivinen lämpöaalto. Lämpötila on pahimmillaan yltänyt lähes 50 asteeseen New Delhissä, kertoo brittiläinen BBC.

Kyseessä on viides lämpöaalto New Delhin alueella maaliskuun jälkeen.

Aikaisemmin tässä kuussa pääministeri Narendra Modi pyysi valtion johtavia ministereitä laatimaan suunnitelmia äärimmäisen kuumuuden vaikutusten lieventämiseksi.

Hän myös varoitti tulipalojen lisääntyneestä riskistä lämpötilojen kohotessa.

BBC:n mukaan moni asiantuntija sanoo Intian kokevan nyt tavallista ankarampia lämpöaaltoja, jotka esiintyvät tiheämmin ja myös kestävät kauemmin kuin aikaisemmin.