Elinkeinoelämän keskusliiton kansainvälisestä kaupasta ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja ei ole tilanteesta erityisen huolestunut.

Chileläiset veljekset Francisco ja Miguel Avalos kylpivät viime viikolla Helsingissä Sompasaunalla.

”Vielä en uskaltanut saunoa ja uida kuten monet suomalaiset, siis alasti. Mutta ehkä ensi kerralla”, Francisco Avalos sanoo hymyillen.

Kylpeminen välittömästä tunnelmastaan tunnetussa yleisessä saunassa huipensi Avalosin veljesten Suomeen ja Viroon kohdistuneen liikematkan. Suomenlahteen huuhdottiin paitsi työpäivän hiet myös huoli, joka kohdistui koko Euroopan-matkaan.

”Minua pelotti”, Francisco Avalos toteaa.

Syy on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Avalos uskalsi kuitenkin lähteä, toisin kuin moni muu. Veljesten kanssa samalle matkalle Chilen pohjoisen alueen kaivosteollisuuden yrittäjistä oli ilmoittautunut alun perin neljätoista ihmistä. Heistä vain kuusi saapui Suomeen.

Yksi kotiin jääneistä oli Roberto Fernández. Hän oli nähnyt chileläisessä mediassa uutisen siitä, kuinka ”Venäjä saattaa miehittää Suomen, koska Suomi on tekemisissä Naton ja Ukrainan kanssa”.

”Joten varotoimena en halunnut osallistua enkä ottaa riskejä”, Fernández viestittää sähköpostitse.

Kuulostaa huolestuttavalta, mutta onko ilmiö yleisempi?

” ”Laskisin tämän kuitenkin yksittäistapaukseksi. En ainutlaatuiseksi, mutta yksittäistapaukseksi.”

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) kansainvälisestä kaupasta ja kauppa­politiikasta vastaava johtaja Timo Vuori ei ole yllättynyt kuullessaan chileläisen delegaation kutistumisesta.

”Laskisin tämän kuitenkin yksittäis­tapaukseksi. En ainutlaatuiseksi mutta yksittäis­tapaukseksi”, Vuori sanoo.

Hänen mukaansa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ei ole kasvattanut Suomen maariskiä. Tämä tarkoittaa, että ulkomaiset investoijat eivät koe Suomeen sijoittamista vaarallisemmaksi kuin aiemminkaan.

”Toki Ukraina on tuonut haastetta Suomen maakuvalle. Kyse on siitä, että Euroopan tilanne nähdään niin, miten Ukrainan tilanteesta uutisoidaan. Ja sitten katsotaan Euroopan karttaa ja nähdään iso Venäjä ja Suomi pienenä läiskänä siellä ylhäällä – ja tästä tehdään johtopäätöksiä”, Vuori kuvailee.

”Sama ilmiö tuli oikeastaan vastaan jo Venäjän hyökätessä Krimille. Silloin puhuttiin, että amerikkalaiset kiinteistösijoittajat haluavat tsekata, mikä on Suomen maariski ja kuinka turvallinen maa on.”

Tuolloin varsinaiset investoinnit Suomeen eivät Vuoren mukaan vähentyneet. Eivätkä ne ole tilastojen mukaan vähentyneet nytkään.

Tosin tilastojen luotettavuutta häiritsee paitsi nopeasti Eurooppaa varjostamaan syttynyt sota myös se, että koronapandemian aiheuttamien rajoitusten takia kauppa­suhteiden hankkiminen ja ylläpito ovat olleet parin viime vuoden ajan poikkeus­tilassa. Matkustaminen on ollut vähäistä.

Vuori arvelee, että muut asiat koettelevat Suomen taloutta enemmän kuin varsinainen maariski. Tällaisia tekijöitä ovat Venäjän-kaupan tyrehtyminen joko suomalaisten suorien liiketoimien loppumisen tai kerrannaisvaikutusten vuoksi ja se, että venäläisestä energiasta luopuminen aiheuttaa siirtymäajalle kustannusten kasvua.

”Isoja investointeja tekevät selvittävät kyllä taustat ja tilanteet. Suomen osalta mikään ei ole muuttunut”, Vuori sanoo.

Hän uskoo, että Suomen todennäköinen Nato-jäsenyys vähentää riskiä entisestään.

”Ja vaikka faktat olisivat Suomen osalta tiedossa, yksittäisiin päätöksiin voivat vaikuttaa mielikuvat Suomesta.”

Vuori kertoo ymmärtävänsä inhimillisellä tasolla niitä ihmisiä, jotka suunnittelevat matkojaan ja liiketoimiaan ja katsovat Suomen ja Euroopan tilannetta kaukaa. Hän kääntää asetelman toisin päin.

”Olen käynyt itse Latinalaisessa Amerikassa. Meksikossa ja Kolumbiassa sanottiin, että ne ovat kasvavia talouksia, joista suomalaistenkin investoijien pitäisi olla kiinnostuneita. Mutta Suomessa liitetään julkisessa keskustelussa molempiin maihin lähinnä huumekartellit ja muut.”

” ”Jos matkat jäävät tekemättä, myös investointeja voi jäädä tekemättä.”

Liiketoiminnan kehittäjä Niina Fu edistää muun muassa chileläisten ja suomalaisten yritysten yhteistyöhankkeita. Nykyisin Kaarinassa asuva Fu on toiminut Chilessä yli 20 vuotta ja myös asui siellä pitkään. Hän toivoo, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ei vähennä matkustushalukkuutta Suomeen pysyvämmin.

”Jos matkat jäävät tekemättä, myös investointeja voi jäädä tekemättä.”

Fu järjesti chileläisen Pymes del Norte -yhdistyksen matkan Suomeen. Tälle matkalle Avalosin veljekset osallistuivat ja myös Fernández oli kutsuttu. Pymes del Norte edustaa 26:ta kaivosalan pk-yritystä ja kuuluu Chilen pohjoisosan Antofagastan maakunnan kaivosklusteriin.

Chile on Latinalaisen Amerikan nopeimmin kehittyneitä talouksia. Erityisesti kupariin ja akkuteollisuudessa tarvittavaan litiumiin keskittyvä kaivosteollisuus on yksi maan talouden tärkeimmistä toimialoista. Muita ovat maa- ja metsätalous sekä kalastus.

Suomalaisen kaivosteknologian viennin kannalta on tärkeää tuoda mahdollisia ostajia Suomeen, Fu sanoo. Hänen kokemuksensa mukaan Latinalaisen Amerikan markkinoilla on merkitystä henkilökohtaisilla suhteilla ja niitä on vaikea rakentaa ilman kohtaamisia.

Fun mielestä kärsijöitä ovat ennen kaikkea pienet ja keskisuuret yritykset.

”Pandemia sulki kaivokset ulkopuolisilta tuotteidensa esittelijöiltä pariksi vuodeksi. Se hyödytti isompia teknologiatoimittajia, joilla on Latinalaisessa Amerikassa toimivat suhteet valmiiksi. Heiltä ostetaan tuotteita näkemättä.”

Fu on kutsunut seuraavan delegaation mahdollisia latinalaisamerikkalaisia investoijia Suomeen jo kesäksi.

”Saa nähdä, miten matkojen käy.”

Francisco Avalos kertoo, että pelko sodan leviämisestä on hälventynyt matkan aikana.

Francisco ja Miguel Avalos ovat ehtineet palata Chileen. He suunnittelevat kuitenkin jo seuraavaa Suomen-matkaansa.

Veljekset sanovat löytäneensä suomalaisen teknologiayrityksen, jonka tuotteita he mahdollisesti alkavat käyttää insinööri­asiantuntemukseen ja huolto­palveluihin keskittyvässä Jam Construcción -perheyrityksessään.

Yhtiö edustaa Chilen kaivos­toiminnassa sikäläistä pk-sektoria. Johtotehtävissä toimivien isän, äidin ja veljesten lisäksi Jam Construcción työllistää noin 40 ihmistä.

”Aiomme jatkaa neuvotteluja yhden uuden tuotteen käyttöönotosta kaivos­työ­maillamme”, Francisco Avalos kertoo.

Hän sanoo, että pelko sodan leviämisestä on matkan aikana hälventynyt.

”En enää pelkää yhtä paljon, mutta tulevaisuudesta ei osaa kukaan sanoa mitään varmaa.”

Chileen jäänyt Roberto Fernández on edelleen varovainen.

”Erityisesti Itä-Euroopalla on mielestäni riski joutua ongelmiin Putinin kanssa, koska hänen sotastrategiansa ei ole selkeä. Vaikka sotatoimiin tulisi jonkinlaista vakautta, en itse uskaltaisi matkustaa Itä-Eurooppaan.”