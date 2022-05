Saksalainen energiayhtiö RWE uskoo löytäneensä ratkaisun, joka kelpaa EU:lle ja jatkaa kaasun virtaa Venäjältä.

Euroopan komissio on antanut jäsenmaille tuoreet ohjeistukset siitä, miten Euroopan unionissa toimivat yhtiöt voivat maksaa kaasulaskunsa Venäjälle rikkomatta pakotteita.

Komissio tähdentää edelleen, että Venäjältä maakaasua ostavien on maksettava kaasulaskunsa alkuperäisten sopimusten mukaan euroissa tai dollareissa. Perjantaina jäsenmaille lähetetystä komission ohjeistuksesta kertoo uutistoimisto Reuters.

Myös Suomen näkemyksen mukaan kaasukaupoissa pitää noudattaa kaikilta osin yhtiöiden tekemiä olemassa olevia sopimuksia, joissa myös valuutta on määritelty.

Kaasulaskujen maksukäytännöt ovat hämmentäneet viime viikkoina, kun Venäjä on vaatinut tiettyjen teknisten yksityiskohtien toteutumista ja EU-komissio on pitänyt niitä pakotteiden vastaisina.

Nyt komissio tarkentaa, että pakotteet eivät estä yhtiöitä avaamasta uutta tiliä pakotteiden ulkopuolella olevaan pankkiin. Kaasumaksut voi edelleen hoitaa, kunhan kunnioittaa olemassa olevia sopimuksia. Erityinen yksityiskohta on se, että maksu Gazpromille on saatettava loppuun sopimuksessa määritellyssä valuutassa eli euroissa tai dollareissa – ei ruplissa.

Venäjän uudet vaatimukset tulivat voimaan huhtikuun alussa, mutta vaikutukset näkyivät vasta viikkojen päästä, kun Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom ilmoitti katkaisevansa kaasutoimitukset Puolaan ja Bulgariaan. Nämä maat eivät olleet noudattaneet uusia ehtoja.

Ylipäänsä Venäjän vaatimusta ruplamaksuista pidetään vain EU:n eri jäsenmaita hajottavana ja hajaannusta aiheuttavana toimena, jolla ei oikeasti ole juuri käytännön vaikutuksia, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Juha-Pekka Raeste analyysissaan.

Lue lisää: Venäjä uhkaa katkaista kaasu­toimitukset Suomeen, jos sen maksu­vaatimuksiin ei suostuta – tämän syyn takia se tuskin toteuttaa uhkauksiaan

Komission ohjeiden mukaan kaasun ostajan täytyy antaa ”selkeä lausunto” siitä, että euroissa tai dollareissa maksaminen riittää täyttämään niiden nykyisten sopimusten mukaiset velvoitteet. Näin ollen Venäjä ei voisi katkaista kaasutoimituksia ainakaan sopimus­rikkomuksen nojalla, vaan Venäjä itse rikkoisi sopimusta katkaisemalla toimitukset.

Samalla kaasun tilaaja ei joudu tekemisiin pakotteiden piirissä olevan Venäjän keskuspankin kanssa.

Venäjän vaatimusten mukaan kaasua ostavien pitäisi avata venäläiseen Gazprombankiin kaksi tiliä, joista toinen on ruplamääräinen. Ongelmaksi muodostuu se, että venäläistulkinnan mukaan maksu on suoritettu vasta siinä vaiheessa, kun se on saapunut ruplatilille. Maksu on ennen rupliksi vaihtamista Venäjän keskuspankin hallussa.

Monen energiayhtiön, kuten Fortumin saksalaisen tytäryhtiön Uniperin, saksalaisen RWE:n ja Suomen kaasuyhtiön Gasumin, seuraavat kaasulaskut erääntyvät vielä toukokuussa. Yhtiöt ovat pyrkineet neuvottelemaan maksu­järjestelyistään, jotta kaasutoimitukset jatkuvat.

Energiayhtiö RWE kertoi maanantaina, että yhtiö on avannut uuden tilin Venäjälle euromääräisiä kaasumaksuja varten. RWE uskoo järjestelyn noudattavan EU:n pakotesääntöjä. Saksan talousministeri Robert Habeck totesi uskovansa, että järjestely toimii eikä häiriöitä synny.