Wahlroosin Sampo-omistukset ovat lähes puolittuneet muutamassa vuodessa.

Finanssikonserni Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos on karsinut tämän vuosikymmenen aikana merkittävästi Sampo-omistuksiaan.

Wahlroosin sijoitusyhtiöt ovat myyneet 2020-luvulla Sammon osakkeita yhteensä yli 270 miljoonalla eurolla. Jos mukaan laskee myös suorat lahjoitukset, Wahlroosin yhtiöt ovat luopuneet Sammon osakkeista liki 300 miljoonan euron arvosta.

HS pyysi Sammolta kommenttia Wahlroosin kaupoista. Yhtiö suostui kertomaan ainoastaan, että kaupat liittyvät Wahlroosin perheen sisäisiin varallisuusjärjestelyihin.

Wahlroosin sijoitusyhtiöt ovat ostaneet tällä vuosikymmenellä Sampoa 158 miljoonalla eurolla. Nettomääräisesti Wahlroos on siis keventänyt Sampo-omistuksiaan yli 112 miljoonalla eurolla.

Sampo tiedotti tiistaina Wahlroosin viimeisimmistä kaupoista. Sammon mukaan Wahlroosin norjalainen Becasse-yhtiö myi torstain, perjantain ja maanantain aikana Sammon osakkeita yli 40 miljoonalla eurolla. Sammon ilmoituksen mukaan Becasse myy yhteensä 900 000 osaketta.

Kauppojen jälkeen Wahlroosin määräysvallassa on 3,6 miljoonaa Sammon A-osaketta. Se vastaa 0,7 prosenttia kaikista Sammon osakkeista. Sammon mukaan Wahlroos omistaa osakkeet joko suoraan tai "johdannaisinstrumenttien kautta”.

Wahlroos on sekä ostanut että myynyt Sampoa ylivoimaisesti eniten juuri Becassen kautta.

Norjan Billingstadissa vuonna 2017 perustettu Becasse on myynyt tällä vuosikymmenellä Sampoa noin 178,6 miljoonalla eurolla. Samana aikana yhtiö on ostanut Sammon osakkeita 86,3 miljoonalla. Wahlroos on tehnyt Becassen kautta myös noin 76,6 miljoonan euron arvoisen osakkeenvaihtosopimuksen. Becassen kautta on siis tällä vuosikymmenellä liikkunut suuntaan tai toiseen Sammon osakkeita noin 341 miljoonan euron arvosta.

Tämän lisäksi Wahlroos on tehnyt tänä ja viime vuonna Sampo-kauppoja Tadorna-, Alectoris- ja Columba -nimisten sijoitusyhtiöiden kautta. Myös ne on rekisteröity Norjaan.

Kaikkiaan Wahlroosin sijoitusyhtiöt ovat myyneet vuosien 2021 ja vuonna 2022 aikana yli 5,7 miljoonaa ja ostaneet yli 3,5 miljoonaa osaketta.

Torstaina 5. toukokuuta Wahlroos lahjoitti Columban kautta yhteensä 570 000 osaketta. Ilmoituksesta ei käy ilmi, kenelle osakkeet on lahjoitettu tai mikä lahjoitetun osakkeen hinta oli tuolloin. Wahlroos kuitenkin myi samana päivänä Sammon osakkeita noin 45,28 euron kappalehintaan, joten samalla hinnalla laskettuna annetun perinnön, lahjan tai lahjoituksen arvo on noin 25,8 miljoonaa euroa.

Samalla Wahlroos ilmoitti luopuneensa määräysvallasta Columba-yhtiössä.

HS kertoi syksyllä 2018, että yhtiöt ovat Wahlroosin omistuksessa. Ainakin tuolloin yhtiöiden hallituksissa istui Wahlroosin poika, tytär ja yritysjuridiikkaan erikoistuneita oslolaisia asianajajia. Wahlroos itse asuu Tukholmassa ja hänen perillisensä Britanniassa. Britanniassa perintöveroa peritään vasta huomattavasti Suomea suuremmista summista.

Wahlroosit ovat pyörittäneet sijoitustoimintaa Norjasta käsin jo pitkään. Björn ja hänen poikansa Thomas Wahlroos perustivat Spontel-sijoitusyhtiön Norjaan jo vuonna 2007.

Wahlroos on luopunut Sampo-omistuksistaan määrätietoisesti vuosien ajan. Vielä syyskuussa 2018 Wahlroos omisti suoraan ja yrityksensä kautta noin 6,6 miljoonaa Sammon osaketta. Omistus vastasi tuolloin noin 1,2 prosenttia Sammon osakkeista.

Viime elokuussa Wahlroosin määräysvallassa olevien osakkeiden määrä oli supistunut 4,9 miljoonaan ja omistusosuus 0,9 prosenttiin. Nyt osuus on kutistunut 3,7 miljoonaan osakkeeseen ja 0,7 prosentin omistusosuuteen.

Wahlroos on pyrkinyt osakekauppojen avulla jakamaan perintöä vähitellen kahdelle lapselleen ja lapsenlapsilleen.

Wahlroos omisti Sammon osakkeet pitkään suoraan. Tällöin hän maksoi myös niiden tuottamista osingoista pääomatuloveroa. Osin osinkotulojen takia hän oli pitkään yksi Suomen suurimmista veronmaksajista.

Vuoden 2017 maaliskuussa Wahlroos siirsi valtaosan Sampo-omistuksistaan omistamilleen sijoitusyhtiöille. Wahlroos omisti tuolloin 10,4 miljoonaa Sammon osaketta. Sijoitusyhtiöille siirtyi tuolloin 7,9 miljoonaa osaketta.

Vielä 2010-luvun puolivälin tienoilla Wahlroos omisti suoraan runsaat kaksi prosenttia Sammon osakkeista. Sen jälkeen hän on siirtänyt omistuksensa omalle sijoitusyhtiölleen ja vähitellen sitä kautta lastensa sijoitusyhtiöille.

Lokakuussa 70 vuotta täyttävä Wahlroos luopuu pian Sammon hallituksen puheenjohtajuudestaan.

”Olen luvannut jatkaa yhden vuoden ja jos vaatimalla vaaditaan, niin vielä toisen vuoden päälle. Mutta sitten se loppuu”, Wahlroos sanoi toukokuussa 2021.

Käytännössä Wahlroos jatkaa tämän kommentin perusteella siis enää korkeintaan vuoden.

Sammolta irtoaa tällä viikolla varsinainen jättiosinko, kun yhtiö maksaa vuodelta 2021 osinkoa peräti 4,1 euroa osakkeelta. Osinko irtoaa torstaina.