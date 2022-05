Suomen ja Venäjän välinen maakaasuvääntö kiristyy. Kaasuyhtiö Gasum kertoo vievänsä maakaasua koskevan hankintasopimuksen välimiesmenettelyyn.

Välimiesmenettelyä käytetään varsin usein liike-elämää koskevien riitojen käsittelyssä. Se on perinteistä tuomioistuinmenettelyä nopeampi.

Välimiesoikeuden on annettava tuomionsa sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä pääsääntöisesti korkeintaan yhdeksässä kuukaudessa. Nopeutetussa menettelyssä ratkaisun pitäisi syntyä kolmessa kuukaudessa.

Gasumilla on venäläisen Gazprom kanssa pitkäaikainen maakaasun hankintasopimus. Yhtiöt ovat neuvotelleet sopimukseen liittyvistä syksystä saakka.

Gazprom on Venäjän valtion kaasuyhtiö. Yhtiö on ilmoittanut, että uusiin maksuehtoihin suostuminen on ehto sille, että toimitukset jatkuvat häiriöttä. Venäjä katkaisi huhtikuussa kaasutoimitukset Puolaan ja Bulgariaan maiden kieltäydyttyä uusista ehdoista.

Gazprom on pyytänyt Suomen valtion kaasuyhtiön Gasumin vastausta vaatimuksiin toukokuun 20. päivään mennessä. EU-lähteiden mukaan takaraja on sama monille muillekin EU-maille.

Gazprom vaati huhtikuussa Gasumia maksamaan hankintasopimuksessa sovitut maksut ruplissa. Gasumin tiedotteen mukaan Gazpromon esittänyt Gasumille muitakin vaatimuksia.

”Gasum ei hyväksy Gazprom Exportin ehdotusta ruplamaksuihin siirtymisestä, eikä siten tule maksamaan hankintasopimuksen mukaisia maksuja ruplissa tai ehdotetulla maksujärjestelyllä. Lisäksi yhtiöillä on merkittävä erimielisyys liittyen muihin sopimuksen perusteella esitettyihin vaateisiin”, Gasum kirjoittaa tiedotteessaan.

