Sota näkyy ruoka­pöydissä ympäri maailmaa – peräti 300 000 tonnia vehnää on Venäjän takia jumissa Ukrainan rajalla

Ukrainan pääsatamat suljettiin toukokuun alussa, ja vientituotteita on nyt kuljetettu pienistä jokisatamista ja rautateitä pitkin. Viljatuotteiden tuotanto sakkaa ympäri maailmaa.

Yksi vehnää kuljettanut rahtilaiva on jumissa Ukrainan rajalla, eikä neljää laivaa ole saatu täytettyä Venäjän sotatoimien vuoksi. Reuters kertoi tiistaina, että tilanne viivästyttää jopa 300 000 viljatonnin vientiä ostajalleen Egyptiin.

Egypti on tavallisesti maailman suurin viljan maahantuoja, ja Mustaltamereltä tuotu vilja on muodostanut merkittävän palasen sen huoltovarmuudesta. Maan hallinto on alentanut leivän hintaa tukemalla sen tuotantoa halvan vehnän myötä.

Toimitusongelmat ovat aiheuttaneet kysymyksiä valtion huoltovarmuuden ylläpitämisestä, kun se pyrkii varmistamaan varantojensa riittävyyden aiempaa kalliimmalla, Ranskasta ostetulla vastineella. Pääministeri Mostafa Madbouly kiirehti kuitenkin vakuuttamaan, että maan vehnävarannot riittävät neljäksi kuukaudeksi.

Venäjän hyökkäys pakotti Ukrainan sulkemaan pääsatamansa toukokuussa. Tonavan varrella olevia pieniä satamia ja maata kiertäviä rautateitä on valjastettu vientituotteiden siirtoon yhä enemmän.

Ukrainan hallinto on alleviivannut, että sulussa ei ole kyse ainoastaan maan omista talousvaikeuksista vaan koko maailman ruoansaannista. Vuonna 2021 Ukraina tuotti 10 prosenttia maailman kaikesta vehnästä, mikä oli kaikista maista kuudenneksi eniten.

Egyptiläisviranomaiset jatkoivat sopimuksessa mainittua toimituspäivämäärää, mutta epävarmuus lähetysten perillemenosta jatkuu.

Vehnän hinta nousi tietopalvelu Refinitivin mukaan kaikkien aikojen huippuunsa maaliskuussa Venäjän 24. helmikuuta aloittaman laajamittaisen hyökkäyksen takia. Vehnän vakkahinta on futuurikaupassa nyt noin 1233 senttiä, korkeimmillaan se oli 6. maaliskuuta yli 1425 senttiä. Vielä helmikuun alussa hinta oli noin 750 senttiä.