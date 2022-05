Italialainen Eni avaa kaksi tiliä Gazprombankiin ja katsoo, että järjestely ”ei ole yhteensopimaton” pakotteiden kanssa.

Italia on ollut Saksan jälkeen suurin Venäjän maakaasun ostaja Euroopan unionissa. Kuvassa Enin pääkonttori.

Italialainen energiayhtiö Eni kertoo avaavansa euro- ja ruplatilin maksaakseen pian erääntyvät kaasulaskut Venäjälle. Enin päätöksestä kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Italia on ollut Saksan jälkeen suurin Venäjän maakaasun ostaja Euroopan unionissa.

Venäjä on vaatinut, että kaasua ostavien ”epäystävällisten maiden” pitäisi avata venäläiseen Gazprombankiin kaksi tiliä, joista toinen on ruplamääräinen. Venäjä luokittelee Euroopan unionin maat epäystävällisiksi.

Venäläistulkinnan mukaan maksu on suoritettu vasta siinä vaiheessa, kun se on saapunut ruplatilille. Maksu on ennen rupliksi vaihtamista Venäjän keskuspankin hallussa. Siten ruplatilin avulla Venäjä voisi kiertää lännen talouspakotteita maan keskuspankkia vastaan.

Euroopan komissio taas on todennut, että laskut pitää maksaa alkuperäisten sopimusten mukaan euroissa tai dollareissa.

Komissio on tarkentanut, että pakotteet eivät estä yhtiöitä avaamasta uutta tiliä pakotteiden ulkopuolella olevaan pankkiin. Kaasumaksut voi edelleen hoitaa, kunhan kunnioittaa olemassa olevia sopimuksia. Erityinen yksityiskohta on se, että maksu Venäjän kaasuyhtiölle Gazpromille on saatettava loppuun sopimuksessa määritellyssä valuutassa eli euroissa tai dollareissa – ei ruplissa.

Komission tiistaina antaman lausunnon mukaan ruplatilin avaaminen venäläiseen pankkiin kaasumaksujen hoitamiseksi kuitenkin rikkoo EU-pakotteita, kertoo uutistoimisto Reuters.

Italian Enin mukaan ruplatilin avaaminen ”ei ole yhteensopimaton” Euroopan unionin pakotesääntöjen kanssa. Eni kertoo tiedotteessaan avaavansa Gazprombankiin kaksi tiliä ”ennakkovarautumisena”, koska ”kaasutoimitusten maksujen eräpäivät tulevat vastaan lähipäivinä”.

Enin mukaan Italian viranomaiset ovat tietoisia tilien avaamisesta ja yhtiö katsoo päätöksen olevan linjassa kansainvälisten pakotesääntöjen kanssa.

Enin järjestelyssä maksu tehtäisiin edelleen euroissa, kuten alkuperäisessä sopimuksessa lukee. Sen jälkeen valuutanvaihdon hoitaisi yksityinen toimija, joten keskuspankki ei olisi mukana rahojen siirrossa.

Jos maksuja ei hoideta ajoissa, kaasutoimitukset loppuvat, Eni toteaa.

Suomen kaasuyhtiö Gasum pitää mahdollisena, että maakaasun tulo Venäjältä Suomeen katkeaa. Kaasun tulo pysähtyisi käytännössä ensi lauantaina.

Gazprom vaati huhtikuussa Gasumia maksamaan hankintasopimuksessa sovitut maksut ruplissa. Suomi ei ole hyväksynyt Gazpromin ehdotusta ruplamaksuihin siirtymisestä.

Gazprom on pyytänyt Gasumin vastausta vaatimuksiin 20. toukokuuta eli perjantaihin mennessä. EU-lähteiden mukaan takaraja on sama monille muillekin EU-maille. Mahdollista on, että kaasun tulo pysähtyy lauantaina Suomen lisäksi moniin muihin EU-maihin.

Venäjä katkaisi huhtikuussa kaasutoimitukset Puolaan ja Bulgariaan maiden kieltäydyttyä uusista maksuehdoista.