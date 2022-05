Komissio julkisti massiivisen Repower EU -suunnitelmansa, jossa eniten rahaa laitetaan uusiutuvan energian investointeihin.

Bryssel

Euroopan unioni haluaa eroon venäläisestä fossiilisesta energiasta eli maakaasusta ja öljystä niin pian kuin mahdollista. EU:n komissio esitteli keskiviikkona laajan ja odotetun Repower EU -ohjelman, jossa muun muassa lisätään kaikin keinoin investointeja uusiutuvaan energiaan.

Suunnitelmassa keskitytään energian tuontilähteiden monipuolistamiseen, puhtaan energian saannin lisäämiseen ja energian säästämiseen.

Repowerin kautta on tarkoitus rahoittaa myös jäsenmaita, joille nopea Venäjä-riippuvuuden katkaisu aiheuttaa suurimmat ongelmat. EU:n uudet pakotteet Venäjää kohtaan ovat jumissa, koska venäläisöljyn varassa oleva Unkari on kertonut joutuvansa ongelmiin, jos tuonti loppuu.

Repowerista on varattu kaksi miljardia euroa öljytuonnin katkeamisen vaatimiin muutoksiin. Unkari on vaatinut enemmän.

Kaikkeen tähän tarvitaan rutkasti lisärahaa, jotta yhteensä 210 miljardin euron investoinnit saadaan rahoitetuksi vuoteen 2027 mennessä.

Suurimmat investoinnit, yli 100 miljardia euroa, on tehtävä uusiutuvien tuotantoon. Energiatehokkuus ja lämpöpumput vaativat noin 56 miljardia euroa, teollisuuden energiatoimet noin 41 miljardia euroa.

Varat aiotaan hankkia muun muassa päästökauppajärjestelmän kautta sekä hyödyntämällä EU:n elpymisvälineen käyttämättä jääneitä lainoja.

Maat ottivat elpymisvälineen kautta suoria tukia, mutta noin 200 miljardia euroja lainoja on vielä hyödyntämättä. Päästökaupan markkinavakausvarannon kautta komissio laskee irrottavansa 20 miljardia euroa.

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Repower laittaa liikkeelle noin 225 miljardin euron lainat ja 72 miljardin euron tuet jäsenmaille.

Jäsenmaille lisävarat menevät pääasiassa koronapandemian jälkeen luodun EU:n elpymisvälineen kautta. Jäsenmaille annetaan myös pelivaraa siirtää elpymisvälineeseen varoja muista EU:n rahastoista, muun muassa koheesiorahastosta, ja käyttää niitä energiaan liittyviin investointeihin.

Tämä antaa EU:lle mahdollisuuden seurata, että kaikki jäsenmaat tekevät toimia Repower-esityksen mukaisesti. Uutta on se, että komissio alkaa antaa energiasta maakohtaisia suosituksia.

EU maksaa nykyisin noin 100 miljardia euroa vuodessa Venäjälle maakaasusta ja öljystä ja käytännössä rahoittaa julmaa sodankäyntiä Ukrainassa. Komissiosta kehotetaankin vertaamaan Repowerin hintaa myös siihen.

EU:n jäsenmaiden johtajat päättivät maaliskuun lopun huippukokouksessa, että komission tehtäväksi tulee laatia suunnitelma, millä EU pääsee eroon energiariippuvuudestaan Venäjästä.

Suunnitelman pohjana on EU:n vihreän siirtymän ohjelma ja ilmastotoimien paketti Fit for 55, jossa jo muutenkin lisätään uusiutuvien osuutta. Kyseinen paketti on parhaillaan käsiteltävänä EU-parlamentissa ja jäsenmaiden kesken.

Sen kunnianhimoa komissio esittää nostettavaksi muun muassa korottamalla jäsenmaita sitovaa tavoitetta siitä, miten paljon Euroopan energiasta tuotettaisiin uusiutuvilla. Samoin energiansäästötavoite kiristyy.

Julkistamistilaisuudessa pyörivät suuret luvut ja mahtipontiset puheet, enää puuttuu vain toimeenpano.

Komissio tavoittelee muun muassa sitä, että tuuli- ja aurinkoenergian osuus EU-maiden energiapaletista nousisi nykyisestä 35 prosentin osuudesta 67 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Esimerkiksi aurinkoenergiassa tavoitteena on nykyisen tuotantokapasiteetin kaksinkertaistaminen jo vuoteen 2025 mennessä.

Esteenä on ollut rahan lisäksi myös lupien saanti investointeihin. Tätä yritetään ratkoa esittämällä maille, että ne määrittelisivät etukäteen niin sanotut ”go to” -alueet, joille esimerkiksi tuulimyllyjä voi pystyttää. Näiden alueiden luvitusvaatimuksia kevennettäisiin investointien vauhdittamiseksi.

Energian säästämiseen EU-kansalaisia halutaan innostaa erillisellä kampanjalla.

Maakaasun, nesteytetyn maakaasun ja vedyn ostoon komissio ehdottaa yhteisostojärjestelmää koronarokotteiden hankinnan tapaan. EU nostaa lisäksi tavoitettaan lähivuosien vedyn ja biometaanin tuotantomääristä.