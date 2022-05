Sampo on nykymuodossaan Wahlroosin luomus ja siksi vallanvaihtoa on valmisteltu poikkeuksellisen hartaasti ja pitkään. Ilmoitus oli odotettu, koska Wahlroos täyttää syksyllä 70 vuotta.

Sampo tiedotti keskiviikkona, että Björn Wahlroos jättää Sammon hallituksen vuoden päästä.

”Björn Wahlroos on ilmoittanut tänään, että ei ole käytettävissä valittavaksi uudelleen Sammon hallitukseen yhtiökokouksessa, joka on suunniteltu järjestettäväksi keväällä 2023. Sammon nimitys- ja palkitsemisvaliokunta tiedottaa seuraajakysymyksestä aikanaan”, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Wahlroosin lähtö on odotettu, sillä Wahlroos täyttää ensi syksynä 70 vuotta. On kuitenkin harvinaista, että tällaisesta muutoksesta ilmoitetaan näin varhaisessa vaiheessa. Ilmoitus johtunee Wahlroosin poikkeuksellisesta asemasta Sammossa.

Keskiviikkona Sammon yhtiökokous valitsi Wahlroosin hallitukseen ja sen puheenjohtajaksi vielä seuraavan vuoden ajaksi.

Sampo on pitkälti Wahlroosin luomus. Parivaljakkona hänellä oli Sammon konsernijohtajana vuoteen 2019 asti toiminut Kari Stadigh.

Wahlroosista tuli Leonia-pankin ja Sammon fuusiosta syntyneen finanssiyhtiön konsernijohtaja vuonna 2001. Nimityksen yhteydessä Wahlroosin investointipankki Mandatum yhdistettiin Sampoon ja Wahlroos sai kaupassa parin prosentin osuuden Sammosta.

Tämä omistus teki Wahlroosista upporikkaan, kun Sampo menestyi. Neljä vuotta sitten HS arvioi hänen ja perillisten omaisuuden arvoksi noin 700 miljoonaa euroa, mutta todennäköisesti omaisuus on kasvanut tästä jo huomattavasti.

Wahlroos teki finanssikonsernista 20 vuodessa yhden Suomen arvokkaimmista yhtiöistä, joka on tuottanut myös yhtiön suurimpana omistajana pitkään olleelle valtiolle ja muille omistajille sievoisen arvonnousun ja osinkovirran.

Wahlroos on tunnettu suurista yritysjärjestelyistä. Hän osti vakuutusyhtiö Ifin kokonaan Sammolle 15 vuotta sitten. Sampo myi Postipankista muovatun Sampo Pankin Danske Bankille erinomaisella hinnalla juuri ennen finanssikriisiä ja osti tilalle viidenneksen Nordeasta.

Parin viime vuoden aikana Sampo on keskittynyt vahinkovakuutustoimintaan. Nordea-osuus on myyty ja valtaosa konsernin arvosta on Ifissä, joka on paisunut ulkomaisilla yritysostoilla suureksi ja hyvin kannattavaksi yritykseksi.

Lisäksi Sampoon kuuluu varainhoito- ja henkivakuutusyhtiö Mandatum.

VuoDEN 2020 alussa Ifin toimitusjohtajana pitkään toiminut ruotsalainen Torbjörn Magnusson aloitti Sammon konsernijohtajana.

Pian tämän jälkeen Wahlroos sai niskaansa aktivistisijoittajana tunnetun sijoitusyhtiön Elliott Managementin, joka vaati muutoksia yhtiön suuntaan ja Nordeasta luopumista.

Lopputuloksena Sammosta on tullut lähes yhtä kuin If, jota Magnusson johtaa nykyään käytännössä Tukholmasta käsin.

Wahlroosin lähtöä on valmisteltu jo vuosia. Sampo-omistus on siirtynyt pikku hiljaa lasten nimiin ja omistuksen määrä on myös laskenut. Wahlroos on myös puhunut lähdöstä ja mahdollisista aikatauluista jo vuosia sitten sijoittajatapaamisissa.