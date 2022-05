Kaasuyhtiö Gasumin mukaan on todennäköistä, että maakaasun tulo Venäjältä Suomeen loppuu joko myöhään perjantaina tai lauantaina.

Kaasuyhtiö Gasumin mukaan on todennäköistä, että maakaasun tulo Venäjältä Suomeen loppuu joko myöhään perjantaina tai lauantaina. Samalla yhtiö kertoi, ettei se ole saanut asiasta mitään tietoa asiasta venäläiseltä Gazpromilta eikä venäläiseltä siirto-operaattorilta.

Suomen kaasuyhtiö Gasum kertoi tiistaina vievänsä maakaasua koskevan hankintasopimuksen välimiesmenettelyyn.

GASUMIN toimitusjohtaja Mika Wiljanen sanoi HS:lle tiistaina, että yhtiö on jonkin aikaan varautunut putkikaasun tulon mahdolliseen loppumiseen. Yhtiö on Wiljasen mukaan varautunut turvaamaan omien asiakkaidensa kaasunvirtauksen kesäkauden ajan eli elokuun loppuun asti.

”Pystymme erilaisia hankintakanavia hyödyntäen ja kaasua varastoimalla hoitamaan asiakkaidemme välittömän tarpeen kesäkaudella olettaen, ettei siirtokapasiteetissa tule haasteita”, Wiljanen sanoo.

Wiljanen ei kommentoinut, kuinka pitkäksi aikaan kaasua on varastoitu asian ”sensitiivisyyden” takia. Gasum on Wiljasen mukaan myös käynyt neuvotteluita kaasuntuonnin lisäämisestä läntisten kaasutoimittajien kanssa.

”Haaste syntyy myöhemmässä vaiheessa talvella, jolloin rajoite on Suomen ja Viron välisen Balticconnector -putken kapasiteetti”.

GASUMILLA on venäläisen Gazpromin kanssa pitkäaikainen maakaasun hankintasopimus. Yhtiöt ovat neuvotelleet sopimukseen liittyen syksystä saakka.

Gazprom on Venäjän valtion kaasuyhtiö. Se vaati huhtikuussa Gasumia maksamaan hankintasopimuksessa sovitut maksut ruplissa. Gasumin tiedotteen mukaan Gazprom on esittänyt Gasumille muitakin vaatimuksia.

”Gasum ei hyväksy Gazprom Exportin ehdotusta ruplamaksuihin siirtymisestä, eikä siten tule maksamaan hankintasopimuksen mukaisia maksuja ruplissa tai ehdotetulla maksujärjestelyllä. Lisäksi yhtiöillä on merkittävä erimielisyys liittyen muihin sopimuksen perusteella esitettyihin vaateisiin”, Gasum kirjoittaa tiedotteessaan.

Gazprom on pyytänyt Suomen valtion kaasuyhtiön Gasumin vastausta vaatimuksiin toukokuun 20. päivään eli tämän viikon perjantaihin mennessä. EU-lähteiden mukaan takaraja on sama monille muillekin EU-maille. Mahdollista on, että kaasun tulo pysähtyy lauantaina Suomeen sekä moniin muihin EU-maihin.

Gazprom on ilmoittanut, että uusiin maksuehtoihin suostuminen on ehto sille, että toimitukset jatkuvat häiriöttä. Venäjä katkaisi huhtikuussa kaasutoimitukset Puolaan ja Bulgariaan maiden kieltäydyttyä uusista ehdoista.