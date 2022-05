Korkein inflaatio 40 vuoteen – Britit tuskailevat kallista ruokaansa, ja pahin on vasta edessä

Kuluttajien luottamus on lähellä kaikkien aikojen pohjalukemia Britanniassa. Lähes puolet autoilijoista on vähentänyt automatkojaan polttoaineen hintojen vuoksi.

Ruokakorin hinta kasvaa kasvamistaan Isossa-Britanniassa, joka on ohittanut inflaatiotahdissa jopa Yhdysvallat. Kuva lontoolaisesta ruokakaupasta helmikuulta.

Britannian keskuspankin johtaja Andrew Bailey pyysi maanantaina anteeksi parlamentin jäseniltä, kun hän antoi apokalyptiseksi kutsuneensa varoituksen maan inflaatiokehityksestä.

Bailey ilmaisi uutistoimisto Reutersin mukaan suuren huolensa erityisesti ruoan rivakasta kallistumisesta. Brittien tilastokeskus arvioi ruokatuotteiden tyyristyneen huhtikuussa lähes seitsemällä prosentilla vuoden takaiseen verrattuna.

Valtion kokonaisinflaatio oli huhtikuussa jo 9,1 prosenttia. Luku on todennäköisesti koko G7-maiden korkein – jopa harvinaisen nopeasti nousevista hinnoista kärsivässä Yhdysvalloissa kasvua nähtiin samana aikana vain 8,3 prosenttia.

Myös kuluttajien luottamus on romahtanut kohti kaikkien aikojen matalinta tasoa.

Ipsos-tutkimusyhtiön kysely kertoi tiistaina, että jopa kaksi kolmasosaa vastanneista on vähentänyt kotinsa lämmitystä viime viikkoina. Lähes puolet autoilijoista ajaa nyt vähemmän, ja yli neljäsosa on jättänyt aterioita väliin heikon maksukykynsä johdosta.

Valtionhallinto on tukenut kotitalouksien ostovoimaa jo 22 miljardilla punnalla (noin 26 miljardia euroa). Summan vaikutus on paljolti häipynyt, kun työnteon verotusta on viime kuukausina kiristetty.

Keskuspankki ennustaa, että inflaatio kasvaa jopa kymmeneen prosenttiin myöhemmin tänä vuonna.