Tavaravaunujen arvo parikymmentä miljoonaa euroa. Kokkolassa on jäädytettynä 40 miljoonan euron edestä rautamalmia.

Ulosottolaitos on jäädyttänyt kevään aikana ison määrän venäläisiä junan tavaravaunuja eri puolille Suomen rataverkkoa. Helsingin Sanomien selvityksen mukaan pakotteiden alaisia junanvaunuja on yli tuhat kappaletta ja niitä säilytetään salaisissa paikoissa sivuraiteilla ja ratapihoilla.

”Emme halua, että junanvaunuihin kohdistuisi esimerkiksi ilkivaltaa ja asiattomia alkaisi liikkua ratapihoilla, mistä tulisi vaaratilanteita”, sanoo VR Transpointin kaupallinen johtaja Eljas Koistinen.

Junanvaunuja on niin paljon, että raiteilla peräkkäin ne muodostaisivat noin 20 kilometrin mittaisen junan. Pisimmät liikkeessä olleet tavarajunat ovat olleet Suomessa noin kilometrin mittaisia.

”Jäädytettynä on kuitenkin selvästi alle kymmenen prosenttia Suomen rataverkon tavaravaunuista”, Koistinen sanoo.

Suurin yksittäinen vaunujen takavarikkopäätös koskee huhtikuussa takavarikoituja 177:ää junanvaunua lasteineen. Takavarikkopäätöksestä ei käy ilmi, minkä nimisen pakotelistatun henkilön omistuksesta on kysymys.

Toisissa takavarikkopäätöksissä mainitaan junanvaunujen omistajina muun muassa Venäjän valtion VEB.RF -niminen rahoituslaitos sekä venäläiset Otkritie FC Bank ja JSC GTLK -niminen leasingyhtiö.

Jäädytettyjen vaunujen arvo lasketaan miljoonissa, jopa parissa kymmenessä miljoonassa eurossa. Esimerkiksi yhden raakapuuvaunun valmistushinta Venäjällä on suuruusluokkaa 50 000 euroa, joten näin laskettuna jäädytettyjen vaunujen uushankinta-arvo olisi 50 miljoonaa euroa.

Vaunut ovat kuitenkin eri-ikäisiä ja monenkuntoisia. VR:n Eljas Koistisen mukaan vaunuissa ei hänen tietämänsä mukaan ole mitään sellaista lastia, joka muodostaisi turvallisuusongelmia.

”Jos lastin seisonta-aika venyy ja tunnistetaan riskejä niin ne otetaan esiin”, Koistinen sanoo.

Jäädytettyjä venäläisiä takavarikoituja vaunuja on Suomen sivuraiteilla ja ratapihoilla yli tuhat.

Ulosoton hallinnassa jäädytettynä on myös isoja ja arvokkaita raaka-aine-eriä. Niiden hallinnointi on työllistänyt ulosottolaitosta kiihtyvään tahtiin.

Esimerkiksi kotkalaisen yhtiön varastossa oleva 1 286 tonnia etikkahappoa on ulosottopäätöksessä listattu 1,4 miljoonan euron arvoiseksi.

Noin 248 tonnia butyyliasetaattia taas on ulosoton arvion mukaan 249 000 euron hintainen. Etikkahappo on tärkeimpiä kemianteollisuuden raaka-aineita. Butyyliasetaatti on puolestaan liuotin.

Kokkolan satama-alueelle on varastoituna venäläisen kaivos-ja metallurgiayhtiön Suomeen tuomia rautamalmipellettejä noin 261 000 tonnia. Rautamalmin arvo on 150–170 euroa tonnilta, eli yhteensä jäädytettynä on 39–44 miljoonan euron edestä rautamalmia.

Kyseessä lienee siis arvokkain tähän asti jäädytetty yksittäinen tavaraerä.

Venäläisiä rautamalmipellettejä kuvattuna marraskuussa 2021. Kuvan pelletit eivät ole Kokkolassa takavarikoidusta lastista.

Rautamalmipellettejä käytetään raakaraudan tekoon masuunissa. Raakaradasta taas jalostetaan terästä.

Kokkolassa varastoidut tuotteet olivat matkalla maailmalle, eivät Suomen terästeollisuuden käyttöön, Teräsrakenneyhdistyksestä kerrotaan. Esimerkiksi pörssiyhtiön SSAB:n Suomessa käyttämä malmi tulee pääsääntöisesti Ruotsista, eikä Venäjän malmin tuontikielto vaikuta heidän tuotantoonsa.

Euroopan unioni asetti tuontikiellon kaikille Venäjältä ja Valko-Venäjältä tuleville rauta- ja terästuotteille maaliskuussa, ja kyseinen Kokkolan tuote kuuluu sen piiriin.

Arvokkaisiin jäädytettyihin yksittäisiin kohteisiin kuuluu myös pakotelistatun Rotenbergien suvun omaisuutta. Ulosottoviranomaiset ovat arvioineet Boris Rotenbergin Hangossa sijaitsevan kartanomaisen Vita Villa -huvilan arvoksi kahdeksan miljoonaa euroa.

Boris Rotenbergin iso huvila sijaitsee Hangon Tvärminnessä. Kuva on otettu maaliskuussa 2022.

Ulosottovirasto on arvioinut jäädytetyn omaisuuden arvoa sitä mukaa, kun sitä on otettu väliaikaiseen tai pysyvään takavarikkoon. Tällä hetkellä pakotteiden takia jäädytetyn omaisuuden arvo on yhteensä 76 miljoonaa euroa, mutta summa kasvaa takavarikkojen ja hinta-arvioinnin edetessä.

Suurin osa hinta-arvioista on kuitenkin tehty, mutta arvioimatta on tiettävästi juuri keskimääräistä arvokkaampia takavarikkoja. Nyt voidaan siis sanoa, että Suomen viranomaiset haalineet yli 80 miljoonalla eurolla oligarkkien ja muiden Venäjän pakotelistattujen omaisuutta

Työ ei ole yksinkertaista. Ulosottoviraston on ollut vaikeaa arvioida esimerkiksi sitä, onko venäläis-suomalaisen oligarkin Gennadi Timtšenkon omistuksen arvo entisessä Hartwall-areenassa kymmenen miljoonaa euroa vai ei.

Ulosotto jäädytti Timtšenkon osuuden maalikuussa pian sen jälkeen, kun hän joutui EU:n pakotelistalle ensimmäisenä Suomen kansalaisena.

Satamassa Kokkolassa ja VR:n hallussa on myös runsaasti valmista terästä, jonka tarkkaa määrä tai arvoa ei näy takavarikkoasiakirjassa.

Erityistäytäntöönpanon johtava kihlakunnanvouti Aki Virtanen ulosottolaitoksesta ei kommentoi yksittäisiä takavarikkokohteita. Hänen mukaansa joidenkin jäädytettyjen erien säilyttämiseen voi liittyä riskejä.

Esimerkiksi kemikaaleja ei voi jättää odottamaan pitkiksi ajoiksi. Säiliöt voivat vuotaa tai aine pilaantua vanhetessaan. Ulosottoviraston pitää huolehtia siitä, että tavara säilyttää arvonsa.

”Jossain vaiheessa on ratkaistava, mitä tämäntyyppisille takavarikoille tehdään. Pitkällä tulevaisuudessa voi olla esillä esimerkiksi lopulta pakkomyynti, jonka ulosottomies tekee”, kihlakunnanvouti Virtanen sanoo.

AkI VIRTASEN mukaan jäsenvaltioiden viranomaiset ratkaisevat nämä asiat tapauskohtaisesti. Viranomaiset käyvät yhdessä komission kanssa keskustelua pakoteasetuksen tulkintakäytännöistä.

”Tekemisen myötä syntyy EU:ssa yhteistä tulkintaa siitä, mitä takavarikoiduille tavaroille tehdään”, kihlakunnanvouti Virtanen sanoo.