Fazer on valmistautunut Venäjän kaasutuonnin loppumiseen: ostaa kaasua Baltiasta ja rakentaa vara­järjestelmiä

Suurin osa Fazerin käyttämästä maakaasusta tulee Venäjän sijaan Baltiasta.

Suomen kaasuyhtiön Gasumin mukaan maakaasun tulo Venäjältä Suomeen voi katketa viikonloppuna. Gasum pitää todennäköisenä, että maakaasun tulo Venäjältä Suomeen loppuu joko myöhään perjantaina tai lauantaina.

Tehtaissaan ja leipomoissaan maakaasua käyttävä Fazer vakuuttaa, että leipomotoiminta jatkuu normaalisti Venäjän maakaasutoimitusten mahdollisesta keskeytymisestä huolimatta. Fazerin mukaan suurin osa sen käyttämästä maakaasusta tulee Baltiasta.

Venäjän kaasuputken lisäksi Suomeen tulee kaasua Suomen ja Viron välisen Baltic Connector -putken kautta. Baltic Connectorin kaasu tulee nesteytetyn maakaasun eli lng:n muodossa muun muassa Yhdysvalloista, Norjasta ja Qatarista.

”Kaasutoimittajamme on vahvistanut, että he pystyvät toimittamaan edelleen kaasua ja ostamme sitä Baltiasta, jossa on hyvät varmuus­varastot olemassa. Välitöntä huolta kaasun loppumisesta ei ole ja valmistuksemme jatkuu normaalisti”, Fazerin leipomo­liiketoiminta-alueen johtaja Lara Saulo sanoo tiedotteessa.

Fazer kertoo tehneensä jo toimenpiteitä sen varalta, että maakaasu­toimitukset häiriintyvät tai loppuvat. Varautumista on tehty erityisesti leipomo­liiketoiminnassa, jossa maakaasua käytetään uunien lämmitykseen.

”Varajärjestelmien rakentaminen on käynnissä ja niiden avulla pystymme valmistamaan suurimman osan tuotteistamme mahdollisista kaasu­toimitusten häiriintymisistä huolimatta”, Saulo sanoo.

Saulon mukaan Fazerin myymäläleipomoissa ja Ruotsin leipomoissa leivonta jatkuisi normaalisti häiriöidenkin aikana. Näiden leipomoiden tahtia nostettaisiin häiriötilanteessa, koska niiden uunit toimivat sähköllä.

Fazerin makeistehtaat taas voivat siirtyä olemassa olevan vara­järjestelmän ansiosta vaihtoehtoiseen energiamuotoon välittömästi, jos maakaasun tulo häiriintyisi.

Myös kaurapohjaisia tuotteita valmistavalla Fazerin Korian tehtaalla on Fazerin mukaan jo maakaasun korvaava järjestelmä käyttövalmiina.