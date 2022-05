Gerhard Schröder ei ole tuominnut Venäjää tai sen presidenttiä hyökkäyksestä Ukrainaan.

Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder, 78, on toiminut vuosia Venäjän valtion öljy-yhtiön Rosneftin hallituksen puheenjohtajana ja Nord Stream -kaasuputkiyhtiön johdossa.

Schröder on Venäjän johtajan Vladimir Putinin läheinen ystävä. Hänen on nähty olevan myös Putinin uskollinen edunvalvoja Euroopassa.

Venäjän kanssa läheisissä väleissä edelleen oleva Schröder on menettänyt Euroopan ja kotimaansa tuen, koska hän ei ole tehnyt pesäeroa Putiniin tai tämän sotaisaan politiikkaan.

Nyt Schröder menettää myös Saksan valtion hänelle myöntämän toimiston työntekijöineen. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Liittokanslereille on ollut Saksassa tapana myöntää toimisto ja tiimi sen jälkeen, kun he jättävät tehtävänsä valtion johdossa. Schröderin toimisto on kustantanut veronmaksajille noin 400 000 euroa vuodessa. Venäjällä toimittamissaan viroissa Schröderin palkkiot ovat kuitenkin moninkertaiset tähän verrattuna.

Entinen liittokansleri Schröder saa edelleen myös 7 000 euron kuukausi­eläkettä.

Nykyisen liittokanslerin Olaf Scholzin hallinto on päässyt yhteis­ymmärrykseen Schröderin toimiston sulkemisesta ja sen työntekijöiden ohjaamisesta uusiin tehtäviin. Työntekijöiden on tosin kerrottu jo irtisanoutuneen tehtävistään aiemmin.

Schröder toimi Saksan liittokanslerina vuodet 1998–2005. Hän on edistänyt läheisiä Venäjä-suhteita ja virkavuosiensa jälkeen jatkanut työtään venäläisyhtiöissä.

Saksan valtiovarainministeri Christian Lindner totesi Welt TV:n haastattelussa, että on mahdoton ajatus, että ”entinen liittokansleri, joka lobbaa avoimesti Putinin rikollisen toiminnan puolesta, saa edelleen toimiston veronmaksajien piikkiin”.