Indeksiä kokoava S&P katsoo, että vaikka Tesla edistää vihreää siirtymää valmistamalla sähköautoja, sillä on merkittäviä puutteita muissa vastuullisuuskysymyksissä, kuten yhtiön omien päästöjen kanssa.

Yhdysvaltalainen S&P 500 -osakeindeksi on poistanut sähköautoyhtiö Teslan vastuullisuuslistaltaan vuosittaisen tarkastelun yhteydessä.

Listalla pysyvät sen sijaan esimerkiksi teknologiajätit Apple ja Microsoft, verkkokauppajätti Amazon ja energiayhtiö Exxon Mobil. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNBC.

S&P 500:n ESG-indeksissä tarkastellaan ympäristöön, sosiaaliseen hyvinvointiin ja hyvään hallintotapaan liittyvää dataa, jonka avulla yritykset pannaan paremmuusjärjestykseen ja niitä suositellaan sijoittajille. Vastuulliseen sijoittamiseen liittyvä ESG-lyhenne tulee sanoista environmental, social ja governance.

S&P:n mukaan sen ESG-kriteereissä tarkastellaan satoja yksittäisiä tietoja jokaista yritystä kohti, jotta saadaan kattava kuva siitä, mikä yrityksen vaikutus maailmassa on. Tarkastelu ulottuu niin yhtiön omiin työntekijöihin kuin sen asiakkaisiin ja kumppaneihin.

Indeksiin tehtiin viimeisimmät muutokset 2. toukokuuta. Uusimpia valintoja avataan tuoreessa blogitekstissä, jonka mukaan Teslalta puuttuu muun muassa strategia kohti vähähiilisyyttä.

Lisäksi indeksin kokoajat ovat todenneet puutteita Teslan liiketoiminnan käytännöissä. Teslan tehtailta on raportoitu huonoista työoloista ja räikeästä rasismista. Sähköautojen valmistajana Teslan missiona on edistää siirtymää pois fossiilisista polttoaineista, mutta sen omien päästöjen seuranta on ollut pitkään puutteellista.

Pisteytykseen liittyy myös se, että Tesla on hoitanut Yhdysvaltain liikenneturvallisuusviraston aloittaman tutkinnan heikosti. Virasto ryhtyi selvittämään Teslan automaattiohjauksen osallisuutta Teslan ajoneuvoille tapahtuneisiin onnettomuuksiin.

Tesla on itse kertonut osavuosikatsauksessaan, että yhtiötä tutkitaan jätteidenkäsittelyyn liittyen Kaliforniassa. Tesla on myös saanut sakot Saksassa, koska se ei ole toteuttanut tuottajavastuutaan, jonka mukaan sen täytyy ottaa vastaan käytettyjä akkuja.

Teslan perustaja Elon Musk ei jäänyt hiljaiseksi ESG-indeksistä putoamisen myötä. Musk twiittasi, että ”ESG on huijaus” ja arvosteli S&P:n menettäneen arvokkuutensa.