Keskiviikko on ollut yksi 2020-luvun synkimmistä päivistä Yhdysvaltain osakemarkkinoilla.

Alkuvuosi on ollut Yhdysvaltain osakemarkkinoilla rajun pudotuksen aikaa. Keskiviikko oli yksi vuoden huonoimpia päiviä suurille osakeindekseille.

Keskiviikko on ollut Yhdysvaltain osakemarkkinoilla poikkeuksellisen synkkä. Maailman seuratuin osakeindeksi S&P500 on pudonnut Suomen aikaan kello 22 mennessä 4 prosenttia.

Pudotuksen mittaluokkaa kuvastaa, että S&P500-indeksin seuraamien yhtiöiden yhteenlasketusta markkina-arvosta on kadonnut yhden päivän aikana lähes 1400 miljardia dollaria.

Kyse on indeksin suurimmasta pakituksesta vuoden 2022 aikana. Koko 2020-luvun aikanakin indeksi on pakittanut yhden päivän aikana näin rajusti alle kymmenenä päivänä.

Indeksi on nyt hyvin lähellä niin kutsutun karhumarkkinan rajaa, sillä se on peruuttanut vuoden aikana liki 18 prosenttia. Karhumarkkinan rajana pidetään 20 prosentin pudotusta.

S&P500-indeksin syöksyn ajureina toimivat jyrkästi putoavat vähittäiskauppiaat. Esimerkiksi odotuksia heikommista tuloksista kertoneet Target ja Wallmart ovat pudonneet keskiviikkona rajusti.

S&P500 on nyt noin 3926 indeksipisteessä. Edellisen kerran indeksi on ollut yhtä alhaalla maaliskuun lopussa 2021.

Vielä rajummin keskiviikkona ovat sulaneet teknologiaosakkeet. Teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi on syöksynyt päivässä peräti 4,7 prosenttia. Kovassa syöksyssä tämän vuoden ollut Nasdaq on peruuttanut tänä vuonna vain kerran keskiviikkoa jyrkemmin. Torstaina 5. toukokuuta Nasdaq pakitti 4,99 prosenttia. Indeksi on pudonnut sitä rajummin 2020-luvulla vain neljänä päivänä.

Nasdaq-indeksin seuraamien osakkeiden yhteenlasketusta markkina-arvosta on kadonnut vuoden 2022 aikana huimat 27 prosenttia.

Nasdaqin alkuvuoden syöksyä kuvaa hyvin se, että indeksi on pakittanut marraskuun 2020 alun tasolle.

Yhdysvaltain arvokkaimmista yhtiöistä esimerkiksi Amazon on pudonnut keskiviikkona 7,2 prosenttia, Tesla 7 prosenttia ja Apple 6 prosenttia.

Osakemarkkinoiden alkuvuoden syöksyn taustalla on Yhdysvaltain poikkeuksellisen nopea inflaatio ja Yhdysvaltain keskuspankin Fedin rahapolitiikan kiristystoimet. Sijoittajia hermostuttaa muun muassa se, kykeneekö Fed toteuttamaan koronnostot ilman, että se ajaisi Yhdysvaltain talouden taantumaan.