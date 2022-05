Venäjän uskotaan lopettavan maakaasun toimittamisen Suomeen tällä viikolla. Se ennakoi hankaluuksia Pirkanmaankin teollisuudelle. Linkosuon leipomonjohtajan mukaan myös kuluttajahinnat nousevat väistämättä.

Energiayhtiö Gasum arvioi, että maakaasun tulo Venäjältä Suomeen todennäköisesti loppuu myöhään perjantaina tai lauantaina. Myös Pirkanmaalla lukuisat yritykset joutuvat miettimään keinoja venäläisen maakaasun korvaamiseksi.

Linkosuon leipomo -yhtiö on yksi niistä yrityksistä, joilla on suunnitelma valmiina.

”Ensi viikolla pistämme pillit pussiin, jos emme saa kaasua”, leipomonjohtaja Jarmo Talasrinne kertoo.

Linkosuon leipomonjohtaja Jarmo Talasrinne.

Pillien pussittamisella Talasrinne tarkoittaa, että tuotanto Kangasalan Mannakorventien-yksikössä keskeytetään kokonaan. Talasrinteen mukaan on täysin selvää, ettei Linkosuon leipomo pysty valmistamaan tuotteita, joita tällä hetkellä jaellaan, jos kaasun tulo loppuu. Sen varalta yt-neuvottelut on käyty etukäteen.

”Menemme kuukaudeksi kiinni, emmekä tee yhtään mitään, jos kaasun tulo loppuu. Väki jää kesälomalle ja käytetään työajan lyhennyksiä. Jos muu ei auta, mahdollisesti tulee myös lomautuksia. Tämä on käyty läpi hyvässä hengessä, koska tiedetään, että kukaan ei voi yhtään mitään, jos pahin skenaario toteutuu”, leipomonjohtaja sanoo.

Linkosuon kahvilat ja lounasravintolat kuitenkin pysyvät auki. Pääosin ruis- ja kaurapohjaisia snacksejä valmistava Kangasalan leipomo pääsee jatkamaan toimintaansa viimeistään juhannuksena. Siellä käynnissä on jo noin kuukauden ajan ollut muutostyö, jolla tuotantolaitos voi toimia maakaasun lisäksi tarvittaessa öljyllä.

”Se ei ole kauhean mukavaa, kun vastuullisuusjärjestelmät ohjaavat ihan muualle. Mutta pakko on sellainen konsultti, että muutakaan ei voida”, Talasrinne sanoo.

Vihreän siirtymän mukaisia vaihtoehtoja on Talasrinteen mukaan tutkittu, mutta niistä ei ratkaisua ole nopeasti löydettävissä: ”Aurinkoenergia tuottaisi vuodessa 2,5 viikon käyttötarpeen, vaikka koko kattoalue olisi paneeleita täynnä. Ja maalämpöä varten pihaan pitäisi tehdä 140 reikää. Ei meillä riitä tontti.”

Gasum on yksi kaasun myyjistä Suomessa. Yhtiön viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Olga Väisäsen mukaan Gasumin markkinaosuus oli viime vuonna hieman alle 60 prosenttia Suomen putkikaasumarkkinoista. Esimerkiksi Linkosuon leipomo on Gasumin asiakas.

Aiemmin tällä viikolla Gasum tiedotti vievänsä venäläisen Gazprom Exportin kanssa tehdyn maakaasun hankintasopimuksen välimiesmenettelyyn. Gasum ei hyväksy Gazprom Exportin vaatimusta maksaa kaasu eurojen sijasta ruplissa. Gazprom oli vaatinut Gasumilta vastausta ruplavaatimuksiinsa toukokuun 20. päivään eli tämän viikon perjantaihin mennessä.

”Tällä hetkellä kaasun toimitukset jatkuvat kuten tähänkin saakka, mutta riski siihen, että hankintasopimuksemme mukaiset maakaasutoimitukset Venäjältä loppuvat, on tietenkin suuri”, Väisänen arvioi keskiviikkona.

Gazprom katkaisi kaasutoimitukset Bulgariaan ja Puolaan 27. huhtikuuta. Kaasutoimitukset Venäjältä saattavat pysähtyä Suomen lisäksi nyt muissakin EU-maissa.

Välimiesmenettelyssä saattaa kulua kuukausia. Mikäli kaasutoimitukset Venäjältä katkeavat, Gasum pyrkii toimittamaan asiakkailleen Suomessa korvaavaa maakaasua. Väisäsen mukaan yhtiö on varautunut tilanteeseen yhdessä asiakkaiden ja kansallisten, huoltovarmuudesta vastaavien viranomaisten kanssa.

”Pyrimme alkavalla kesäkaudella varmistamaan se, että meidän suomalaisilla kaasuasiakkailla on kaasua Balticconnectorin kautta muista hankintalähteistä – toki sillä varauksella, että siirtokapasiteetissa voi olla tiettyjä rajoitteita.”

Suomen ja Viron välinen Balticconnector-putki tuo Suomeen maakaasua jo nyt. Sen kautta venäläistä maakaasua korvaavaa kaasua tulisi Väisäsen mukaan Liettuan Klaipėdassa olevasta nesteytetyn maakaasun eli lng:n terminaalista sekä Inčukalnsissa Latviassa sijaitsevasta maanalaisesta kaasuvarastosta.

Kaasun siirtämisestä vastaa Gasgrid Finland oy. Gasgridin toimitusjohtajan Olli Sipilän mukaan Suomen kaasunkäyttö on ollut alle 40 gigawattituntia päivässä ja tähän kapasiteettiin yllettäisiin tarvittaessa myös kesällä. Heinäkuuksi Baltian päähän on suunniteltu huoltotöitä, mutta tarvittaessa niitä siirretään.

Metsä Boardin Tampereella sijaitsevan Takon-kartonkitehtaan suunnitelmat nojaavat nimenomaan Balticconnector-putken kautta tulevan korvaavan maakaasun saatavuuteen. Tehtaanjohtajan Jaakko Ikosen mukaan tilannetta seurataan tarkasti.

”Näin meille on kerrottu, että kaasua riittää seuraavaan lämmityskauteen asti. Mutta jos tilanne sitä vaatii, olemme Takolla valmiita kääntämään höyryntuotannon polttoöljylle”, Ikonen sanoo.

Polttimet olivat vielä viritysvaiheessa, kun Tako testasi niitä viime viikolla. Ikosen mukaan polton seossuhdetta parannellaan ennen seuraavaa koetta.

Öljyvaihtoehto ollut tehtaan ympäristöluvassa jo vuosikymmeniä, mutta täydessä käytössä se ei ole ollut yli 10 vuoteen. ”Ei ole tullut näin tiukkaa tilannetta eteen.”

Kartongin päällysteen kuivatuksen osalta Takolla ei vielä ole valittuna ratkaisua maakaasun korvaamiseksi, jos tarve tulee. Yksi vaihtoehto olisi lng:n hyödyntäminen. Haminaan on avautumassa tänä vuonna lng-terminaali. ”Pidämme peukkuja, että myös Viron ja Suomen yhteisen lng-tankkerin hankinta onnistuu myöhemmin syksyllä”, Ikonen sanoo.

Ikonen arvioi, että Venäjän energiamarkkinoille aiheuttama tilanne voi vauhdittaa Metsä Groupin siirtymistä fossiilittomaan energiaan. Virallisesti tavoite on vuodessa 2030.

Linkosuon leipomonjohtaja Jarmo Talasrinne on tuskastunut epävarmuuteen.

”Nyt ollaan tilanteessa, että kukaan ei tiedä mistään yhtään mitään. Meillä on sellainen tieto, että kun perjantaina pitäisi ruplilla maksaa, niin lopputulos on se, että ruplilla ei makseta. Gasum ei halua, eikä valtio anna lupaa.”

Venäjän kaasun tulo siis loppuu, sitä pidetään jokseenkin varmana. Sitä elintarviketeollisuuden yrityksessä ei tiedetä, onko korvaavaa kaasua Baltiasta todella saatavilla.

”Emme tiedä, tuleeko se meille asti. Emmekä sitä, onko se Huoltovarmuuskeskus, joka sen niukkuuden jakaa. Tätä ei tiedä myöskään putkitoimittaja eli Tampereen sähkölaitos”, Talasrinne kuvaa.

Maakaasu otettiin Linkosuolla käyttöön 1980-luvun alkupuolella. Aluksi kaasun rinnalla oli mahdollisuus käyttää öljypolttimoa. Pelkkään kaasuun yritys siirtyi 1990-luvun lopussa. ”Minä tein sen päätöksen, jota olen nyt katunut kovasti. Olen katsellut itseäni pelistä, ja todennut, että Jarmo!”

Linkosuo on palaamassa siihen, että tehdas pyörii kaksivaihepolttimilla eli myös öljyllä. ”Onneksi olimme etuajassa. Nyt markkinat ovat aivan villit, jokainen haluaa tällä hetkellä turvata toimintansa.”

Talasrinne pitää selviönä, että ruuan hinta nousee tuntuvasti.

”Meillä on kaksi kriisiä sylissä. On energiakriisi, joka pohjautuu kaasun ja öljyn kalleuteen, ja sitten meillä on raaka-ainekriisi. Vehnän hinta nousee 80 prosenttia, rypsiöljyjen 50 prosenttia ja kauran 45 prosenttia, ruis onneksi vain 30 prosenttia.”

Ensi vuoden alkuun mennessä kaikkien leipätuotteiden kuluttajahinnoissa nähdään vähintään 20 prosentin hinnankorotukset, Talasrinne ennustaa.