Suomen autokaupan jättiläinen on kantanut vuosi­kymmeniä sitkeää tahraa – Näin yksi suku kasvatti puukaupan satojen miljoonien eurojen autokaupaksi

Laakkosen autokauppakonserni sai alkunsa 300 unkarilaisesta moottoripyörästä 1950-luvun lopulla. Yli 60 vuotta Suomessa vaikuttaneen yhtiön nimi jää pian historiaan.

Suomen automarkkinoilla nähtiin tiistaina yhden aikakauden päätös, kun perheyhtiö Laakkonen kertoi myyvänsä auto­liike­toimintansa ruotsalaiselle Hedin Mobility Groupille.

Perinteinen autokonserni on edelleen yksi Suomen suurimmista autojen vähittäis­myyntiketjuista. Sillä on 21 toimipistettä 15 kaupungissa, ja se kertoo myyvänsä vuosittain noin 25 000 autoa, joista 10 000 on uusia ja 15 000 käytettyjä.

Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 550 miljoonaa euroa. Se työllisti tuolloin lähes 950 henkeä.

Yli 60 vuotta Suomessa vaikuttaneen yhtiön nimi jää kaupan myötä historiaan – ainakin automarkkinoilla. Laakkosen kehitys- ja markkinointijohtaja Mikko Mykrä vahvisti Kauppalehdelle, että Laakkonen-brändi poistuu käytöstä siirtymäkauden jälkeen.

Kokonaan Laakkosen suvun nimi ei suomalaisesta liike-elämästä katoa, varsinkaan yhtiön kotikaupungissa Joensuussa.

Laakkonen-yhtiöiden toinen suuri liiketoimintahaara on media- ja painokonserni Punamusta Media, joka julkaisee muun muassa joensuulaista maakuntalehteä Karjalaista.

Vuosikymmenien aikana Laakkosen suku on haalinut omistukseensa myös kiinteistöjä erityisesti Joensuun alueella. Omistuksissa on ollut tiettävästi myös metsää.

Laakkonen on yksi Suomen suurimmista autojen vähittäismyyntiketjuista. Sillä on 21 toimipistettä 15 kaupungissa. Automyyjä Jere Fagerroos Espoon Olarissa Laakkosen myymälässä huhtikuussa.

Juuri puukaupat ovat perheyhtiön tarinan alkupiste. Tauno Laakkosen puukaupat alkoivat jo 1920-luvulla.

Puutavarakauppa järjesteltiin osakeyhtiöksi vuonna 1943. Siitä kasvoi yhtiön mukaan Suomen toiseksi suurin yksityinen erikoispuutavaran ja pyöreän puun ostaja ja viejä.

Autokauppa tuli kuvioihin 1950-luvun lopulla, kun Laakkosen puuyhtiö sai Unkariin myymistään puista maksuna kolmesataa Pannonia- ja Danubia-moottoripyörää.

Pyörät menivät kaupaksi, ja varsinainen autoliike perustettiin vuonna 1960. Tauno Laakkonen kuitenkin kuoli yllättäen vain muutama päivä autoliikkeen avaamisen jälkeen. Uuden yrityksen vetovastuu jäi ensin hänen pojalleen Reino Laakkoselle ja myöhemmin Yrjö Laakkoselle, joka oli isänsä kuoleman aikaan vielä koulussa.

HS:n henkilöjutussa vuonna 2014 kuvattiin, kuinka veljekset osasivat 1960- ja 1970-luvulla kerryttää sukunsa omistuksia autokaupan ja vanhan puubisneksen yhteistyöllä. Jos auton ostajalla ei ollut käteistä, menopeli oli mahdollista ostaa puulla tai metsällä. Se tarkoitti halpaa metsää Laakkosille.

Vuonna 1985 Laakkosten tarinaan ilmestyi kenties sen sitkein tahra, kun Reino, Yrjö ja veljessarjan täydentänyt Erkki istuivat nelisen kuukautta vankilassa verorikoksista.

Niin sanottuun ylikorkojupakkaan liittyneet tuomiot tulivat, kun osuuskauppojen säästökassat ottivat 1970-luvulla vastaan talletuksia, joista ne maksoivat pankkitalletuksia parempaa korkoa.

Ilmeisesti monen muun tavoin Laakkoset eivät ilmoittaneet ylimääräisistä korkotuotoista verottajalle. Vaikka epäiltyjä oli paljon, saivat vain kymmenkunta suurinta tallettajaa ehdottoman tuomion, Laakkoset mukaan luettuna.

Vielä vuosikymmenien jälkeen, vuoden 2014 haastattelussa, tuomio kalvoi Yrjö Laakkosta. Hän katsoi, että veljeksiä oli kohdeltu kohtuuttoman tiukasti. Yrjö ja Reino jatkoivat tuomion jälkeen perhebisneksen parissa, mutta Erkki lähti Kanadaan kasvattamaan hevosia.

” Arvellaan, että Laakkoset ostivat sanomalehdenkin vaikutusvallan ja arvostuksen vuoksi.

Laakkoset saivat Pohjois-Karjalan Kirjapainon – eli sanomalehti Karjalaisen – lopullisesti haltuunsa vuonna 1986. Nykyisin yhtiö on Helsingin pörssissä listattu Punamusta Media, josta perheen emoyhtiö Kauppahuone Laakkonen ja Laakkoset yksityishenkilöinä omistavat yhteensä yli 50 prosenttia.

HS:n jutussa vuonna 2014 Yrjö Laakkosta kuvataan Pohjois-Karjalan merkittävimmäksi liikemieheksi ja Joensuun seudun ykköspäättäjäksi.

Arvellaan, että Laakkoset ostivat sanomalehdenkin vaikutusvallan ja arvostuksen vuoksi, kenties myös suututtuaan ylikorkojupakan aikaisesta kirjoittelusta.

Sekään ei haitannut, että autoliike pääsi määrittelemään paikallisten lehti-ilmoitusten hinnat ja keräsi siten myös kilpailevien liikkeiden mainoseurot omaan pussiinsa.

Yhtiössä tehtiin sukupolvenvaihdosta jo 1990-luvulla. Perheyhtiön hommissa olivat Reinon pojat Mikko ja Hannu, joka tunnetaan myös raviohjastajana. He jättivät perheyrityksen ja myivät osuutensa sedälleen Yrjölle 2000-luvun alkupuolella.

Isä Reino kuoli sairauskohtaukseen vuonna 2005 ollessaan 72-vuotias. Sitä myötä Laakkonen-yhtiöt siirtyi Yrjön sukuhaaran hallintaan.

Yrjön poika Jyrki johti perheyritystä lähes 20 vuoden ajan mutta kuoli vuonna 2016 syöpään 50-vuotiaana.

Nykyisin Laakkosten yritysrypästä johtaa Yrjön tytär Reetta Laakkonen. Yhtiön verkkosivujen mukaan yrityksen toiminnassa oli vuonna 2020 mukana jo neljäs sukupolvi: Jyrkin pojat Joona ja Tommi Laakkonen sekä Reetan pojat Matias ja Markus Laine.

Autoliiketoiminnan myyntihintaa ei ole paljastettu, mutta siitä saatujen varojen lisäksi Laakkosen suvun uusille sukupolville jää edelleen ainakin merkittävä omistus Punamusta Media oy:stä sekä suvun ja sen yrityksen omistamat maat ja kiinteistöt.

Sanomalehti Karjalaisen mukaan esimerkiksi Autokiinteistöt Laakkonen oy ei kuulu ruotsalaisten kanssa tehtyyn kauppaan ja sen kautta Laakkoset jatkavat myytyjen autokauppayhtiöiden vuokraisäntänä.

Myös emoyhtiö Kauppahuone Laakkonen jatkaa toimintaansa. Sen hallituksessa on tällä hetkellä seitsemän Yrjö Laakkosen lasta tai lastenlasta.

