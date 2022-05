Vuoden euribor on noussut muutamassa kuukaudessa yli 0,8 prosenttiyksikköä.

Vuoden euribor on noussut muutamassa kuukaudessa yli 0,8 prosenttiyksikköä. Nousu on todella suuri.

Suomalaisten yleisimmän asuntolainan viitekorko 12 kuukauden euribor on noussut 0,313 prosenttiin. Lukema on peräisin keskiviikolta. Viitekorko on noussut viikon aikana yli 0,1 prosenttiyksikköä, sillä vielä maanantaina 12 kuukauden euribor oli 0,206 prosenttia.

Edellisen kerran vuoden euribor oli yhtä korkealla tammikuussa 2015.

Asuntovelalliselle tulee viitekoron päälle maksettavaksi vielä henkilökohtainen marginaali. Marginaalista neuvotellaan pankin kanssa.

Uusien omistusasuntolainojen keskikorko oli Suomen pankin mukaan maaliskuussa 0,85 prosenttia.

Vuoden euribor on noussut muutamassa kuukaudessa yli 0,8 prosenttiyksikköä. Nousu on pidemmälläkin aikavälillä todella suuri. Suurempia korkoliikkeitä on vastaavana ajanjaksona nähty edellisen kerran vuonna 2009.

Vuoden euribor pakitti finanssikriisin jälkimainingeissa tammi–toukokuussa 2009 noin 1,4 prosenttiyksikköä.

Korkotason nousu ei ole yllätys. Esimerkiksi OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi huhtikuun puolivälissä, että asuntolainaajien kannattaa varautua ainakin noin 1,5 prosentin korkotasoon vuoden sisällä.

OP odottaa, että kahdentoista kuukauden euriborin niin sanottu luonnollinen taso liikkuu keskimäärin noin 2–2,5 prosentissa normaalissa taloustilanteessa.

PÄIVITTÄIN julkaistavat euromaiden yhteiset euribor-viitekorot otettiin käyttöön vuoden 1999 alussa.

Korkeimmillaan vuoden euribor-korko on historiansa aikana ollut 5,53 prosentissa finanssikriisin keskellä lokakuussa vuonna 2008. Sen jälkeen korko lähti selvään laskuun, kun EKP aloitti nopeasti alentaa ohjauskorkoaan.