Suomi on jatkossa aiempaa riippuvaisempi tuulivoimasta, ja sähkölaskun kannalta se ei välttämättä ole hyvä asia

Suomen tuulivoimalat tuottivat huhtikuun ensimmäisen päivän yönä vain 22 megawattia sähköä. Toukokuun 7. päivä samat voimalat tuottivat 3 169 megawattia eli enemmän kuin kaikki ydinvoimalat yhteensä. Miten sähköjärjestelmä selviää tällaisesta heittelystä?

Tuulivoimaloita nousee nyt hirmuvauhtia. Viime vuoden lopussa Suomen tuuli­voimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho oli 3 257 megawattia. Tänä vuonna valmistuu Tuulivoimayhdistyksen mukaan 1 900 megawattia lisää.

Vuoden lopussa Suomessa on siis tuulivoimaa jo 5 157 megawatin edestä. Se on selvästi enemmän kuin ydinvoimaa. Olkiluoto kolmosen valmistumisen jälkeen ydinvoimaa on Suomessa noin 4 400 megawattia.

Ydin- ja tuulivoiman tehoja ei tosin kannata verrata suoraan. Ydinvoimala käy täydellä teholla yötä päivää vuosittaista huoltokatkoa lukuun ottamatta.

Tuulivoimaloiden tuotanto sen sijaan riippuu tuulesta. Keskimäärin tuuli­voimaloiden lasketaan tuottavan sähköä noin 40 prosenttia suhteessa nimellistehoon.

”Parhaille paikoille rakennetuissa puistoissa kapasiteettikerroin on voinut olla korkeampikin, mutta sanoisin, että turvallista on laskea noin 40 prosentilla”, sanoo Tuulivoima­yhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Tuulisähkön osuus koko sähkön tuotannosta alkaa joka tapauksessa olla huomattava. Jo viime vuonna tuulesta saatiin melkein 12 prosenttia kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä, vaikka vuosi oli poikkeuksellisen tyyni.

Viime vuonna sähköä tuotettiin yhteensä Suomessa 69 terawattituntia. Tuulisähköä tuotettiin kahdeksan terawattituntia.

Tämän vuoden lopun teholla ja 40 prosentin kapasiteettikertoimella laskettuna vuosi­tuotanto nousisi noin 19 terawattituntiin.

Vuoden 2023 loppuun mennessä tuuli­voimaloita valmistuu vielä ainakin 1 300 megawattia lisää, mikä nostaa yhteenlasketun nimellistehon noin 6 500 megawattiin.

Vuoden 2025 lopussa tehoa on kantaverkko­yhtiö Fingridin ennusteen mukaan ainakin 9 000 megawattia.

Voimalat tuottanevat silloin sähköä jo hämmästyttävät noin 32 terawattituntia vuodessa eli melkein puolet suhteessa koko viime vuoden sähköntuotantoon.

Tuo tuotanto jakautuu kuitenkin kovin epätasaisesti. Tyynellä säällä tuulivoimaloiden tuotanto voi painua hyvin lähelle nollaa, vaikka niitä olisi kuinka paljon. Esimerkiksi huhtikuun ensimmäisenä päivänä kello 12 kaikki Suomen tuulivoimalat tuottivat sähköä yhteensä vain 22 megawattia.

Navakalla tuulella voimalat ovat tuottaneet sähköä enemmän kuin nykyiset ydinvoimalat eli lähes 3 200 megawatin teholla. Neljän vuoden päästä tuo maksimiteho on siis 9 000 megawatin tietämissä.

Näin suuresta tehovaihtelusta seuraa monenlaista haastetta sähköjärjestelmälle jo nyt. Sähkön kulutus ei jousta lainkaan samalla nopeudella.

Miten varmistetaan, että sähköä riittää esimerkiksi kylmimpinä talvipäivinä, kun käyttöä on paljon ja koko maassa saattaa olla tyyntä?

Miten suhtaudutaan siihen, että sähkön hinta vaihtelee hyvin rajusti?

Minkälaisia sähkösopimuksia ihmisille ja yrityksille pitäisi myydä, kun kuitenkin olisi tärkeää, että myös sähkön kulutus joustaisi tuotannon ja hinnan mukaan?

”Silloin, kun näytti, että tuulivoimaa on tulossa 2 000 megawattia, keskusteltiin jo siitä, että miten sen kanssa pärjätään”, sanoo varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka kantaverkkoyhtiö Fingridistä.

Sihvonen-Punkan mukaan pärjättiin oikein hyvin ja pärjätään sittenkin, kun tuulivoiman määrä kasvaa. Suomi on samaa sähkömarkkina-aluetta Pohjoismaiden ja Keski-Euroopankin kanssa, joten tuotannon alueellisia vaihteluita voidaan tasata siirtämällä sähköä alueiden välillä.

Ruotsissa ja Norjassa on paljon varastoitavaa vesivoimaa, jolla tuulisähkön vaihteluita pystytään tasaamaan. Sähkön siirtäminen alueiden välillä vaatii kuitenkin paljon siirtoyhteyksiä. Niitä Fingrid on rakentanut koko ajan ja lisää on tulossa.

Ruotsista Suomeen pystytään tuomaan nykyisiä johtoja pitkin sähköä 2 700 megawatin teholla. Viroon kulkee kaksi yhteensä tuhannen megawatin voimajohtoa.

”Suomen ja Ruotsin välille pohjoiseen on rakenteilla uusi Aurora Line -siirtoyhteys kahden aikaisemman siirtoyhteyden lisäksi. Suunnittelupöydällä on tulossa jo neljäs yhteys. Myös Viroon tarvitaan uusi yhteys ja Pohjois- ja Etelä-Suomen välille lisää siirtokapasiteettia”, Sihvonen-Punkka sanoo.

Venäjän sähköntuonnin loppuminen toukokuun puolivälissä vähensi yhden 1 300 megawatin tuontimahdollisuuden, mikä lisää muiden johtojen merkitystä entisestään.

Vaikka sähköä pystyttäisiin riittävästi siirtämään, tuulivoiman kasvu tarkoittaa väistämättä sähkön hinnan voimakasta vaihtelua. Ainakin ennen kuin tuuli­voimaloiden tuottaman energian varastoiminen tavalla tai toisella lisääntyy.

Kuluneen toukokuunkin aikana sähkön hinta on vaihdellut alle sentin ja 50 sentin välillä kilowattitunnilta. Viranomaiset ovat paraikaa pohtimassa, miten vaihteluihin pitäisi suhtautua.

Viime talvena sähkö kallistui niin, että sähkölämmittäjille tuli jopa tuhannen euron lämmityslaskuja. Kuluneen puolen vuoden hintaheilunnan takana on ollut myös Venäjän aiheuttama epävakaus kaasumarkkinoilla, mutta ei ole takeita, että olot olisivat sen vakaampia jatkossakaan.

”Tähän liittyy tärkeä kysymys siitä, millä sähkö saadaan riittämään kylminä ja tuulettomina päivinä ja viikkoina. Kulutus pitäisi saada paremmin joustamaan hinnan mukaan loppukäyttäjätasolla asti, mutta myös joustavaa tuotantoa tarvitaan”, Sihvonen-Punkka sanoo.

Markkinoilla pohditaan myös, minkälaisilla sopimuksilla sähköä pitäisi tavallisille kuluttajille myydä. Jos hinnat ovat kiinteitä ja suojattuja, kannustimet kulutuksen joustamiselle puuttuvat.

Odottamattomien tilanteiden varalle olisi tärkeätä, että Suomesta löytyy riittävästi omaa säädettävää voimantuotantoa. Hiilidioksidin päästökauppa ja tuulivoiman vaikutus sähkömarkkinoihin ovat jo käytännössä ajaneet fossiilisia polttoaineita käyttävät voimalaitokset kiinni.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan professorin Esa Vakkilaisen mukaan näin uhkaa käydä myös kaasu­turbiini­laitoksille ja jopa kaukolämpökattiloita muutetaan sähköllä lämpiäviksi. Kun sähkö on edullista, niitä kannattaa käyttää.

”Uusia biomassaa polttavia kattiloita on toisaalta myös rakennettu”, hän sanoo.

Fingrid ostaa äkillisten häiriötilanteiden varalle varavoimakapasiteettia huutokaupalla, mutta Vakkilaisen mukaan tarpeen mukaan säädettävää lisävoimaa olisi hyvä olla enemmänkin. Monissa maissa sitä ostetaan kapasiteettimaksuilla.

”Keski-Euroopassa toimitaan näin monessa maassa. Olisi pohdittava, pitäisikö Suomessakin toimia samoin”, Vakkilainen sanoo.

Hänen mielestään tuulivoiman tehon rajua vaihtelua pitäisi lieventää myös sillä, että tuulivoimaloiden rakentaminen sallittaisiin Itä-Suomeen. Tuotanto olisi silloin tasaisempaa, koska tuulisuus vaihtelee alueittain.

Tähän asti puolustusvoimat on jarruttanut hankkeita.

”Siksi melkein kaikki tuotanto rakennetaan Pohjanlahden rannikolle, pienelle alueelle”.

Toisaalta kaikkea tuulisähköä ei tulevaisuudessa käytetä perinteisiin tarkoituksiin eli kotien lämmittämiseen, teollisuuden prosesseihin ja erilaisten laitteiden käyttövoimaksi.

”Näen, että sähkö ja vety ovat samaa energiakokonaisuutta, eikä niitä ole järkevää enää tarkastella erillisinä. Kun mietitään, miten päästään eroon hiilidioksidipäästöistä, tarvitaan paljon edullista sähköä, jolla voidaan korvata päästöjä tuottavia energiamuotoja. Maatuulivoima on tällä hetkellä Suomessa edullisin tapa tuottaa sähköä”, Fingridin Sihvonen-Punkka sanoo.

Kun sähköä syntyy yli välittömän kysynnän ja hinta painuu lähelle nollaa, sähköä kannattaa käyttää esimerkiksi vedyn tuottamiseen vedestä elektrolyysillä.

Se on yksi tapa varastoida tuulen tuottamaa energiaa. Päästöttömällä sähköllä tuotettua vetyä sanotaan vihreäksi vedyksi.

Euroopassa ja Suomessakin kehitetään kovaa vauhtia elektrolyysilaitteiden hyötysuhdetta ja kokoa.

Vetyä käytetään suuria määriä sellaisenaan teollisuuden prosesseissa, mutta vedystä voidaan myös valmistaa hiilidioksidin kanssa metaania (joka vastaa maakaasua) ja tarvittaessa polttonesteitä eli bensiiniä ja dieseliä.

Vetyä voidaan käyttää sellaisenaan myös polttokennoissa.

Wärtsilä kehittää vihreästä vedystä tuotetun ammoniakin käyttöä laivojen moottoreissa.

Vetytalous ei ole enää kaukaista utopiaa, vaan varsin todellista tulevaisuutta. Aikataulua jouduttaa tuuli- ja aurinkovoiman nopea lisääntyminen, mutta myös Venäjän aiheuttama energiakriisi.

Toistaiseksi teollisuuden käyttämä vety on tuotettu maakaasusta. Maakaasun hinnan nousu noin nelinkertaiseksi Venäjän sotimisen takia on tehnyt vihreän vedyn tuottamisesta jo varsin houkuttelevaa.