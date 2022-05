Sähkö on juuri nyt ennen­näkemättömän kallista

Kello seitsemän jälkeen aamulla sähkö maksoi perjantaina 50 senttiä kilowattitunnilta ja hinta on erittäin korkea koko päivän.

Sähkö on perjantaina ennennäkemättömän kallista. Aamulla kello seitsemältä kilowattitunnin hinta sähköpörssi Nordpoolissa on 50 senttiä. Hinta on noin kymmenkertainen vuoden takaiseen hintaan verrattuna.

Koko päivän tuntihinnat pysyttelevät korkealla ja vuorokauden keskihinta on 24 senttiä kilowattitunnilta.

Näin korkeita hintoja on nähty Suomessa vain poikkeustilanteissa ja silloinkin talven huippukulutuskaudella. Ei milloinkaan kesällä, jolloin sähkön kulutus on huomattavasti talvea vähäisempää.

Sähkö on ollut poikkeuksellisen kallista viime syksystä asti. Hinnat olivat perjantain tasolla ja jopa korkeampia viimeksi joulukuun alussa.

Hintoja on nostanut erityisesti Venäjän toimista johtunut maakaasun kallistuminen. Se on korottanut sähkön tuotannon hintaa Keski-Euroopassa. Kovan kysynnän takia sähköä on virrannut Pohjoismaista Eurooppaan, mikä nostaa hintoja myös pohjolassa.

Kuluneen viikon hintapiikin taustalla on kuitenkin Venäjän viime viikonlopun päätös lopettaa sähkön vieminen Suomeen. Se on mitä ilmeisimmin seurausta Suomen Nato-hakemuksesta.

Ajoitus oli Suomen kannalta ikävä, koska Olkiluodon ydinvoimalan ykkösreaktori on vuosihuollossa kesäkuun toiselle viikolle asti, mikä yhdessä Venäjän-tuonnin loppumisen kanssa tarkoittaa isoa noin 1 800 megawatin lovea Suomen sähköntuotantokapasiteettiin.

Perjantaina hintaa nostaa vielä se, että luvassa on tyyni päivä. Tuulisella säällä tuulivoimalat tuottavat sähköä parhaimmillaan jo lähes 3 000 megawatin teholla, mutta tyynellä tuotanto painuu vain muutamaan sataan megawattiin.