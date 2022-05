HS:n markkinaviikko kertaa yhdessä jutussa viikon tärkeimmät talous­uutiset.

Riskit liittyen riippuvuuteen Venäjän energiasta alkavat realisoitua. Venäjä lopetti sähköntuonnin Suomeen, ja monen maan kaasutuonti on katkolla. Euroopan unioni julkisti jätti-investointipaketin uusiutuviin energiamuotoihin.

EU aikoo irtautua Venäjän energiasta

Euroopan unioni haluaa eroon venäläisestä fossiilisesta energiasta eli maakaasusta ja öljystä. EU:n komissio esitteli keskiviikkona laajan Repower EU -ohjelman, jossa muun muassa lisätään kaikin keinoin investointeja uusiutuvaan energiaan.

Kokonaisuus vaatii yhteensä 210 miljardin euron investointeja vuoteen 2027 mennessä.

Suunnitelmassa keskitytään energian tuontilähteiden monipuolistamiseen, puhtaan energian saannin lisäämiseen ja energian säästämiseen.

Suurimmat investoinnit, yli 100 miljardia euroa, on tehtävä uusiutuvien tuotantoon. Energiatehokkuus ja lämpöpumput vaativat noin 56 miljardia euroa, teollisuuden energiatoimet noin 41 miljardia euroa.

Varat aiotaan hankkia muun muassa päästökauppajärjestelmän kautta sekä hyödyntämällä EU:n elpymisvälineen käyttämättä jääneitä lainoja.

Kurjuus jatkuu

Kaksi jättipankkia ennustavat laskun jatkuvan edelleen Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla. Keskiviikkona osakkeet halpenivat Yhdysvalloissa poikkeuksellisen rajusti ja päivästä tulikin yksi 2020-luvun synkimmistä pörssipäivistä.

Maailman seuratuin osakeindeksi S&P 500 oli pörssin sulkeuduttua pudonnut yli neljä prosenttia keskiviikkona. S&P 500 -indeksin seuraamien yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo supistui yhden päivän aikana noin 1 400 miljardia dollaria.

Brittilähtöisen Barclaysin mukaan S&P 500 -indeksiin liittyvät lyhyen aikavälin riskit ovat ”tiukasti kasaantuneet” osoittamaan laskusuuntaa. Pankin strategit arvioivat, että yhdysvaltalaisten yhtiöiden tuloksia painavia tekijöitä on ilmassa useita: Venäjän aloittama sota Ukrainassa, Kiinan koronasulut ja Yhdysvaltojen keskuspankin kiristyvä rahapolitiikka.

Yhdysvaltalaisen Goldman Sachs -pankin strategit taas arvioivat, että Yhdysvallat ajautuu taantumaan 35 prosentin todennäköisyydellä seuraavien kahden vuoden aikana.

Sähkön hinta on huipussaan

Sähkön tuonnin loppuminen Venäjältä näyttäisi nostaneen sähkön hintaa selvästi.

Nordpoolin mukaan pörssihintainen sähkö on ollut tällä viikolla hinnaltaan noin seitsemänkertainen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Sähkö on yhtä kallista tai jopa kalliimpaa myös tärkeissä kilpailijamaissa. Etelä-Ruotsissa ja Saksassa sähkö on ollut kuluneen vuoden aikana usein selvästi Suomea korkeammissa hinnoissa.

Paljon sähköä käyttävät muun muassa metsäteollisuusyritykset, kemianteollisuus ja metallinjalostajat, erityisesti terästehtaat. Esimerkiksi teräksen, sellun, kartongin ja lannoitteiden hinnat ovat pysyneet korkealla.

Asiantuntijat uskovat, että Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan käyttöön saaminen helpottaa sähkömarkkinoiden tilannetta talveen mennessä.

Tesla sai potkut vastuullisuus­indeksistä

Yhdysvaltalainen S&P 500 -osakeindeksi on poistanut sähköautoyhtiö Teslan vastuullisuuslistaltaan vuosittaisen tarkastelun yhteydessä.

Listalla pysyvät sen sijaan esimerkiksi teknologiajätit Apple ja Microsoft, verkkokauppajätti Amazon ja energiayhtiö Exxon Mobil.

S&P 500:n ESG-indeksissä tarkastellaan ympäristöön, sosiaaliseen hyvinvointiin ja hyvään hallintotapaan liittyvää dataa, jonka avulla yritykset pannaan paremmuusjärjestykseen.

S&P:n mukaan Teslalta puuttuu muun muassa strategia kohti vähähiilisyyttä.

Lisäksi indeksin kokoajat ovat todenneet puutteita Teslan liiketoiminnan käytännöissä. Teslan tehtailta on tuotu esiin raportteja huonoista työoloista ja räikeästä rasismista. Sähköautojen valmistajana Teslan missiona on edistää siirtymää pois fossiilisista polttoaineista, mutta sen omien päästöjen seuranta on pitkään ollut puutteellista.

Tesla on kertonut osavuosikatsauksessaan, että yhtiötä tutkitaan jätteidenkäsittelyyn liittyen Kaliforniassa. Tesla on saanut sakot Saksassa, koska se ei ole toteuttanut tuottajavastuutaan, jonka mukaan sen täytyy ottaa vastaan käytettyjä akkuja.

Teslan perustaja Elon Musk twiittasi, että ”ESG on huijaus” ja arvosteli S&P:n menettäneen arvokkuutensa.

Björn Wahlroos myi Sampoa 270 miljoonalla eurolla

Finanssikonserni Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos on karsinut tämän vuosikymmenen aikana merkittävästi Sampo-omistuksiaan.

Wahlroosin sijoitusyhtiöt ovat myyneet 2020-luvulla Sammon osakkeita yhteensä yli 270 miljoonalla eurolla. Jos mukaan laskee myös suorat lahjoitukset, Wahlroosin yhtiöt ovat luopuneet Sammon osakkeista liki 300 miljoonan euron arvosta.

Wahlroos on pyrkinyt osakekauppojen avulla jakamaan perintöä vähitellen kahdelle lapselleen ja lapsenlapsilleen.

Vielä syyskuussa 2018 Wahlroos omisti suoraan ja yrityksensä kautta noin 6,6 miljoonaa Sammon osaketta. Omistus vastasi tuolloin noin 1,2 prosenttia Sammon osakkeista.

Viime elokuussa Wahlroosin määräysvallassa olevien osakkeiden määrä oli supistunut 4,9 miljoonaan ja omistusosuus 0,9 prosenttiin. Nyt osuus on kutistunut 3,7 miljoonaan osakkeeseen ja 0,7 prosentin omistusosuuteen.

Wahlroos jättää Sammon hallituksen vuoden päästä.

Euron arvo putoaa vauhdilla

Yhteisvaluutta euron arvo on lähellä pariteettia eli tasavahvaa valuuttakurssia suhteessa Yhdysvaltain dollariin ensimmäistä kertaa 20 vuoteen.

Torstaina iltapäivällä euro liikkui 1,0488 dollarissa. Viime vuoden kesäkuussa euro maksoi 1,22 dollaria ja vuoden alussa 1,12 dollaria.

Halvimmillaan euro on käynyt tänä vuonna 1,0379 dollarissa viime viikolla.

Dollaria on tänä vuonna tukenut turvasatamakysyntä sekä rahapolitiikan eriytyminen Yhdysvalloissa ja euroalueella.

Euron heikkeneminen on hyväksi euroalueen vientiyrityksille, koska niiden suhteellinen hintakilpailukyky kansainvälisessä kaupassa paranee.

Samalla valuutan heikkeneminen voi rokottaa kansalaisten kukkaroa, koska euroalueen ulkopuolelta tuotavien tavaroiden hinnat kallistuvat. Kun eurolla saa vähemmän dollareita, myös matkailu Yhdysvaltoihin kallistuu.

Venäjän Googlea uhkaa konkurssi

Googlen omistavan teknologiajätti Alphabetin Venäjällä toiminut tytäryhtiö on ajautumassa konkurssiin.

Googlen edustaja kertoi Venäjän sulkeneen tytäryhtiön pankkitilin, mikä on tehnyt liiketoiminnan harjoittamisen alueella mahdottomaksi. Yhtiö julkaisi keskiviikkona virallisesti aikeensa konkurssiin hakeutumisesta.