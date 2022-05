Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan maakaasun merkitys on pieni erityisesti vientiteollisuudelle.

Suomessa venäläistä maakaasua myyvä Gasum kertoo kaasuntulon loppuvan kello 7 lauantaiaamuna. Venäläinen Gazprom ilmoitti asiasta Gasumille perjantaina.

Kaasutuonnin loppuminen aiheuttaa toimenpiteitä erityisesti teollisuudessa. Monet yritykset ovat käyttäneet venäläistä kaasua energianlähteenä sekä raaka-aineena ja ovat nyt yrittäneet löytää korvaajia maakaasulle.

Nopea muutos energiakentässä tuo kustannuksia. Miten suurista summista puhutaan ja kenelle lasku lankeaa, se on vielä epäselvää.

”Kokonaisuutta on vaikea arvioida, valitettavasti asia selviää vasta myöhemmin”, Gasumin toimitusjohtaja Mika Wiljanen sanoo.

”Menee ainakin viikkoja ennen kuin asiaa pystytään tarkemmin arvioimaan, katsotaan miten tämä lähtee muotoutumaan. Ensi tilassa keskitymme kaasun toimitusten turvaamiseen.”

Yhtiölle syntyy kustannuksia varautumisesta ja siitä, että vanhat sopimukset täytyy korvata uusilla. Gasumilla on ollut voimassa pitkä sopimus venäläisen Gazpromin kanssa. Kaasumarkkinoilla pitkät, usean vuoden tai jopa vuosikymmenten sopimukset ovat olleet pääsääntöisesti halvempia kuin vuoden tai parin mittaiset.

Wiljanen ei lähde arvioimaan kustannusten suuruusluokkaa tai sitä, pystyykö Gasum siirtämään kustannusten nousun asiakkaittensa laskuihin. Arvioiden mukaan kiristyvä tilanne energiamarkkinoilla kuitenkin nostaa hintoja laajasti.

Gasum on täysin valtion omistuksessa. Onko valtion omistajaohjauksen kanssa ollut keskusteluja siitä, että valtio avittaisi Gasumia tässä tilanteessa ja näin ollen veronmaksajille tulisi kustannuksia?

”Ei ole”, Wiljanen sanoo.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkijat ovat selvittäneet, missä määrin Suomen teollisuus voisi kyykätä venäläisen maakaasun loppuessa.

VATT:n johtava tutkija Marita Laukkanen ja erikoistutkija Kimmo Ollikka ovat sitä mieltä, että venäläisen maakaasun tuonnin katkeaminen on korvattavissa eikä kaasutuonnin katkeaminen vaaranna huoltovarmuutta.

VATT:n mukaan maakaasun merkitys on pieni erityisesti vientiteollisuudelle. Suomeen tuodusta maakaasusta 92 prosenttia on tullut Venäjältä ja sen osuus koko teollisuuden energiankulutuksesta on kuusi prosenttia. Maakaasun osuus teollisuuden energiankäytöstä on puolittunut kymmenen viime vuoden aikana.

”Tämä äkillinen maakaasun saatavuuden katkeaminen vaatii teollisuudelta vaihtoehtoisiin energianlähteisiin siirtymistä ja muita sopeutustoimia. Maakaasun käyttö teollisuuden suurilla vientialoilla on kuitenkin vähäistä ja sitä käytetään enemmän aloilla, joiden osuus viennin arvonlisäyksestä on vähäinen. Vientiteollisuudelle maakaasun tuonnin päättymisen vaikutus on pieni”, Laukkanen ja Ollikka kirjoittavat.

Laukkasen mukaan elintarviketeollisuudessa maakaasun osuus energiankäytöstä on 4,6 prosenttia. Näin ollen ruokahuolto ei olisi vaarassa kaasutuonnin katketessa.

”Vaikka maakaasua ei pystyttäisi korvaamaan millään muulla energiamuodolla, ei julkisessa keskustelussa esillä ollut huoli huoltovarmuudesta ole realistinen. Toki joissakin tuotantolaitoksissa maakaasu voi olla vaikeasti korvattava energiamuoto lyhyellä aikavälillä”, Laukkanen sanoo tiedotteessa.

Kaasun saanti kesän ajaksi on varmistettu kaikille Gasumin omille asiakkaille. Esimerkiksi kaasuautoilijoiden tai kaasulämmittäjien ei siis tarvitse kantaa huolta. Kotitaloudet, sairaalat ja tankkausasemat saavat lain mukaan kaasunsa kaikissa tilanteissa.

Venäläistä kaasua voidaan alkaa heti korvata Baltiasta Baltic Connector -kaasuputken kautta tulevalla kaasulla ja talveksi turvaa tuo lng-terminaalilaivan vuokraaminen.