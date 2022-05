HS:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Suomi saattaa olla nyt pysyvästi irtautumassa venäläisestä fossiilisesta energiasta.

Venäjä lopetti kymmeniä vuosia ongelmitta jatkuneen kaasun viennin Suomeen lauantaiaamuna. Yhteinen sähkökauppa päättyi vain runsas viikko sitten.

Myös muiden fossiilisten polttoaineiden kauppa on käytännössä loppunut tai loppumassa lähiaikoina.

HS:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan kyseessä saattaa olla historiallinen käännekohta.

On hyvin mahdollista, ettei Suomi enää koskaan osta Venäjältä fossiilisia polttoaineita ainakaan samalla tavoin kuin aikaisemmin.

Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista ei usko, että paluuta vanhaan enää on.

”Konflikti lännen ja Venäjän välillä jatkuu joka tapauksessa, vaikka rauha saataisiin Ukrainaan. En näe, että fossiilikauppa palaisi enää, eikä se ole tarkoituksenmukaistakaan.”

Tynkkysen mukaan riippuu Suomen ja Euroopan harjoittamasta politiikasta, millä ehdoilla Venäjän kanssa käydään tulevaisuudessa kauppaa.

Hän ei kuitenkaan usko, että presidentti Vladimir Putinin hallinnon kanssa voitaisiin jatkaa kauppaa entiseen malliin riippumatta siitä, mikä on Ukrainassa käytävän sodan lopputulos.

”Vaikea kuvitella, että Eurooppa jatkaisi erityisesti fossiilisen energian puolella yhteistyötä Venäjän kanssa.”

Poliittista tahtoa Venäjän energiasta luopumiseen on, mutta ihan kirkossa kuulutettua se ei kaikkialla Euroopassa ole.

Venäjä myy tällä hetkellä öljyään eräille eurooppalaisille öljynjalostamoille hyvin halpaan hintaan, ja ne tekevät sen ansiosta hyvää tulosta. Tästä eräänlaisesta sotapreemiosta voi olla vaikea luopua.

Professori Veli-Pekka Tynkkynen ei usko, että Suomi palaa enää entisenlaiseen energiantuontiin Venäjältä.

Tynkkynen korostaa, että Putinin tavoite on pelata lisää aikaa nykyisenlaiselle fossiilienergiataloudelle. Tätä ongelmaa ei ratkaise välttämättä edes se, että Venäjän hallinto vaihtuisi.

”Puolet venäläisistä kannattaa imperialistista ja kolonialistista sotaa Ukrainassa. He näkevät, että Venäjän vahvuus on öljyssä. Tätä on heille syötetty vuosikymmeniä”, Tynkkynen muistuttaa.

Hänen mukaansa venäläisillä on ”imperialistisen mielenmaisemansa” takia kestävyyttä ajatella, että Venäjä voi maksaa sodasta taloudellisesti korkean hinnan, kunhan suurvaltastatus ja kunnia säilyy.

”Jos kysyt minulta, fossiilienergiapuolella ei pitäisi käydä enää ollenkaan kauppaa Venäjän kanssa vaan se pitäisi pyrkiä sanktioimaan niin voimakkaasti kuin mahdollista.”

Tynkkynen sanoo, että Suomessa ja Euroopassa on eletty kymmeniä vuosia Neuvostoliiton ajoista lähtien ”utopistisessa ajatuksessa”, että energiakaupan keskinäisriippuvuus sitoo Venäjää.

Hänen mielestään ongelmana ei ole ollut itse ajatus keskinäisestä riippuvuudesta vaan se, ettei lännessä ole ollut vahvuutta ja kykyä puuttua asiaan silloin, kun selvästi nähdään, ettei Venäjä ole enää tässä kehyksessä mukana. Näin on tapahtunut vuoden 2014 Krimin miehityksen jälkeen.

Tynkkysen mukaan Euroopan täytyisi luoda uudelleen nahkansa ja tehdä uudenlainen idänpolitiikka, joka ei olisi suomettunutta, kuten Suomen ja Saksan energiapolitiikka viime vuosikymmeninä.

”Sehän ei ole pystynyt vaatimaan Venäjältä mitään”, Tynkkynen sanoo.

”Ilman muuta Putinin hallinnon jälkeisen Venäjän kanssa täytyy käydä kauppaa uusiutuvien energian materiaaleilla ja uusiutuvalla energialla, mutta sen pitää olla aivan toisenlaista ja Euroopan pitää näyttää taloudelliset muskelinsa siinä yhteistyössä.”

Vanhempi neuvonantaja Laura Solanko arvelee, että Suomi voi päästä jo muutamassa kuukaudessa irti venäläisen energian tuonnista.

Vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksesta toteaa, että Suomen tilanne Venäjän energiariippuvuuden suhteen on helpompi kuin monissa muissa Euroopan maissa.

”Suomi voi päästä eroon venäläisistä molekyyleistä kohtuullisen nopeasti, ja uskon, että se on jo muutaman kuukauden kuluttua todellisuutta, mutta koko Eurooppa tuskin voi tehdä niin ilman todella merkittävää vihreätä siirtymää.”

Tuliko Suomeen lauantaiaamuna historian viimeiset kuutiot venäläistä maakaasua?

”Voi hyvin olla. Maakaasun osuus on Suomessa niin pieni. Kaasuun on ikään kuin aina sisäistetty se, että siihen liittyy turvallisuusriski, koska se on ollut vain yhden toimittajan tuottamaa.”

Solanko sanoo olleensa vakaasti sitä mieltä, että Venäjä voi käyttää kaasuasetta vain kerran. Jos kaasun tulon katkaisee kiukuspäissään tai rangaistakseen, niin sen jälkeen uuden liikesuhteen luominen on erittäin vaikeaa.

”Nyt rupeaa näyttämään siltä, että Venäjä on kohta siinä tilanteessa, että se on asetta käyttänyt ja siihen ei enää voi energiatoimittajana luottaa.”

Solangon mukaan Eurooppa ei kuitenkaan pysty vielä vuosiin irrottautumaan kokonaan venäläisestä energiasta. Suomi on kuitenkin suhteellisen hyvässä asemassa, koska täällä on varauduttu siihen, ettei jäädä yhden energialähteen varaan.

”Jos ajatellaan ihan vain Suomea, niin aika vähänhän me tällä hetkellä venäläistä energiaa tarvitaan. Sähköä ei tule, kaasua ei tule, raakaöljyä tuodaan ilmeisesti enää muutama lasti ja kivihiilen tuominen muualta ei ole koskaan ollutkaan kovin iso ongelma”, hän sanoo.

Solanko muistuttaa, että tuulivoiman osuus on voimakkaassa kasvussa ja Suomi on siirtymässä kohti päästötöntä energiaa. Sillä sektorilla Venäjällä on vielä toistaiseksi hyvin vähän tarjottavaa.