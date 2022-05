”Meidän on toimittava kiireellisesti”, sanoo stagflaatiota pelkäävä Saksan valtiovarainministeri kansainvälisen talouslehden haastattelussa.

EU-maiden tulisi suitsia julkisia menojaan, Saksan valtiovarainministeri Christian Lindner sanoo Financial Times -lehdelle.

”Se, että jäsenvaltiot voivat nyt poiketa vakaus- ja kasvusopimuksesta, ei tarkoita, että niiden pitäisi todella tehdä niin”, Lindner kertoi haastattelussa, joka oli tehty G7-maiden valtiovarainministerien kokouksessa viime viikolla.

Pandemian aikana EU-maat ottivat käyttöön budjettisääntöjen poikkeuslausekkeen, mikä on mahdollistanut jäsenmaille poikkeamisen julkisen talouden vaatimuksista.

Tavallisina aikoina EU:n vakaus- ja kasvusopimus määräisi jäsenmaita esimerkiksi pitämään julkisen talouden alijäämän korkeintaan kolmessa prosentissa ja julkisen talouden velan 60 prosentissa bruttokansantuotteesta.

Komissio on kaavaillut, että sääntöjen noudattamiseen palattaisiin vuoden 2023 alusta.

Lindner näkee nykytilanteessa todellisen stagflaation vaaran. Hänen mukaansa riskinä on, että hidas kasvu ja korkea inflaatio vaikuttavat voimakkaasti kuluttajien ostovoimaan.

”Siksi meidän on toimittava kiireellisesti.”

Lindnerin mukaan EU tarvitsee pitkän aikavälin polun, jolla valtionvelkaa voidaan vähentää.

”Perimmäisenä tavoitteenamme on tulla tiukemmiksi, ei pehmeämmiksi.”

EU:n vakaus- ja kasvusopimusta on usein kritisoitu sen tiukoista ja joustamattomista säännöistä. Sopimusta on haluttu uudistaa, ja myös puolustukseen ja ilmastonmuutokseen liittyvät investoinnit on haluttu rajata sen ulkopuolelle.

Lindner kertoi Saksan toivovan paluuta tiukkaan budjettikuriin.

”Emme hyödynnä budjettisääntöjen poikkeuslauseketta. Palaamme kansalliseen velkajarruumme, joka on ankkuroitu perustuslakiimme”, hän sanoi.