Avaruusyhtiö SpaceX kerää parhaillaan uutta pääomaa suurella rahoituskierroksella. CNBC:n mukaan yhtiön markkina-arvo olisi sen jälkeen noin 127 miljardia dollaria.

CNBC:n käsiinsä saaman yrityksen sisäisen sähköpostin mukaan SpaceX aikoo kerätä sijoittajilta 1,7 miljardia dollaria.

Avaruusyhtiön markkina-arvo on kasvanut viime vuosina huimasti. SpaceX on kerännyt sijoittajilta miljardeja dollareita, jotta se pystyisi rahoittamaan kahta jättihankettaan: uuden sukupolven Starship-rakettia sekä globaalia Starlink-sateliittiverkostoa.

Starlink-sateliittijärjestelmä on noussut kansainvälisen median otsikoihin Ukrainan sodan aikana. Starlinkin teknologia on auttanut ukrainalaisia pysymään verkossa, vaikka Venäjä on yrittänyt vahingoittaa maan verkkoliikenneyhteyksiä.

Starlink käyttää satelliitteja, joilla verkkoyhteys voidaan tuoda syrjäseuduille tai kriisialueille, joissa perinteisemmillä yhteyksillä ei internetiä voida toimittaa. Starlinkin teknologia on huomattavan kallista kuituyhteyksiin ja mobiiliverkkoihin verrattuna.

Ukrainan digiministeri Myhailo Fedorov vetosi heti sodan alussa SpaceX:n toimitusjohtajaan Elon Muskiin ja pyysi tältä Starlink-sateliittiyhteyttä Ukrainan avuksi. Musk vastasi ripeästi: ”Starlink -palvelu on nyt aktiivinen Ukrainassa. Lisää päätelaitteita on matkalla.”

Alle 48 tunnin kuluttua Fedorow julkaisi Twitterissä kuvan rekkakuormallisesta satelliittivastaanottimia. ”Starlinkit paikalla. Kiitos @elonmusk”, hän kuittasi.

Myös Yhdysvaltojen puolustusministeriö on kiitellyt avaruusyhtiön toimintaa sodan aikana. Pentagonin asiantuntijoiden mukaan SpaceX on onnistunut ripeällä toiminnallaan torjumaan Venäjän sähkömagneettiset hyökkäykset, joilla maa on yrittänyt lamauttaa Starlink-sateliittijärjestelmää.

SpaceX:n valoisalle tulevaisuudelle varjoja luovat yhtiön perustajan ja toimitusjohtajan Elon Muskin aiheuttamat alituiset kohut. Perjantaina Insider kertoi SpaceX:n maksaneen työntekijälleen 250 000 dollaria vuonna 2018, kun tämä syytti Muskia seksuaalisesta häirinnästä.

Julkaisun mukaan lentoemäntänä SpaceX:n yksityiskoneissa työskennellyt nainen kertoi Muskin paljastaneen hänelle sukuelimensä, hieroneen hänen jalkaansa ilman lupaa ja tarjoutuneen ostamaan hänelle hevosen vastineena eroottisesta hieronnasta.