Verkkokauppa Amazon joutuu vuokraamaan omistamaansa varastotilaansa muille yrityksille, koska pandemian aikana alkanut verkko-ostosbuumi on alkanut hiipua, kirjoittaa uutistoimisto Bloomberg.

Yhtiö aikoo myös lopettaa vuokrasopimuksiaan omien vuokranantajiensa kanssa.

Bloombergin haastattelemien anonyymien lähteiden mukaan ylikapasiteettia on New Yorkin, New Jerseyn, Atlantan ja eteläisen Kalifornian varastoilla.

Amazon raportoi sijoittajille viime kuussa hidastuvasta kasvusta ja heikoista tulosnäkymistä. Yhtiö arvioi yliarvioineensa varastotilan tarpeen pandemian aikaisen ostoryntäyksen vuoksi.