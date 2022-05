HSBC-pankin vastuullisuusjohtaja on toistaiseksi laitettu sivuun tehtävistään sisäisen tutkinnan ajaksi.

Euroopan suurimman pankin HSBC:n vastuullisuusjohtaja Stuart Kirk on siirretty sivuun tehtävistään sisäisen tutkinnan ajaksi, koska hän piti ilmastonmuutoksen aiheuttamia talousriskejä kyseenalaistavan esitelmän.

Asiasta kertoo brittiläinen talouslehti Financial Times (FT).

Kirk puhui viime viikon torstaina Financial Timesin järjestämässä Moral money -tapahtumassa otsikolla ”Miksi sijoittajien ei pitäisi olla huolissaan ilmastoriskistä”.

Lehti julkaisi videon esitelmästä Youtubessa, minkä jälkeen siitä nousi kohu.

Kirkin esitelmään kuului dia, jossa hän kirjoitti, että ”perusteettomat, kirkuvat, puolueelliset, itseään palvelevat ja apokalyptiset varoitukset ovat AINA väärässä.”

Hänen mielestään hänen tiiminsä ja HSBC ylipäänsä käyttävät nyt liikaa aikaa ilmastoriskien parissa.

”Korot nousevat ja inflaatio on iskemässä ja minua pyydetään uudestaan ja uudestaan katsomaan jotakin, mikä tapahtuu 20 tai 30 vuoden päästä. Suhteellisuus puuttuu täysin”, hän sanoi.

Ei ole selvää, mihin tuleviin tapahtumiin Kirk kyseisellä kommentilla viittasi. Monet ilmastonmuutoksen aiheuttamista taloudellisista ja inhimillisistä ongelmista ovat näkyvissä jo tänä päivänä varsinkin lähellä päiväntasaajaa esimerkiksi kuivuutena, ruuantuotannon ongelmina ja sietämättöminä hellejaksoina.

Lue lisää: Elämän edellytykset maapallolla heikkenevät odotettua nopeammin, toteaa ilmastoraportti – ”Aiheuttaa suoria ongelmia meidän huoltovarmuudelle”

Maapallo on jo lämmennyt noin 1,2 astetta verrattuna esiteolliseen aikaan ihmistoiminnan seurauksena. Nykymenolla lämpeneminen on jatkumassa yli 1,5 asteen ja myös kahden asteen rajojen.

HS tapasi lokakuussa Keniassa pienviljelijä Francis Mwandau, joka oli kaivanut mailleen valtavan sateenkeräysaltaan. Allas oli tyhjä, sillä monta sadekautta peräjälkeen oli jäänyt heikoiksi ja koska poikkeuksellisen kuuma sää oli lisännyt haihduntaa.

Kirk halusi esitelmässään kuitenkin valaa uskoa siihen, että muutoksiin pystytään sopeutumaan. Hän huomautti, että äärisäihin kuolevien ihmisten määrä on vähentynyt sadassa vuodessa selvästi, koska yhteiskunnat ovat kehittyneet.

”Ihmiset ovat olleet fantastisia sopeutumaan muutokseen, sopeutumaan ilmastohätätiloihin, ja me teemme niin jatkossakin. Mitä väliä, jos Miami on kuusi metriä veden alla sadan vuoden päästä? Amsterdam on ollut kuusi metriä meren pinnan alapuolella ikuisuuksia ja se on todella kiva paikka”, hän sanoi.

Amsterdam on keskimäärin noin kaksi metriä meren pinnan alapuolella, mutta matalimmat kohdat ovat yli kuusi metriä meren tason alla. Hollantia suojaavat tulvilta luonnolliset hiekkadyynit mutta myös suurella rahalla rakennetut padot, tulvaportit ja pumppujärjestelmät.

Miamin hukkumisella Kirk ilmeisesti viittasi ennustuksiin siitä, kuinka paljon Grönlannin jään sulaminen nostaisi meren pintaa. Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintavirasto Nasan arvion mukaan yksinomaan Grönlannin jäiden sulaminen voi nostaa merien pintaa vuosisadan loppuun mennessä yli metrillä, mutta kuuden metrin nousussa kestäisi huomattavasti kauemmin.

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan ihmiskunnan sopeutuminen ilmastonmuutokseen on kokonaisuudessaan ollut toistaiseksi riittämätöntä, ja ”aikaikkuna korjausliikkeelle on sulkeutumassa”.

Kirkin mielestä rahoitusalan väki nykyään kuitenkin suorastaan kilpailee sillä, kuka esittää ilmastoriskeistä synkimmän ennustuksen.

”Liioittelu on mennyt niin pitkälle, että kukaan ei enää tiedä, miten ihmisten huomion saisi kiinnitettyä”, hän sanoi.

Puheessa oli välillä myös tarkoituksellisen provokatiivinen sävy. Heti esitelmänsä alussa hän esimerkiksi vertasi tieteellisesti todistettua ja jo näkyvää ilmastonmuutosta Y2K-ongelmaan. Y2K:lla viitattiin vuosituhannen vaihtumisen potentiaalisiin vaikutuksiin tietokoneissa. Juuri mitään pelättyjä ongelmia ei tapahtunut.

”Hissit eivät pysähtyneetkään”, Kirk sanoi.

Kirk kyseenalaisti puheessaan ilmastonmuutoksen pelättyjä talousvaikutuksia rahoitusalalla, mutta ei kuitenkaan itse ilmiötä.

”Tiedettä en epäile lainkaan. Palot tulevat lisääntymään”, hän sanoi esimerkiksi Kalifornian maastopaloista puhuessaan.

Hän myös sanoi uskovansa, että esimerkiksi energiateollisuudessa fossiilisiin energialähteisiin toimintansa perustavat yhtiöt tulevat kärsimään ja uusiutuviin panostavat menestymään.

FT:n tietojen mukaan esitelmän otsikko ja teema oli sovittu kauan sitten ja HSBC:n johto oli siitä tietoinen. Viikonlopun aikana HSBC:n toimitusjohtaja Noel Quinn kuitenkin otti Linkedin-palvelussa etäisyyttä Kirkin kommentteihin.

Quinn kirjoitti, että Kirkin kommentit eivät ole linjassa HSBC:n strategian ja ylimmän johdon näkemysten kanssa. Quinnin mukaan HSBC tahtoo edelleenkin johtaa maailmaa kohti hiilineutraalia taloutta.

Uutistoimisto Reutersille Kirkin esitelmää kommentoi HSBC:n varainhoidon johtaja Nicolas Moreau.

”HSBC:n mielestä ilmastonmuutos on yksi vakavimmista planeettaa uhkaavista hätätiloista”, Moreau kirjoitti sähköpostissaan uutistoimistolle.