Hampurilaisketju McDonald’s kertoi poistuvansa Venäjältä viikko sitten. Yhtiöllä oli Venäjällä noin 62 000 työntekijää.

Kahvilaketju Starbucks jättää Venäjän. Yhtiö päätti maanantaina hylätä Venäjän markkinat lähes 15 vuoden jälkeen.

Starbucksilla on Venäjällä noin 130 kahvilaa. Yhdysvaltain Seatlesta lähtöisin oleva ketju on toiminut Venäjällä Alhshaya Groupin kautta. Alshaya Group omistaa Sturbucks-nimellä pyörineet kahvilat. Sillä on Venäjällä noin 2000 työntekijää.

Starbucks sanoi, että se jatkaa venäläisten työntekijöiden tukemista. Yhtiö aikoo muun muassa maksaa työntekijöiden palkat seuraavan puolen vuoden ajan.

Yhtiö ei kertonut, kuinka suuria tappioita Venäjän markkinoilta vetäytyminen sille aiheuttaa.

Starbucks kertoi maaliskuussa keskeyttävänsä toimintansa Venäjällä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti Ukrainassa laajamittaisen hyökkäyssodan.

