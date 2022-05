Etätöiden tekijän kannattaa tarkistaa, onko oikeutettu työhuonevähennykseen.

Tänään on viimeinen veroilmoittamisen määräpäivä yli 1,6 miljoonalle suomalaiselle, muistuttaa Verohallinto.

Verohallinnon mukaan reilun 1,6 miljoonan palkansaajan ja eläkeläisen pitää tarkistaa ja tarvittaessa täydentää esitäytetty veroilmoitus viimeistään tänään.

”Viimeistään nyt on aika käydä varmistamassa, että veroilmoituksessa kaikki on kunnossa. Me Verohallinnossa saamme paljon tietoja automaattisesti, mutta jokaisen vastuulla on tarkistaa, että ne ovat oikein. On myös monia vähennyksiä, jotka pitää itse muistaa täydentää veroilmoitukseen, jotta niistä saa verohyödyn irti tänä vuonna”, ylitarkastaja Raisa Vanhala sanoo Verohallinnon tiedotteessa.

Suosituimpia verovähennyksiä ovat kodin ja työpaikan väliset matkakulut, kotitalousvähennys ja tulonhankkimisvähennys.

”Moni palkansaaja teki vielä viime vuonna etätöitä, joten kannattaa tarkistaa, onko oikeutettu työhuonevähennykseen. Se kuuluu tulonhankkimismenoihin. Etäily on saattanut vaikuttaa myös kodin ja työpaikan välisten matkakulujen määrään”, Vanhala muistuttaa.

Veroilmoituksen tarkistaminen ja täydentäminen onnistuu Verohallinnon helpoiten OmaVero-verkkopalvelussa. Jos veroilmoituksessa on vielä täydennettävää, käytännössä ainoa mahdollisuus saada muutokset enää tehtyä ajoissa on toimia sähköisesti OmaVerossa. Paperilomakkeiden täytyy olla perillä Verohallinnossa määräpäivään mennessä.