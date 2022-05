Main ContentPlaceholder

Talous | Yrityskaupat

Woltin arvo on pudonnut lyhyessä ajassa miljardeilla dollareilla, ja se kutistaa rajusti Woltin avain­henkilöiden palkkioita

Woltin ostaneen Doordashin arvosta on puolessa vuodessa sulanut kaksi kolmasosaa ja osakeoptioiden arvo on huvennut. Nyt Woltin tiimille on tulossa 500 miljoonan edestä lisäkannustimia.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Marraskuussa kaupantekohetkellä seitsemän miljardin euron arvoiseksi arvioitu Wolt oli maanantaina 2,5 miljardin euron arvoinen. Kuvassa Woltin avainhenkilöitä, ylärivissä hallituksen puheenjohtaja Petteri Koponen (vas.), operatiivinen johtaja Riku Mäkelä, yhteiskuntasuhteiden johtaja ja yksi perustajista Juhani Mykkänen, tuotejohtaja Vincent Ho-Tin-Noe, alarivissä Marianne Vikkula (vas.), Miki Kuusi, Riikka Tieaho ja Heini Vesander.

Ruokalähettiyhtiö Woltin viime marraskuussa ostanut yhdysvaltalainen ruokalähettiyhtiö Doordash on saanut omistajiltaan luvan ostaa omia osakkeitaan enimmillään 400 miljoonan dollarin arvosta. Tiedot kävivät ilmi viranomaisille annetuista tiedoista. Doordashin mukaan osakkeiden ostolla on tarkoitus lieventää seurauksia, joita yhtiön kurssilasku on aiheuttanut yrityksen kannustinjärjestelmässä oleville työntekijöille. Toisin sanoen yhtiön ostamia osakkeita tai niihin sidottuja optioita annetaan lisää työntekijöille, jotta kannustimet olisivat yhä riittäviä. Kun Doordash sopi Woltin ostamisesta marraskuussa 2021, kauppa toteutettiin osakevaihtona niin, että Woltin omistajat vaihtoivat Wolt-osakkeensa Doordashin osakkeisiin. Tuolloin Doordashin osakkeella käytiin kauppaa 206 dollarin hintaan. Woltin arvo oli tuolloin seitsemän miljardia euroa eli 8,1 miljardia dollaria. Wolt-kauppa ja Doordashin hyvät näkymät innostivat sijoittajia niin, että Doordashin osakekurssi nousi kaupanjulkistuksesta vielä marraskuussa noin 25 prosenttia, ylimmillään 257,25 dollariin. Tällöin Woltin arvo oli jo yli kymmenen miljardia dollaria. Lue lisää: Mikä tekee massiivista tappiota tehneestä Woltista näin käsittämättömän arvokkaan? Woltin perustajat ja kannustinohjelmassa mukana olevat työntekijät katsoivat tyytyväisinä, kun heidän osake- tai optiopottinsa arvo nousi kohisten. HS laski marraskuun 11. päivänä, että Woltin perustajakuusikon osakkeiden arvo oli noin 600 miljoonaa euroa. Pari viikkoa myöhemmin, Doordashin osakkeen ollessa huipussaan, tuo perustajaosakkaiden osakepotti oli kasvanut 750 miljoonaan euroon. Samoin esimerkiksi kannustinohjelmassa olleen työntekijän neljän miljoonan euron optiopotti olikin pari viikkoa kaupan jälkeen jo viiden miljoonan euron arvoinen. Usko teknologiseen murrokseen ja ruokailutottumusten pysyvään muutokseen oli vahva. Kuvaavaa on, että teknologiayhtiöitä seuraava Nasdaq-indeksikin oli tuolloin kaikkien aikojen huipussaan. Sitten vaikeudet alkoivat. Korkojen nosto, inflaatio, tuotantokapeikot, Ukrainan sota ja Kiinan koronasulut suistivat osakemarkkinat laskuun. Lue lisää: ”Pelot ovat nyt katossa ja kaikki hälytyskellot soivat.” Taantumasta ilmestyy jatkuvasti lisää varoitusmerkkejä. Erityisesti massiivisia tappioita tehneiden kasvuyhtiöiden kurssit romahtivat. Tyypillisesti kurssit laskivat sitä jyrkemmin, mitä kauempana tulevaisuudessa yhtiön tuotto-odotukset ovat. Lue lisää: Kasvuyhtiökupla puhkesi. ”Kestää hetken, että kaikki ymmärtävät uuden todellisuuden.” Tämän viikon maanantaina Doordashin päätöskurssi oli enää 67,81 dollaria. Kaksi kolmannesta yhtiön arvosta oli sulanut pois siitä hetkestä, kun sopimus Doordashin Wolt-kaupasta julkistettiin. Doordashin maanantain pörssiarvolla laskettuna Woltin arvo ei enää ollutkaan 8,1 miljardia dollaria vaan 2,7 miljardia dollaria eli runsaat 2,5 miljardia euroa. Esimerkiksi toimitusjohtaja Miki Kuusen kaupantekohetkellä noin 300 miljoonan euron potti on sulanut reiluun sataan miljoonaan, perustajaosakas Juhani Mykkäsen 44 miljoonan euron potti noin 15 miljoonaan, ja niin edelleen. Woltin arvostuksesta oli huvennut puolessa vuodessa 5,4 miljardia dollaria. Lohtuna oli vain se, että Ukrainan sodan jälkeen dollari oli vahvistunut euroon nähden. Muutkin alustatalouden kuljetus- ja kuriiriyhtiöt ovat olleet helisemässä. Kurssimuutokset viime vuoden huipuista tähän päivään ovat valaisevia: Ruokalähetti- ja taksiyhtiö Uberin kurssi on laskenut 52 dollarista 24 dollariin ja sen haastaja Lyftin osake on laskenut 63 dollarista 20 dollariin. Euroopassa ruokalähettiyhtiöiden kurssit ovat käyttäytyneet samoin. Saksalaisen Delivery Heron kurssi on laskenut 135 euron huipusta tämänhetkiseen 28 euroon ja brittiläinen Deliveroon kurssi 397 punnasta 85 puntaan. Doordashin Wolt-kauppa on yhä kesken ja viranomaisten selvitettävänä. Sopimuksen mukaan kauppa pitäisi saada päätökseen kesäkuun loppuun mennessä. Kaupan ehtoja ei ole julkistettu muuten kuin se toteutettiin täysin osakevaihtona. Sen sijaan sitä ei kerrottu, minkälaisia myyntirajoituksia eli lock upeja Woltin osakkeenomistajille on sopimuksessa määrätty ennen kuin he saavat luopua osakkeistaan. Tyypillisesti tällaiset ”lukot” ovat voimassa ainakin vuoden ajan. Näin pyritään estämään se, ettei liika osakkeiden myynti romahduta kurssia. Tämän lisäksi ostettavan yrityksen työntekijöille on usein rakennettu kannustimia, joiden tarkoituksena on pitää huoli siitä, että heidän ei kannata lähivuosina vaihtaa työpaikkaa, koska muutoin suuri osa kannustimista jää saamatta. Tällaisia pelkästään Woltin tiimille varattuja uusia osakekannustimia Doordash on varannut peräti 500 miljoonan dollarin verran. Tieto käy ilmi Doordashin ja Woltin marraskuun 9. päivänä annetusta yhdistymistiedotteesta. Viime torstaina julki tulleesta 400 miljoonan dollarin osakehankintaluvasta todennäköisesti osa kohdistuu juuri näihin Woltille suunnattaviin lisäkannustimiin. Doordash listautui Wall Streetille joulukuussa 2020. Yhtiön hallitus ja johto ovat myyneet Doordashin osakkeita sen jälkeen miljardeilla dollareilla. Tänä keväänä myynnit ovat jatkuneet. Dataroman tilastojen mukaan viimeisten kuuden kuukauden aikana Doordashin sisäpiiri on myynyt osakkeita 178 miljoonalla dollarilla. Näistä osa on aiemmin sovittuja myyntiohjelmia, jotka menevät automaattisesti myyntiin. Helsingin Sanomien tietojen mukaan Woltilla oli marraskuussa vaihtoehtona Doordash-kaupalle se, että yhtiö olisi ottanut markkinoilta lisää riskirahaa ja olisi jatkanut toimintaansa itsenäisenä yhtiönä. Oliko osakevaihto Doordashin kanssa siis hyvä vai huono ratkaisu? Vertailu kansainvälisten kilpailijoiden arvostuksiin kertoo sen, että joka tapauksessa Woltin arvokin olisi laskenut samassa suhteessa kuin koko toimialoilla. Nyt Woltin arvo heiluu Amerikan-arvostusten mukaan, muuten meno voisi olla vielä kylmempää.