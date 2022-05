Venäjän on etukäteen hoitanut perjantaina erääntyviä maksujaan, koska Yhdysvaltojen päätös on ollut tiedossa.

Venäjä on toistaiseksi pystynyt hoitamaan valtionvelkoihinsa liittyvät maksut.

Venäjän ajautuminen maksukyvyttömyyteen on edelleen mahdollista lännen määräämien pakotteiden johdosta. Nyt Yhdysvallat kiristää otetta ja estää pankkejaan vastaanottamasta Venäjän maksuja.

Venäjään on kohdistunut maan aloitettua sodan Ukrainassa talouspakotteita, jotka periaatteessa kieltävät maksuliikenteen Venäjän valtiovarainministeriön, maan keskuspankin tai kansallisen hyvinvoinnin rahaston kanssa. Venäjällä siis olisi varaa maksaa laskut, mutta pakotteiden on määrä estää maksuliikenne.

Yhdysvalloissa on ollut voimassa erityislupa, jonka myötä velkaan liittyvät korkomaksut ja lyhennykset on voitu ottaa vastaan. Yhdysvaltojen valtionvarainministeriö on kuitenkin päättänyt olla jatkamatta lupaa, joka raukesi nyt keskiviikkona 25. toukokuuta.

Yhdysvaltalais­pankkien lupa ottaa vastaa Venäjän maksuja päättyi keskiyöllä New Yorkin aikaa eli kello 7 Suomen aikaa.

Päätös vaikeuttaa Venäjän valtionlainojen maksujen toimittamista ulkomaisille velkojille. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole selvää, johtaako se väistämättä Venäjän maksukyvyttömyyteen.

Venäjän saattaa edelleen olla mahdollista tehdä maksuja muille kuin yhdysvaltalaisille velkojille. Uutistoimisto Bloombergin mukaan suurin osa Venäjän velkojista on Euroopassa.

Venäjän seuraava, 100 miljoonan dollarin lasku erääntyy perjantaina. Venäjä alkoi siirtää rahoja jo viime viikolla, koska erityisluvan raukeaminen oli tiedossa.

”Näyttää siltä, että Kreml yritti ennakoida tätä maksamalla laskut ajoissa”, sanoo bostonilaisen Loomis Sayles & Co:n vanhempi analyytikko Hassan Malik Bloombergille.

”Vaikka he eivät ajautuisi maksukyvyttömyyteen näiden maksujen kanssa, kysymys siirtyy vain eteenpäin.”

Vaikka Venäjä ei saisi laskujaan maksettua eräpäivään mennessä, sillä on edelleen jopa 30 päivää aikaa setviä asia.

Venäjällä on maksettavana kaikkiaan noin miljardin dollarin edestä velkoihin liittyviä maksuja vuoden loppuun mennessä.

Rahoitusmarkkinoihin perehtynyt oikeustieteen tutkija Klaus Tuori arvioi toukokuun alussa HS:n jutussa, että Venäjän maksukyvyttömyydellä ei ole suurta merkitystä.

”Markkinat ovat varautuneet maksukyvyttömyyteen jo pitkään, joten on vaikea kuvitella, että seurauksena olisi mitään paniikkia rahoitus­markkinoilla. Vaikuttaa siltä, että pakotteet ovat toimineet siten kuin niiden on suunniteltu toimivan ja tämän sijoittajat myös tietävät”, Tuori sanoi.

Myös Suomen Pankin rahapolitiikan toteutus -osaston päällikkö Niko Herrala sanoi, ettei maksukyvyttömyydestä ole odotettavissa isoa häiriötä rahoitusmarkkinoilla. Herralan mukaan ”länsimaisten pankkien ja sijoittajien altistuminen Venäjän valtion velalle on vain kohtalaista”.