Sveitsiläispankki hallinnoi Venäjän miljardöörimiesten omaisuutta, kunnes pakotteet estivät aiemmin tuottoisan liiketoiminnan.

Ennen Venäjän aloittamaa sotaa Ukrainassa sveitsiläisestä Credit Suisse -pankista tuli erityisen suosittu rikkaiden venäläisten joukossa.

Suurimmillaan pankki hallinnoi yli 60 miljardin dollarin arvosta venäläisomaisuutta, josta syntyi pankille 500–600 miljoonan dollarin liikevaihtoa vuosittain, kertoo uutistoimisto Bloomberg nimettömänä esiintyviin lähteisiinsä nojaten.

Venäläisasiakkaiden joukossa on ollut esimerkiksi oligarkki ja miljardööri Ališer Usmanov, joka rahoitti jättiläismäisen Dilbar-huvijahtinsa Credit Suisselta saamallaan 300 miljoonan dollarin lainalla.

Usmanov omistaa noin 49 prosenttia venäläisestä sijoitusyhtiöstä USM holdingista ja kaikkiaan hänen omaisuutensa laskennallinen arvo on ollut 21,1 miljardia dollaria.

Muita sveitsiläispankin venäläisasiakkaita ovat olleet Oleg Deripaska, Viktor Vekselberg, Roman Abramovich, Mikhail Fridman ja Andrei Melnitšenko.

Miljardööri Ališer Usmanov (oik.) on lännen pakotteiden kohteena. Syyskuussa 2008 hän tapasi Venäjän silloisen presidentin Dmitri Medvedevin.

Credit Suisse alkoi tehdä bisnestä venäläisten kanssa pian Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Sittemmin rikkaat venäläiset ovat hyödyntäneet länsimaisten pankkien palveluja laajasti, joten Credit Suisse ei ole sillä tavalla ainutlaatuinen. Sveitsiläisen rahoituslaitoksen Venäjään linkittyvien asiakkuuksien omaisuuden koko on kuitenkin ollut vertaansa vailla.

Vuonna 2014 pankki joutui ensimmäistä kertaa törmäyskurssille venäläisasiakkaidensa kanssa sen jälkeen, kun Venäjä valloitti Krimin ja länsimaat asettivat ensimmäiset talouspakotteet. Tuolloin pankki lopetti yhteistyön osan venäläisistä kanssa. Esimerkiksi miljardööri Suleiman Kerimovin kanssa pankki katkaisi välit Ranskan Rivieralla sijaitsevien kiinteistöjen veroepäselvyyksien tultua julki.

Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa venäläisasiakkaista on tullut iso riesa. Nyt moni oligarkeista on lännen pakotteiden piirissä, minkä vuoksi heidän omaisuuttaan on jäädytetty ja takavarikoitu. Pankki ei ole voinut aloittaa uutta liiketoimintaa venäläisten kanssa.

Ennen sotaa venäläisasiakkaiden omaisuudesta huolehti 70 henkilön tiimi, kertoo Bloomberg. Tiimin jäsenistä osa on siirtynyt uusiin tehtäviin, osa irtisanottu ja osa setvii pakotteiden kohteena olevien omaisuuserien kohtaloa.

Kaikkein rikkaimpien venäläisasiakkaiden rahahuoliin vastasi kuitenkin Babak Dastmaltschi, joka on Bloombergin lähteiden mukaan henkilökohtaisesti auttanut Usmanovia rahoittamaan esimerkiksi kiinteistö- ja lentokonesijoituksiaan.

Dastmaltschi vietti myös usein aikaa Usmanovin kanssa tämän Dilbar-jahdilla Monacossa. Nyt Saksan viranomaisten takavarikoima Dilbar on ollut sodan ajan jumissa Hampurin satamassa.

Satojen miljoonien tulovirrat ovat ehtyneet eivätkä venäläismiljardöörit ole ostamassa uusia aluksia, kiinteistöjä tai lentokoneita länsimaista pitkään aikaan.