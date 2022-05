Afarak Groupin työntekijä on kuollut onnettomuudessa Tavasin maanalaisessa kaivoksessa tiistaina.

Suomalainen erikoismetalliyhtiö Afarak tiedottaa, että yhtiön kaivoksessa Turkissa tapahtui tiistaina kuolemaan johtanut onnettomuus.

Onnettomuus tapahtui Tavasin maanalaisessa kaivoksessa Turkissa tiistaina 24. toukokuuta toisen vuoron aikana. Afarakin mukaan malmion ylätason sortumisen vuoksi kuollut henkilö oli kokenut maanalaisen tiimin työntekijä. Malmio tarkoittaa kallioperässä olevaa malmimuodostumaa.

Tutkimukset onnettomuuteen johtaneista syistä ovat yhtiön mukaan käynnissä paikan päällä. Afarak kertoo, että tarkempaa tietoa asiasta on saatavissa tutkimusten päätyttyä.

Afarak Group on pörssiyhtiö, jonka osake on listattu Helsingissä ja Lontoossa. Sen entinen nimi on Ruukki Group.

Yhtiöllä on erikois­metalli­liike­toimintaa Etelä-Euroopassa ja rauta­metalli­liike­toimintaa Etelä-Afrikassa.