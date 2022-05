HS:n markkinaviikko kertaa yhdessä jutussa viikon tärkeimmät talous­uutiset.

EKP:n pääjohtaja vihjasi kahdesta koron­nostosta

Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Christine Lagarde vihjasi maanantaina julkaistussa blogikirjoituksessaan vahvasti, että rahapolitiikkaa kiristetään kahdesti heinä–syyskuussa.

Hän arvioi arvopaperiostojen päättyvän varhain heinä–syyskuussa, mikä antaisi EKP:lle mahdollisuuden nostaa ohjauskorkoa ensimmäisen kerran 21. heinäkuuta, jolloin on rahapolitiikasta päättävän neuvoston kokous.

Kirjoituksen perusteella on todennäköistä, että EKP nostaa ohjauskorkoa heinäkuussa 0,25 prosenttiyksikköä ja tekee vastaavan päätöksen 8. syyskuuta. Tämä tarkoittaisi, että liikepankkien talletuskorko siirrettäisiin syyskuussa nollaan. Nykyisin se on –0,50 prosenttia.

Mediat: Siruyhtiö Broadcom ostamassa VM Ware -ohjelmistoyhtiön

Yhdysvaltalainen siruyhtiö Broadcom on aikeissa ostaa pilvipalveluihin erikoistuneen VM Ware -ohjelmistoyhtiön. Asiasta kertoivat uutistoimistot Bloomberg ja Reuters lähteisiinsä vedoten.

Dellin perustaja ja suuromistaja Michael Dell on tekemässä ison tilin, mikäli nyt neuvotteluvaiheessa oleva jopa yli 50 miljardin dollarin eli noin 47 miljardin euron kauppa toteutuu.

VM Waren hallituksen puheenjohtaja Dell omistaa yhtiöstä noin 36 prosenttia. Omistuksen arvo oli viime perjantaina 15 miljardia dollaria eli noin 14 miljardia euroa.

Tietokoneita valmistava Dell osti yhdysvaltalaisen datayhtiön EMC:n noin 59 miljardilla eurolla vuonna 2015. Kaupassa Dellille siirtyi myös enemmistöomistus VM Waresta.

Valmet aloitti neuvottelut lomautuksista

Konepajakonserni Valmet kertoi aloittavansa keskiviikkona muutosneuvottelut lomautuksista Helsingin-venttiilitehtaallaan Ukrainan kriisin ja Kiinan koronatoimien takia.

Neuvotteluiden piirissä on Valmetin virtauksensäätöliiketoimintalinjan Helsingin-tehtaan tuotannon ja siihen läheisesti liittyvien toimintojen henkilöstö eli yhteensä noin 340 henkilöä.

Lomautukset ovat määräaikaisia, ja niiden kesto on enintään 90 päivää.

Valmet haluaa sopeuttaa Helsingin-venttiilitehtaan tuotantokapasiteettia, koska Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja kiristyneet koronatoimet Kiinassa ovat vähentäneet tehtaan tilauskantaa kuluvan kevään aikana.

Puuilo varoitti myöhäisen kevään ja inflaation takia

Halpamyymäläketju Puuilo varoitti keskiviikkona, että sen tulos jää viime vuodesta. Puuilo ennustaa liikevaihdon kasvun jäävän tänä vuonna pienemmäksi kuin yhtiön kasvutavoite, jonka mukaan liikevaihdon pitäisi kasvaa yli 10 prosenttia vuosittain.

Oikaistun liikevoiton Puuilo ennustaa olevan 35–45 miljoonaa euroa. Viime vuonna se oli 48,4 miljoonaa euroa.

Puuilon mukaan ohjeistuksen muuttamisen taustalla on varastojen kehitys. Yhtiö kertoi tarkoituksella kasvattaneensa varastotasoja varmistaakseen tavaroiden saatavuuden myymälöissään. Varasto on pysynyt suunniteltua suurempana, mikä on kasvattanut varastointi- ja kuljetuskustannuksia.

Puuilon mukaan sen taloudelliseen suorituskykyyn vaikuttavat myös ”kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos, myöhäinen kevät ja inflaation myötä nousseet tavaroiden hankintahinnat”.

Solteq antoi tulosvaroituksen

Myös ohjelmistoyhtiö Solteq julkaisi keskiviikkona tulosvaroituksen. Solteq kertoi odottavansa liikevaihtonsa kasvavan ja liikevoittonsa heikkenevän tänä vuonna.

Aiemmin annetussa tulosohjeistuksessa Solteq odotti, että sen liikevaihto kasvaisi selvästi ja liikevoitto paranisi.

Yhtiön mukaan arvioitua suuremmat tuotekehitysinvestoinnit ja kasvaneet projektitoimituskulut heikentävät sen kannattavuutta kuluvalla tilikaudella.

Snapin tulosvaroitus käynnisti sosiaalisen median yhtiöiden laskun

Pikaviestipalvelu Snapchatin emoyhtiön Snapin tulosvaroitus laski sosiaalisen median yhtiöiden kursseja laajasti tiistaina.

Snapin osakkeen hinta laski 43 prosenttia niin, että yhtiön markkina-arvosta hupeni liki 16 miljardia dollaria.

Snapin aiheuttamat huolet näkyivät saman tien myös Facebookin omistajayhtiö Metan, Googlen omistavan Alphabetin, pikaviestipalvelu Twitterin ja kuvajakopalvelu Pinterestin kursseissa.

Yhtenä syynä someyhtiöiden kurssilaskuun nähtiin kasvava huoli siitä, että talous ajautuu taantumaan ja se vaikuttaa laajemmin mainostulojen hupenemiseen. Kuluttajahintojen nousu eli inflaatio syö sekä yritysten että kuluttajien ostovoimaa.

Nordnet sai lähes 10 miljoonan euron seuraamus­maksun rikkeistä

Ruotsin finanssivalvonta antoi sijoituspalveluyhtiö Nordnetille sadan miljoonan Ruotsin kruunun (noin 9,5 miljoonaa euroa) seuraamusmaksun ja julkisen huomautuksen rikkeistä, jotka koskevat yhtiön shorttauspalvelua.

Finanssivalvoja kertoi, että Nordnet ei ole täyttänyt sääntelyvaatimuksia yrityksen päivän sisäisessä lyhyeksi myynti -palvelussa. Puutteita on ollut vuodesta 2018.

Finanssivalvojan mukaan Nordnet ei valvonut, että osakkeita olisi riittävästi tarjolla lyhyeksi myyntiä harjoittaville asiakkaille. Siten on ollut olemassa ”huomattava riski”, että asiakkaat ovat ostaneet osakkeita lyhyeksi niin, ettei osakkeita olisi lainattu tai vuokrattu.

Tällaista lyhyeksi myyntiä kutsutaan ”naked shortiksi”, ja se on säännösten mukaan kielletty.

Yhdys­vallat sulki Venäjän velkamaksut mahdollistavan porsaan­reiän

Yhdysvallat esti pankkejaan vastaanottamasta Venäjän valtionlainojen maksuja.

Venäjään on kohdistunut maan aloitettua sodan Ukrainassa talouspakotteita, jotka periaatteessa kieltävät maksuliikenteen Venäjän valtiovarainministeriön, maan keskuspankin tai kansallisen hyvinvoinnin rahaston kanssa.

Yhdysvalloissa on ollut voimassa erityislupa, jonka myötä velkaan liittyvät korkomaksut ja lyhennykset on voitu ottaa vastaan. Yhdysvaltojen valtionvarainministeriö on kuitenkin päättänyt olla jatkamatta lupaa, joka raukesi keskiviikkona.

Päätös vaikeuttaa Venäjän valtionlainojen maksujen toimittamista ulkomaisille velkojille. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole selvää, johtaako se väistämättä Venäjän maksukyvyttömyyteen.