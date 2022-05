Main ContentPlaceholder

Talous | Suhdanne

Keskus­pankki voi joutua työntämään Yhdys­vallat taantumaan saadakseen inflaation kuriin

Keskuspankki on Yhdysvalloissa ahtaalla. Sen on kiristettävä tuntuvasti rahapolitiikkaa, jolloin vaarana on taantuma.

Taantuman varjot ovat pelästyttäneet sijoittajia ja osakkeet ovat halventuneet viime aikoina tuntuvasti New Yorkin pörssissä.