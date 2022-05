Kuluttajien luottamus on ollut nykyistä heikompaa vain koronakriisin alussa huhtikuussa 2020 ja finanssikriisin aikaan vuoden 2008 lopussa.

Elinkeinoelämän odotukset talouden kehityksestä ovat jatkaneet laskuaan toukokuussa. EK:n luottamusindikaattorin mukaan eniten laskua oli rakennusalalla.

"On luontevaa, että rakennusalalla pitkän noususuhdanteen sovittaminen voimakkaaseen kustannusten nousuun on vaikea yhtälö”, totesi EK:n johtaja Sami Pakarinen tiedotteessa.

Teollisuus- ja palveluyritysten luottamuksen lasku oli maltillisempaa, vähittäiskaupan osalta luottamus säilyi ennallaan.

"Vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta yritysten tilanne on kokonaisuutena vielä kantanut kuluttajien epävarmuutta paremmin. Suunta on kuitenkin selvästi hidastumaan päin, kuten on nähtävissä myös tuoreimmista talousennusteista”, Pakarinen toteaa.

Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen sen sijaan on pysynyt toukokuussa lähes ennallaan, mutta se on edelleen hyvin alhaisella tasolla, selviää Tilastokeskuksen luottamusindikaattorista. Luottamus on ollut nykyistä heikompaa ainoastaan koronakriisin alussa huhtikuussa 2020 ja finanssikriisin aikaan vuoden 2008 lopussa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat hyvin pessimistiset ja odotus inflaatiosta oli korkeampi kuin koskaan aiemmin.

Aikeita kestotavaroiden ostamiseen vuoden sisällä oli hyvin vähän. Ostamista pidettiin nyt epäedullisimpana koskaan.

Asuntoluotottaja Hypon ekonomisti Juho Keskinen kirjoittaa, että myös euroalueella kuluttajat ovat säikähtäneet sotaa yrityksiä enemmän.

"Nousseiden hintojen vuoksi kukkaronnyörejä kiristellään nyt selvästi monissa kotitalouksissa, vaikka korona-ajalta kertyneitä säästöjäkin olisi vielä jäljellä. Asunnonostoaikeita näyttäisi kuitenkin riittävän tilanteeseen nähden hyvin, sillä ne ovat yhä koronakriisiä edeltänyttä tasoa korkeammalla”, hän toteaa.

"Taantuman riski on toki todellinen, mutta myös pelättyä suotuisampi talouskehitys voi yllättää monet ja kääntää luottamuksen suunnan tulevina kuukausina”, hän jatkaa.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki puolestaan pitää huolestuttavana kuluttajien arviota oman taloustilanteen heikkenemisestä. Yritysten luottamusluvut kertovat hänen mukaansa niiden kyvystä sopeutua tilanteeseen.

"Suomen taloudessa on kuitenkin selkeä uhka lyhytkestoisesta taantumasta, kunnes maailmantalouden tila kohenee ja inflaatio madaltuu”, Kuoppamäki kirjoittaa kommentissaan.